Francisco Barbosa recordó la advertencia sobre la conducta de Gustavo Petro al dejar el poder: “Es un enemigo de la Constitución y la ley”

El exfiscal Francisco Barbosa acusó al presidente Gustavo Petro de promover un clima de inestabilidad institucional con su desconocimiento al mandatario electo, Abelardo de la Espriella - crédito Ovidio González/Presidencia - John Paz/Colprensa

Las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en sus redes sociales, en las que ha generado una serie de interrogantes sobre el tramo final del Gobierno, a falta de un mes para el final de su administración, ameritaron en la tarde del martes 7 de julio de 2026 una dura reacción del exfiscal General de la Nación y ex precandidato presidencial Francisco Barbosa, que recordó sus alertas sobre el particular.

Barbosa, con un mensaje a través de la red social X, acusó al primer mandatario de poner en riesgo la transmisión del poder si sigue desconociendo la elección presidencial del abogado Abelardo de la Espriella como su sucesor, e impide el empalme. Y sostuvo que una conducta de ese tipo podría derivar en delitos y en un intento de “golpe de Estado”, lo que sería a su juicio una grave afrenta de su parte a la democracia.

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“Lo advertí hace tres años cuando dije que Petro era un enemigo de la Constitución y la ley”, afirmó el exjefe del ente acusador al pronunciarse sobre el escenario postelectoral, al hacer énfasis en una recordada declaración de abril de 2023 desde Barranquilla (Atlántico), en el que, justamente, habló de cómo el actual mandatario buscaría aferrarse al cargo y habló del “embeleco” que significaba promover una constituyente.

Con este mensaje, el exfiscal Francisco Barbosa lanzó una dura respuesta al presidente Gustavo Petro, por cuenta de sus recientes publicaciones en X, en los que desconoció la victoria de Abelardo de la Espriella - crédito @FBarbosaDelgado/X

Las preocupaciones del exfiscal Francisco Barbosa sobre Gustavo Petro

En sus señalamientos, el exfiscal también enumeró lo que serían las posibles conductas penales si el mandatario de los colombianos, que tendrá que entregar su dignidad como jefe de Estado el 7 de agosto, “persiste en desconocer la elección presidencial” del presidente electo, oculta información pública o bloquea la entrega institucional del mando. Un mensaje que, por lo visto, no pasó desapercibido.

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“Si persiste en desconocer la elección presidencial del presidente Abelardo de la Espriella y adopta decisiones encaminadas a impedir el empalme, ocultar información pública o impedir la transmisión constitucional del poder, no solo estaría comprometiendo la estabilidad institucional del país, sino cometiendo delitos al buscar un golpe de Estado”, expresó el extitular del ente de investigación.

A su vez, el exfiscal dejó en claro que este asunto no se limita a una discrepancia sobre el resultado de la contienda del 21 de junio, ya certificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sino también a la manera en que se menoscabará la confianza en la administración del Estado, pues no solo ha denunciado aparentes fraudes, sino que convocó una “resistencia civil” contra, según él, un “gobierno ilegítimo”.

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Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro causó polémica por sus posturas contra el presidente electo Abelardo De la Espriella - crédito @petrogustavo/X

Así señaló que podrían configurarse conductas como prevaricato por acción u omisión, abuso de autoridad, fraude a resolución judicial si desobedece órdenes de los jueces y delitos relacionados con la ocultación, destrucción o supresión de documentos públicos. Con ello, el exfiscal también agregó una acusación adicional sobre el efecto de esta línea discursiva, pues estaría siendo protagonista de “instigación a la violencia”.

Y reiteró que el punto de quiebre en esta ruptura institucional no está en la jornada de votación, sino en el respeto al relevo presidencial. “La democracia no termina con las elecciones; también exige respetar la entrega del poder conforme a la Constitución”, afirmó el exfiscal, que desde que ocupaba este cargo se convirtió en opositor de la administración Petro, al hacer énfasis en los alcances legales de sus posturas.

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El presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó la suspensión del empalme debido a recientes declaraciones del mandatario saliente, Gustavo Petro, sobre la legitimidad de su elección- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su mensaje del martes 7 de julio, que causó controversia, el presidente saliente se refirió a cómo se han gestado algunos de los conflictos internos en Colombia. “La historia nos enseña. Por fraudes electorales, el pueblo entró en guerras civiles y perdimos nuestro territorio y soberanía”, escribió el primer mandatario, en relación con sus denuncias sobre la supuesta manipulación del software para el beneficio de De la Espriella.

Aunque para matizar su mensaje, el jefe de Estado también buscó separar este desconocimiento a cualquier agresión contra los votantes del presidente electo. “Reconocemos que millones de colombianos votaron por Abelardo, solo que no fueron mayoría”, señaló Petro, que, en esa misma línea, envió un mensaje a quienes respaldaron a De la Espriella. “Nuestra amistad y aprecio jamás deben ser agredidos por su pensamiento”.

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