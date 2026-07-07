Inflación de junio de 2026: el Dane reveló por qué vivir en Colombia se puso más caro a mitad de año

En 2026, Colombia cumpliría el sexto año consecutivo sin lograr la meta de inflación proyectada - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer, el 7 de julio de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación de junio de este año. De acuerdo con la directora de la entidad, Piedad Urdinola, la cifra anual se ubicó en 6,14% y aumentó frente al mismo mes de 2025 (4,82%), lo que significó una subida de 1,32%. La misma precisó que esta cerró en 4,77% en lo que va del año, es decir, una subida de 1,03% frente al 3,74% del mismo lapso del año pasado.

En cuanto a la variación mensual, esta fue de 0,39%, mayor al 0,10% de junio de 2025. Dicha cifra estuvo algo cerca de lo que esperaba el mercado. Los resultados de la Encuesta de Expectativas del Banco de la República mostraron que se esperaba un promedio de 0,34%.

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Lejos de la meta del Banco de la República

De esta manera, la cifra sigue lejos de la meta del Emisor, entre 2% y 4%, lo que haría que la Junta Directiva del banco central decida reducir la tasa de interés (actualmente en 12%), que es lo que cobra a las entidades financieras por la liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado abierto.

La inflación anual en Colombia supera el 6% - crédito Dane

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