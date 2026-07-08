Abogado de René Higuita se refirió a la orden de extinción de dominio sobre una de sus propiedades por vínculos con el narcotráfico: “Es una víctima”

Ordenan extinción de dominio sobre una propiedad de René Higuita en El Poblado por presuntos vínculos con el cartel de Medellín - crédito @renehiguita/Instagram

La Fiscalía decretó en las últimas horas la extinción de dominio sobre un inmueble en El Poblado, Medellín, tras concluir que habría sido adquirido con dinero del Cartel de Medellín y que terminó registrado a nombre del exfutbolista René Higuita y un familiar.

La pista clave, según el ente acusador, surgió de un estudio grafológico que determinó la falsedad de una firma usada para ocultar el verdadero origen de la propiedad, que pasó por varias transferencias antes de llegar al exarquero, informó Noticias RCN.

Las pesquisas establecieron que el bien fue adquirido por Gustavo Cuartas Rendón, señalado como testaferro de los hermanos William y Gerardo Moncada, quienes hicieron parte de una estructura criminal activa entre las décadas de los ochenta y noventa.

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Se desconoce la fecha de estreno que tendrá el audiovisual - crédito Infobae

En diálogo con La FM, el abogado Luis Fernando Giraldo afirmó que la medida tomó por sorpresa a Higuita y que la sentencia será impugnada con un recurso de apelación. “No se le reprochan los recursos mediante los cuales él adquirió ese inmueble, sino que no tuvo el suficiente cuidado para investigar quiénes figuraban como propietarios anteriores”.

El defensor detalló que la operación se hizo en 1992 y que el entonces jugador entregó dos bienes —un apartamento en el sector de Velódromo y otro en Cartagena— para completar el valor de la vivienda en Medellín, cerrado en cerca de $60 millones.

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También indicó que la compraventa se realizó con una mujer llamada María Victoria, quien habría estado vinculada a Cuartas Rendón, y sostuvo que el exarquero “desconocía esa situación” y que “es una víctima dentro del proceso”.

Hace algunas semanas, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó una mansión que perteneció a Gerardo y Fernando Galeano, cercanos a Pablo Escobar, de acuerdo con información oficial sobre ese caso.

Luis Fernando Giraldo afirmó que la medida tomó por sorpresa a Higuita y que la sentencia será impugnada con un recurso de apelación - crédito AFP

Argumentos de René Higuita y su defensa

Desde el inicio del litigio, René Higuita sostuvo públicamente que adquirió la casa de buena fe, sin conocer su historial ilícito. “El negocio me lo hace un compadre, con la señora representante de los dueños de la casa”, explicó en declaraciones reproducidas por El Colombiano y El Tiempo.

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Higuita insistió en que su familia habitó la vivienda durante los años noventa, etapa en la que jugaba para el Atlético Nacional. “En algún momento también me tiraron una granada”, reveló al referirse a las amenazas recibidas que lo obligaron a abandonar la casa antes de que concluyera el proceso legal.

La defensa del exguardameta, enfatizó que “ningún delito cometió el señor René Higuita, el proceso de extinción de dominio está dirigido en actuaciones realizadas por dos propietarios anteriores”, deslindando así cualquier responsabilidad directa de su cliente.

Desde el inicio del litigio, René Higuita sostuvo públicamente que adquirió la casa de buena fe, sin conocer su historial ilícito - crédito @wplay.co

Consecuencias personales y el estado actual de la vivienda

El impacto sobre la vida de Higuita resultó evidente tras la resolución judicial. El exfutbolista confesó que la casa representaba el principal patrimonio familiar, fruto de los ahorros de su carrera profesional. En entrevista con El Tiempo, relató el deterioro del inmueble: “No hay nada, quitaron hasta el revoque. Irreconocible, qué tristeza en lo que se convirtió el sueño. No queda nada, hasta se llevaron los cables de la luz”.

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La vivienda, que fue remodelada por él y sirvió de hogar a sus hijas durante cinco años, terminó abandonada y desvalijada mientras avanzaba el proceso judicial.

De este modo, la extinción de dominio sobre el inmueble de René Higuita dejó expuestas tanto las consecuencias personales como la complejidad de las investigaciones sobre bienes que alguna vez estuvieron vinculados a redes criminales en Colombia.

El caso ilustra los retos que enfrentan las autoridades y los particulares ante la trazabilidad de activos relacionados con estructuras criminales y la dificultad de proteger el patrimonio legítimamente adquirido cuando existen antecedentes ocultos en operaciones inmobiliarias.

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