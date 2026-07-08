Carta de 14 expresidentes de Latinoamérica y España cuestiona a Gustavo Petro por desconocer a Abelardo de la Espriella: “Es legítimo”

El Grupo Libertad y Democracia advirtió que las declaraciones de Gustavo Petro e Iván Cepeda ponen en entredicho la legitimidad del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - crédito Visuales IA

En medio de la fuerte polarización que se vive en Colombia por cuenta de las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro que optó por desconocer a Abelardo de la Espriella como su sucesor a partir del 7 de agosto, 15 expresidentes y exgobernadores de América Latina y España firmaron una dura carta cuestionando las actitudes del mandatario colombiano.

Así lo dio conocer el Grupo Libertad y Democracia, que advirtió en la mañana del miércoles 8 de julio que las recientes declaraciones del saliente presidente y del senador Iván Cepeda, vencido en las urnas el 21 de junio en segunda vuelta electoral, ponen en entredicho la legitimidad del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

Entre los firmantes de la declaración se encuentran figuras como Iván Duque (Colombia), Luis Fortuño (exgobernador de Puerto Rico), Mario Abdo Benítez (expresidente de Paraguay), Guillermo Lasso Mendoza (Ecuador), Juan Guaidó (Venezuela), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Rafael Calderón (Costa Rica), Felipe Calderón (México), Mariano Rajoy (España), Jamil Mahuad (Ecuador), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Mauricio Macri (Argentina), Mireya Moscoso (Panamá), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Chile) y José María Aznar (España). Todos reiteraron su compromiso con la democracia y la vigilancia activa ante cualquier acción que amenace el orden democrático en Colombia.

Para este colectivo, la convocatoria a desobediencia civil y la negativa a reconocer la autoridad del próximo mandatario constituyen una amenaza directa al principio de alternancia democrática.

PUBLICIDAD

El Grupo Libertad y Democracia afirmó que desconocer anticipadamente a un gobierno electo es incompatible con la democracia y rechazó la desobediencia civil contra el nuevo mandatario - crédito Libertad y Democracia

“Los expresidentes y miembros del Grupo Libertad y Democracia, comprometidos con la democracia, el Estado de derecho y las libertades en América Latina y el Caribe, rechazamos categóricamente las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda mediante las cuales desconocen la legitimidad del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella”, señala la carta conjunta.

El pronunciamiento surge tras la confirmación oficial de la victoria de De la Espriella en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026. Más de 26 millones de ciudadanos participaron en la jornada, donde el actual presidente electo obtuvo una ventaja superior a 250.000 votos, cifra ratificada por el escrutinio de la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

PUBLICIDAD

“Las acusaciones de fraude difundidas en redes sociales no constituyen prueba judicial ni sustituyen el único mecanismo legítimo para controvertir una elección en Colombia: la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, a través del debido proceso”, señalaron los exmandatarios.

El comunicado señaló que las denuncias de fraude en redes sociales no sustituyen la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado y que ninguna autoridad declaró irregularidades - crédito Libertad y Democracia

El Grupo Libertad y Democracia aseguró que la estrategia del actual gobierno de desconocer los resultados y al nuevo mandatario nacional sería una afronta contra la democracia, pese a que Gustavo Petro ha insistido en respetar el sistema electoral colombiano.

“Resulta gravemente contradictorio que un gobierno elegido bajo el mismo sistema electoral que lo llevó al poder anuncie que no reconocerá a su sucesor, incluso antes de la posesión. En un Estado de derecho, la inconformidad con un resultado electoral no puede traducirse en el desconocimiento unilateral de la decisión ciudadana”, señalaron los exmandatarios.

PUBLICIDAD

El grupo de expresidentes y exgobernadores adviritó que, aunque la protesta social y la oposición política son derechos fundamentales en una democracia, la convocatoria a la desobediencia civil, cuando se basa en el rechazo al resultado de las urnas y no a una posible violación a las leyes electorales, deja de ser disenso legítimo y se convierte en un intento de deslegitimar la decisión soberana del pueblo por vías extrainstitucionales.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

“Deja de ser disenso democrático y se convierte en un intento de deslegitimar, por vías extrainstitucionales, una decisión que corresponde exclusivamente al pueblo soberano y, en caso de controversia, a la justicia electoral”, señala la carta.

PUBLICIDAD

En su comunicado, los expresidentes exhortaron a Gustavo Petro a ejercer su mandato hasta el 7 de agosto conforme a la Constitución y a evitar el uso de su posición para sembrar dudas sobre la legitimidad del próximo gobierno. Además, pidieron a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales que valoren la situación con base en certificaciones oficiales, y no en denuncias difundidas unilateralmente en redes sociales.

El Grupo Libertad y Democracia expresó su confianza en que la transmisión de mando programada para el 7 de agosto se realizará en paz, conforme al marco constitucional. Recordaron que, tras un proceso libre y transparente, corresponde a todos los actores políticos —ganadores y perdedores— respetar la voluntad expresada en las urnas.

PUBLICIDAD