Colombia

Mientras millones veían el partido de Colombia contra Suiza se presentó un robo masivo en el centro comercial Vive Claro en Bogotá: al menos 10 carros fueron afectados

Varios conductores encontraron los espejos de sus carros arrancados en el estacionamiento del complejo, tras la transmisión del Colombia-Suiza en el Mundial 2026

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Varios propietarios encontraron daños en sus carros y piezas faltantes al regresar después del pitazo final del partido de la Selección Colombia - crédito Claro Colombia
Varios propietarios encontraron daños en sus carros y piezas faltantes al regresar después del pitazo final del partido de la Selección Colombia - crédito Claro Colombia

En medio de la multitud congregada para seguir el partido entre las selecciones de Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026, un robo masivo alteró la jornada en el occidente de Bogotá.

Durante el encuentro en la tarde del martes 7 de julio, un grupo de delincuentes aprovechó la alta concentración de personas para sustraer autopartes de al menos diez carros estacionados en los sótanos del centro comercial Plaza Claro de Bogotá.

El evento deportivo, que congregó a numerosos aficionados en las áreas comunes, coincidió con una serie de hurtos en los sótanos de parqueo.

Según el reporte inicial divulgado por la revista Semana, los afectados descubrieron la situación al regresar a sus vehículos tras la tanda de penales que definió la eliminación de la Tricolor en el certamen internacional. Varios propietarios notaron daños en sus vehículos y la ausencia de espejos retrovisores, que habrían sido retirados mientras ellos seguían el partido en las instalaciones del centro comercial.

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Multitud de personas con camisetas amarillas ven un partido de fútbol entre Colombia y Suiza en una pantalla gigante instalada al aire libre, con árboles y una bandera "Vamos Colombia!".
Las víctimas del robo de autopartes en Bogotá acudieron a un CAI de la Policía para presentar la denuncia por lo ocurrido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los ciudadanos afectados formalizaron la denuncia en el Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional, buscando una pronta intervención de las autoridades.

Las víctimas del hurto también solicitaron a la administración del centro comercial el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad, intentando identificar a los responsables. En medio de la molestia, los propietarios perjudicados expresaron su preocupación por la vulnerabilidad en los controles de acceso al parqueadero durante una jornada de alta afluencia.

Según manifestaron, el flujo masivo de personas habría facilitado la acción de los delincuentes. Hasta el momento, la administración de Plaza Claro no se ha pronunciado públicamente tras el incidente.

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La transmisión del encuentro reunió a cientos de personas en Plaza Claro, ubicado en la carrera 68A con calle 24B. La afluencia de público, motivada por la expectativa del partido, generó un ambiente propicio para que los delincuentes actuaran sin ser detectados de inmediato.

- crédito Johan Largo/Infobae
Las autoridades iniciaron la recolección de testimonios para establecer cómo se cometió el hurto en Plaza Claro e identificar a los responsables - crédito Johan Largo/Infobae

Medidas de seguridad

El despliegue de más de 2.500 policías fue la respuesta de las autoridades para contener posibles altercados durante el encuentro entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. La decisión se produjo tras un notable aumento de incidentes en la capital en partidos recientes del seleccionado nacional.

Las autoridades han reportado que las llamadas por riñas y otros incidentes crecieron 64% tras los partidos anteriores de la Selección Colombia. El coronel Álvaro Mora, comandante operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, detalló que en esas jornadas se atendieron más de 1.400 incidentes, la mayoría por peleas en la vía pública.

El operativo de seguridad, anunciado por la Policía Metropolitana, buscó garantizar que la jornada se viva en un ambiente de tranquilidad. Para ello, se han dispuesto recursos tecnológicos como cámaras de vigilancia, drones, radios de comunicación y el helicóptero Halcón, destinado a reforzar el monitoreo aéreo en distintos puntos de la ciudad.

La estrategia incluye la presencia policial en 48 centros comerciales, 27 zonas comerciales y 18 sectores de restaurantes y gastrobares. Estos sitios han sido identificados como los principales lugares de concentración de aficionados durante los partidos del Mundial.

Multitud con camisetas amarillas, pantalla gigante en la calle. Banderas de países, banderines, teléfonos móviles grabando, globos de colores.
Acompañamiento policial durante el partido de Colombia y Suiza - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo de este amplio dispositivo es prevenir hechos de violencia y responder rápidamente a cualquier situación que altere el orden público. Según el coronel Mora, el uso de herramientas tecnológicas permitirá una reacción más eficiente antes, durante y después del encuentro deportivo.

El antecedente de incremento en los incidentes tras partidos anteriores motivó la planificación de este dispositivo especial. Las autoridades insistieron en que la colaboración ciudadana será clave para que la jornada se desarrolle sin contratiempos y la fiesta deportiva no se vea empañada por hechos lamentables.

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