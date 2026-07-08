Esto dijo la prensa internacional de la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Donde empezó a perder”

El cuadro "Cafetero" volvió a quedar eliminado desde los tiros del punto penal en el Mundial 2026-crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía REUTERS

La selección Colombia intentó por todos los medios buscar la clasificación a los cuartos de final del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, pero los jugadores “Cafeteros” no fueron efectivos ni en la prórroga ni en los tiros desde el punto penal.

La acción que erra en un mano a mano el delantero Jaminton Campaz con el portero suizo Gregor Kobel por la banda derecha, y los tiros errados por parte de Davinson Sánchez (pegando en el palo) y de Juan Camilo “Cucho” Hernández (atajado por el portero suizo), determinaron que la Tricolor volviera a caer desde los doce pasos en una instancia decisiva de la Copa del Mundo tal cual como ocurrió el 3 de julio de 2018 en Moscú ante Inglaterra.

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En medio del contexto en el cual se dio la eliminación del equipo de Néstor Lorenzo, la prensa internacional destacó el juego entre colombianos y suizos, y una de las acciones que no pasó desapercibida fue el diálogo que tuvo el defensor Dávinson Sánchez con el portero Camilo Vargas tras el sorteo previo en la tanda de penaltis.

El diario español fue más allá, y resaltó el diálogo de Davinson Sánchez y Camilo Vargas a la hora de decidir si comenzar pateando, o que el portero "Cafetero" atajara -crédito Marca

El 7 de junio de 2026, el diario Marca no dejó pasar por alto el detalle en dónde se observa en la transmisión de TV a Dávinson Sánchez charlando con Camilo Vargas sobre sí elegir el arco donde se atajaría, o comenzar pegando primero en la tanda. Así se reseñó por parte del diario español:

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“El sorteo de la moneda: ¿Lado o turno? Dávinson Sánchez, portando la cinta de capitán tras un partido imperial en defensa, se plantó en el círculo central frente al árbitro y el capitán helvético, Granit Xhaka. Al ganar el lanzamiento de la moneda, el defensor de la ‘Tricolor’ no tomó la decisión solo; giró de inmediato buscando la mirada de su guardián, Camilo Vargas", explicaron.

El diario español reseñó la clasificación de los suizos a los cuartos de final del Mundial 2026 como algo histórico-crédito Mundo Deportivo

Mundo Deportivo de España por su parte calificó como “histórico la clasificación a los cuartos de final, en el cual se verá las caras el 11 de junio de 2026 ante Argentina

“Suiza hizo historia y está en cuartos de final de un Mundial por primera vez desde 1954 tras eliminar a Colombia por penaltis en Vancouver (0-0 y 4-3). Tras igualar su mejor participación en el torneo nada menos que 52 años después, la selección helvética retará el sábado, madrugada del domingo en España, a Argentina en Kansas. Fue el emocionante desenlace de un igualado partido marcado por la solidez defensiva de ambos equipos", comenzaron a explicar.

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Elogiaron el trabajo del cuadro europeo, explicando que desde la experiencia de sus referentes, se pudieron manejar los tiempos y el trámite de juego ante el cuadro “Cafetero”:

“La competitiva Suiza, con la experiencia en sus filas de Granit Xhaka, Remo Freuler o Ricardo Rodriguez, no se dejó impresionar por el escenario y mantuvo el orden tanto en la posesión como a la hora de cerrar los espacios cuando Colombia, más bien por oleadas que con continuidad, apretó de la mano de un James Rodríguez que, a punto de cumplir 35 años, dejó muestras de su calidad, pero sorprendió también por su compromiso físico hasta que le duró la gasolina", detallaron.

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El diario británico resaltó el triunfo "helvético" de la siguiente forma-crédito The Guardian

El diario británico The Guardian, por su parte, explicó en su crónica desde los lamentos que tuvieron los futbolistas de la selección Colombia que erraron los tiros penaltis:

“Dávinson Sánchez miró al cielo. Cucho Hernández regresó con sus compañeros. Al final, los penaltis fallados por ambos dejaron al equipo colombiano tendido en el césped, desolado, mientras Suiza celebraba frente a su afición, prácticamente sola en un mar amarillo", recordaron.

