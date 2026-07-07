Colombia

Aplazan audiencia de escucha de testimonios en el proceso penal contra Álvaro Uribe; el expresidente se pronunció: “Imposible defenderme”

El exmandatario es investigado por la presunta conformación de un grupo paramilitar, dos masacres y el homicidio de un defensor de derechos humanos

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El expresidente Álvaro Uribe aseguró que desconoce las pruebas que hay en su contra, que demuestran su presunta participación en la conformación de un grupo paramilitar y su actuar delictivo - crédito Europa Press
El expresidente Álvaro Uribe aseguró que desconoce las pruebas que hay en su contra, que demuestran su presunta participación en la conformación de un grupo paramilitar y su actuar delictivo - crédito Europa Press

Por decisión de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se aplazaron las audiencias en las que se escucharán los testimonios de personas que declararán en el proceso penal que se surte en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por la presunta conformación de un grupo paramilitar, dos masacres y un homicidio.

De acuerdo con el ente acusador, todavía hace falta conocer un informe que debe proporcionar una investigadora.

Tras evaluar los datos aportados por la defensa y teniendo en cuenta que está pendiente el informe de la investigadora encargada de la ubicación de los declarantes, es imperativo fijar nuevas fechas para los testimonios. Así las cosas, una vez se tengan las nuevas fechas se comunicarán oportunamente a los sujetos procesales”, indicó el fiscal de apoyo de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Héctor Ariel Torres Velásquez.

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El expresidente criticó el aplazamiento de las audiencias y advirtió que no se le están brindando las garantías procesales para ejercer su derecho a la defensa como corresponde.

Aplazan testimonios pero si la Indagatoria es un “Medio de Defensa” imposible defenderme sin conocer las pruebas”, señaló el ex jefe de Estado en su cuenta de X.

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