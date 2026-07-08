Colombia

Gustavo Petro respondió a las críticas por no reconocer el mandato entrante de Abelardo de la Espriella: “Decir la verdad no desconoce la Constitución”

El presidente colombiano respondió a las declaraciones de Hernán Cadavid, senador electo del Centro Democrático para el periodo 2026-2030

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Petro hizo las acusaciones en contra de Gutiérrez en medio del Consejo de Ministros la noche del martes 16 de junio de 2026 - crédito captura de pantalla Presidencia de la República - Colombia / YouTube
El pronunciamiento del presidente saliente de Colombia se realizó a través de su cuenta oficial de X - crédito captura de pantalla Presidencia de la República

Las declaraciones del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, sobre no reconocer el mandato de Abelardo de la Espriella por supuesto fraude electoral siguen generando críticas.

Hernán Cadavid, senador electo del Centro Democrático, indicó que las afirmaciones del jefe de Estado solo desconocen la Constitución, las instituciones y la decisión de los colombianos durante la jornada electoral del 21 de junio de 2026.

“El desconocimiento por parte de Petro del resultado electoral, al proclamar a Iván Cepeda como presidente, representa una amenaza para la democracia colombiana. Constituye un desconocimiento de la Constitución y de todas las instituciones, incluido el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero, sobre todo, de la voluntad mayoritaria de los colombianos”, indicó Cadavid.

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El representante a la Cámara Hernán Cadavid advierte sobre planes gubernamentales para allanar y estatizar el manejo del fondo de la Federación Nacional de Cafeteros - crédito @hernancadavidma/Instagram
Hernán Cadavid, senador electo del Centro Democrático, indicó que las afirmaciones del jefe de Estado solo desconocen la Constitución y las instituciones - crédito @hernancadavidma/Instagram

Por este motivo, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X, en la que aseguró que “decir la verdad” no es desconocer la Constitución.

“Jamás decir la verdad desconoce la Constitución. La constitución establece el derecho fundamental a la Verdad y a la Paz (sic)”, aseveró el mandatario.

Según el jefe de Estado, quienes mienten en funciones públicas o vinculadas al sector público son los que “derogan” la Constitución.

Asimismo, señaló que “la mayor prueba” de la supuesta ilegitimidad de la elección de Abelardo de la Espriella es “la verdad” que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Gustavo Petro afirmó que el 6 de agosto de 2026 terminará su mandato.

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“Los que mienten en las cosas públicas derogan la constitución. La mayor prueba de la ilegitimidad del nuevo gobierno que gobernará a Colombia, porque asumirá el 7 de agosto dado que mi mandato termina por orden popular el 6 de agosto, es el presidente Donald Trump quien dijo la verdad (sic)”, puntualizó el presidente Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Según Gustavo Petro, quienes mienten en funciones públicas o vinculadas al sector público son los que “derogan” la Constitución - crédito @petrogustavo/X

Respuesta a José Manuel Restrepo

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a las recientes declaraciones del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien en una entrevista con Noticias RCN sugirió que Petro estaría intentando desconocer los resultados de los comicios presidenciales celebrados el 21 de junio de 2026. Restrepo incluso insinuó que el mandatario saliente promovería un golpe de Estado.

Ante estos señalamientos, Petro utilizó su cuenta en la red social X para rechazar las acusaciones. El presidente consideró que hablar de extraditar o encarcelar al jefe de Estado sin que medie ningún proceso judicial, ni en Colombia ni en otro país, representa en sí mismo una acción en contra del Estado social de derecho. Según Petro, tales afirmaciones no solo carecen de sustento jurídico, sino que atentan contra los principios democráticos del país.

José Manuel Restrepo calificó como un “berrinche” antidemocrático el llamado de Iván Cepeda a la desobediencia civil pacífica contra el gobierno entrante de Abelardo De la Espriella - crédito Catalina Olaya/Colprensa
José Manuel Restrepo sugirió que Petro estaría intentando desconocer los resultados de los comicios presidenciales celebrados el 21 de junio de 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El que habla de extraditar y encarcelar al presidente sin que tenga caso judicial alguno ni en Colombia ni en el exterior es el que da el golpe de Estado contra el Estado social de derecho”, escribió Petro.

En la misma publicación, el mandatario saliente hizo referencia a las denuncias de presunto fraude electoral que ha presentado en los últimos días. Afirmó que la Fiscalía General de la Nación ya dispone de parte de las pruebas relacionadas con estos señalamientos, aunque no ofreció información detallada sobre el contenido de dicha evidencia.

“Todo el pueblo de Colombia y la humanidad conocerán las pruebas que ya parcialmente tiene la Fiscalía General de la Nación”, manifestó.

Petro también defendió su postura y aseguró que exponer posibles irregularidades en el proceso electoral no debe ser interpretado como una alteración del orden constitucional. Para el presidente, revelar estos hechos constituye un deber democrático y no un acto de ruptura institucional.

“Decir la verdad no es golpe de Estado, elegirse fraudulentamente con ayuda extranjera es dar un golpe de Estado contra la Constitución de Colombia y contra la soberanía nacional”, agregó.

La controversia se encendió luego de que Restrepo, vicepresidente electo de la fórmula de Abelardo de la Espriella, declarara públicamente que Petro estaría intentando desconocer la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

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