El Ejército Nacional abrirá en agosto de 2026 el tercer contingente anual de servicio militar: anuncian beneficios especiales

La convocatoria para hombres y mujeres de 18 a 23 años incluye selección médica y física, además de registro en distritos o en la plataforma oficial con apoyos de estudio y pago - crédito Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional

El Ejército Nacional de Colombia anunció que en agosto de 2026 iniciará la incorporación del tercer contingente anual de servicio militar, dirigido a hombres y mujeres colombianos entre los 18 años y un día antes de cumplir 24 años.

La convocatoria ofrece la oportunidad de cumplir con el deber constitucional de contribuir a la defensa nacional y, al mismo tiempo, acceder a beneficios económicos, educativos y de desarrollo personal, bajo condiciones que fortalecen la formación integral de los jóvenes.

La convocatoria está abierta para quienes deseen prestar el servicio militar y construir un proyecto de vida al servicio del país. El proceso de selección contempla exámenes médicos, psicológicos y de aptitud física, así como la verificación de los requisitos legales y la situación militar de cada aspirante. Las inscripciones pueden realizarse en los distritos militares o a través del portal oficial www.incorporacion.libretamilitar.mil.co.

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El proceso para entrar al tercer contingente de 2026 exige revisión psicológica, chequeos de salud y validación legal, con registro presencial o en internet para quienes quieran sumarse a la defensa nacional - crédito Ejército Nacional Colombia

¿Quiénes pueden incorporarse y cuáles son los beneficios?

El tercer contingente de 2026 está dirigido a jóvenes colombianos, hombres y mujeres, que cumplan con los requisitos de edad y no estén exonerados por causales legales. Las mujeres aspirantes deberán presentar una prueba de embarazo negativa, tomada dentro de los ocho días previos a la incorporación.

Quienes sean declarados aptos y se incorporen recibirán una serie de beneficios durante y después de la prestación del servicio militar, entre los que destacan:

Asignación mensual equivalente a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (smlmv).

Un smlmv al licenciarse para dotación civil.

Bonificación final equivalente a 1,5 smlmv.

Atención integral en salud, alimentación y alojamiento.

Bancarización y acceso a productos financieros.

Descuentos mediante alianzas comerciales.

Transporte desde y hacia el lugar de incorporación.

Formación laboral y técnica con el SENA y otras instituciones.

Acceso a líneas de crédito especiales con el Icetex.

Beneficios para el ingreso a escuelas de formación militar y policial.

Reconocimiento del tiempo de servicio para efectos pensionales y, en la Fuerza Pública, para cesantías y prima de antigüedad.

Obtención de la tarjeta de reservista de primera clase en formato físico y digital.

Priorización en programas de empleo y capacitación.

Posibilidad de extender voluntariamente el servicio militar hasta por doce meses adicionales, conservando los beneficios legales.

Quienes resulten aptos recibirán pago mensual, apoyo al licenciarse, capacitación con el Sena, acceso a crédito y prioridad en programas laborales mientras fortalecen disciplina, liderazgo y trabajo en equipo - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Exoneración y causales de no incorporación

La Ley 1861 de 2017 establece que todo colombiano debe definir su situación militar entre los 18 y 50 años. Sin embargo, existen causales de exoneración que permiten no prestar el servicio militar obligatorio. Los principales casos son:

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Hijo único, hombre o mujer.

Huérfano de padre o madre que sostenga a sus hermanos menores o incapaces.

Hijo de padres incapacitados o mayores de 60 años sin medios de subsistencia, a quienes el hijo sostiene.

Hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido inhabilidad absoluta y permanente en combate, salvo voluntad expresa de prestar servicio.

Hijo de miembros de la Fuerza Pública fallecidos o incapacitados en servicio, a menos que desee prestar servicio voluntariamente.

Clérigos y religiosos, así como jerárquicos dedicados permanentemente a su culto.

Casados y quienes acrediten unión marital de hecho legalmente declarada.

Personas con discapacidad física, psíquica o sensorial permanente.

Indígenas que acrediten integridad cultural, social y económica.

Quienes hayan dejado de tener el componente de sexo masculino en su registro civil.

Víctimas del conflicto armado inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Ciudadanos protegidos como testigos o víctimas en programas de la Fiscalía.

Objetores de conciencia.

Desmovilizados acreditados por la Agencia Colombiana para la Reintegración.

Padres de familia.

La ley contempla casos como hijos únicos, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, objetores de conciencia, casados e indígenas, además de grupos que tampoco deben pagar compensación por su situación - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Adicionalmente, no serán incorporados quienes no tengan aptitud psicofísica, quienes no obtengan cupo o quienes hayan aprobado la instrucción en colegios militares o policiales autorizados.

Exoneraciones en el pago de la cuota de compensación militar

Algunos ciudadanos exonerados tampoco deberán pagar la cuota de compensación militar, entre ellos:

Personas con discapacidad física, psíquica y neurosensorial grave e incapacitante.

Indígenas certificados.

Clasificados en niveles 1, 2 o 3 del Sisbén.

Soldados desacuartelados por aptitud psicofísica.

Jóvenes en condición de adoptabilidad, sistema de responsabilidad penal para adolescentes o protección del Icbf.

Víctimas del conflicto armado.

Desmovilizados acreditados.

Personas en extrema pobreza certificada.

Habitantes de calle, con censo y certificación.

El Comando de Reclutamiento y Control Reservas recomienda a los jóvenes interesados prepararse para esta convocatoria y completar el proceso en los canales oficiales, presentando la documentación requerida y cumpliendo con las etapas del proceso de selección.