Y analizaron que durante el juego, los “Cafeteros” tuvieron la opción más clara del juego con el mano a mano entre el delantero Jáminton Campaz y el portero Gregor Kobel:

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“En efecto. Colombia dispuso de numerosas ocasiones y momentos de gran peligro, pero rara vez se materializó esa promesa. Cuando se presentaban las oportunidades, los delanteros colombianos solían desperdiciarlas; ninguna más importante que la de Jaminton Campaz, que remató por encima del travesaño desde diez metros en el minuto 116“, detallaron.

El diario deportivo más importante de Italia calificó a los tres mejores jugadores tanto de Colombia como de Suiza-crédito La Gazzetta

Otro de los medios que habló del partido entre los colombianos y los suizos fue La Gazzetta de Italia, calificando a los tres mejores y peores jugadores.

En su análisis, el diario deportivo destacó el buen juego del atacante suizo Rubén Vargas en Suiza, y a Jhon Lucumí, defensor de la selección Colombia:

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“Los 3 primeros: El mejor jugador del partido fue Vargas (7), quien, lesionado, solo jugó en la prórroga. Una gran oportunidad para el otro Vargas, el portero colombiano, quien luego anotó el penal decisivo. Lucumí (7) controló a Embolo sin problemas y casi clasificó a su equipo para los cuartos de final con un cabezazo que se estrelló en el travesaño al inicio de la primera parte de la prórroga. También fue un partido dinámico para el exjugador del Rossoblù, Ndoye (6.5), quien se mostró atento en defensa y se hizo notar en ataque", reseñaron.

Acerca de los tres jugadores que tuvieron un mal partido, el diario destacó por los lados de la selección Colombia a Luis Javier Suárez y a Dávinson Sánchez:

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“Los 3 fracasos: Suárez (4.5) fue el peor jugador del partido: recibió una tarjeta amarilla por obstaculizar al portero contrario y desperdició una gran oportunidad. Muheim también recibió la misma calificación , ya que casi provocó un penalti en los últimos minutos del tiempo reglamentario. Sánchez (5) fue uno de los jugadores más activos de Colombia en la primera mitad, recibió una tarjeta amarilla y fue sustituido en la segunda, pagando las consecuencias del penalti fallado", calificaron.

Otro de los diarios deportivos más importantes del mundo habló de la siguiente forma sobre la clasificación de Suiza a los cuartos de final del Mundial 2026-crédito L'Equipe

Finalmente, el diario L’Equipe de Francia elogió el buen juego protagonizado por Colombia y Suiza en Vancouver, y desde el análisis táctico detalló lo que hizo el técnico Murat Yakin para neutralizar la influencia y el talento de Luis Díaz:

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“Puerta dio ejemplo al robarle el balón a un centrocampista suizo en una jugada que los aficionados de este estilo de fútbol, ​​lleno de pasión, aplaudirían tanto como un gol. Si bien ambos porteros se mantuvieron atentos, este partido, aunque no alcanzó grandes cotas, mantuvo al público enganchado a pesar de la falta de ocasiones claras. Hubo ritmo y determinación, pero Luis Díaz se vio neutralizado, bien marcado por el sólido Zakaria. Desde el inicio de la segunda parte, la selección suiza recuperó el control“, explicaron.

Además describieron el tiro penal del atacante Rubén Vargas como la responsabilidad que tenía el cuadro suizo de hacer historia, y de derrumbar el sueño “Cafetero” en Vancouver:

“Y Rubén Vargas, el jugador suizo, tomó el balón, con el peso de la clasificación para los cuartos de final del Mundial en las piernas, en la cabeza, en medio de un mar amarillo, un estadio dedicado a Colombia. Se tomó su tiempo, retrocedió siete pasos, y luego le pasó el balón a su tocayo, Camilo Vargas. Todo su banquillo corrió hacia el héroe mientras los colombianos se derrumbaban en el círculo central. Fin del sueño", explicaron.

Así va el cuadro del Mundial 2026