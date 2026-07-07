Colombia

Revelan audios en los que ‘Chiquito Malo’, cabecilla del Clan del Golfo, ordena construir mansiones con piscina en Antioquia mientras negociaba con el Gobierno

En audios obtenidos por la Fiscalía se indaga sobre el posible uso de dinero del narcotráfico para obras y compra de bienes en el departamento colombiano

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Imagen de referencia - Jobanis de Jesús Ávila participaba en negociaciones de paz total con el Gobierno Nacional cuando dio las órdenes sobre los inmuebles - crédito Air-e/Captura de Pantalla Policía Nacional de Colombia
Imagen de referencia - Jobanis de Jesús Ávila participaba en negociaciones de paz total con el Gobierno Nacional cuando dio las órdenes sobre los inmuebles - crédito Air-e/Captura de Pantalla Policía Nacional de Colombia

Jhobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), le habría ordenado su hermana Ingrid Paola Ávila, alias La Patrona, la construcción de mansiones de lujo en el departamento de Antioquia.

Así lo revelan unos audios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación, revelados por Noticentro 1, donde el líder del grupo armado instruye a su familiar para la utilización de dineros provenientes presuntamente del narcotráfico para adecuar propiedades con piscinas y espacios de entretenimiento.

Bueno, mija, póngale cuidado: lo de esa piscina, hagan arreglar eso. Pídale la plata allá a Patilla y que anote bien anotado; que anote usted y que anote él. Pídale resumen de la totalidad que tenga allá y, por ahí derecho, sacan eso. Lo mismo para el arreglo de la casa donde están los muchachos también: hagan arreglar todo eso. Valga poquito o valga bastante, toca arreglar esas cosas; saque esos gastos de allá”, se escucha en la conversación revelada por el noticiero nacional.

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En otra parte de los audios, sostiene que el costo no debe frenar las adecuaciones y enumera lo que exige para las viviendas.

Se paga costoso para que las cosas queden buenas, bien hechas, bien organizadas. Lo mismo allá en la casa donde el Flaco: todo, piscina y casa, que quede bueno. Es bueno. Lo mismo allá donde viven los muchachos, que todo eso quede”, añadió.

Las conversaciones también incluyen directrices sobre la distribución de inmuebles para personas cercanas en Antioquia.

Que le dé unos diítas, para ver si de pronto le conseguimos un apartamento o una casita, más bien propia de la niña, y después se alquila la otra. Pero que dé tiempito, que esto no es cagar, regar mierda y soplar, y que vuelen billetes de 50; toca es meter el culo también (sic)”, mencionó.

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Según la investigación del ente acusatorio, el diálogo entre Chiquito Malo y su hermana se produjo en un momento en el que el líder del EGC hacía parte del proceso de negociación con el Gobierno nacional.

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