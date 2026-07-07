Colombia

Francisco Barbosa recordó la advertencia sobre la conducta de Gustavo Petro al dejar el poder: “Es un enemigo de la Constitución y la ley”

El exfiscal habló sobre posibles delitos cometidos por el jefe de Estado si sigue desconociendo el resultado electoral y se obstaculiza la transmisión del poder, en medio de las declaraciones del líder de izquierda, que llamó a la resistencia civil a sus simpatizantes

Guardar
Google icon
El exfiscal Francisco Barbosa acusa a Gustavo Petro de haber promovido una “asonada” contra la Corte Suprema de Justicia - crédito Ovidio González/Presidencia - John Paz/Colprensa
El exfiscal Francisco Barbosa acusó al presidente Gustavo Petro de promover un clima de inestabilidad institucional con su desconocimiento al mandatario electo, Abelardo de la Espriella - crédito Ovidio González/Presidencia - John Paz/Colprensa

Las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en sus redes sociales, en las que ha generado una serie de interrogantes sobre el tramo final del Gobierno, a falta de un mes para el final de su administración, ameritaron en la tarde del martes 7 de julio de 2026 una dura reacción del exfiscal General de la Nación y ex precandidato presidencial Francisco Barbosa, que recordó sus alertas sobre el particular.

Barbosa, con un mensaje a través de la red social X, acusó al primer mandatario de poner en riesgo la transmisión del poder si sigue desconociendo la elección presidencial del abogado Abelardo de la Espriella como su sucesor, e impide el empalme. Y sostuvo que una conducta de ese tipo podría derivar en delitos y en un intento de “golpe de Estado”, lo que sería a su juicio una grave afrenta de su parte a la democracia.

PUBLICIDAD

Lo advertí hace tres años cuando dije que Petro era un enemigo de la Constitución y la ley”, afirmó el exjefe del ente acusador al pronunciarse sobre el escenario postelectoral, al hacer énfasis en una recordada declaración de abril de 2023 desde Barranquilla (Atlántico), en el que, justamente, habló de cómo el actual mandatario buscaría aferrarse al cargo y habló del “embeleco” que significaba promover una constituyente.

Francisco Barbosa y su respuesta a Gustavo Petro
Con este mensaje, el exfiscal Francisco Barbosa lanzó una dura respuesta al presidente Gustavo Petro, por cuenta de sus recientes publicaciones en X, en los que desconoció la victoria de Abelardo de la Espriella - crédito @FBarbosaDelgado/X

Las preocupaciones del exfiscal Francisco Barbosa sobre Gustavo Petro

En sus señalamientos, el exfiscal también enumeró lo que serían las posibles conductas penales si el mandatario de los colombianos, que tendrá que entregar su dignidad como jefe de Estado el 7 de agosto, “persiste en desconocer la elección presidencial” del presidente electo, oculta información pública o bloquea la entrega institucional del mando. Un mensaje que, por lo visto, no pasó desapercibido.

PUBLICIDAD

Si persiste en desconocer la elección presidencial del presidente Abelardo de la Espriella y adopta decisiones encaminadas a impedir el empalme, ocultar información pública o impedir la transmisión constitucional del poder, no solo estaría comprometiendo la estabilidad institucional del país, sino cometiendo delitos al buscar un golpe de Estado”, expresó el extitular del ente de investigación.

A su vez, el exfiscal dejó en claro que este asunto no se limita a una discrepancia sobre el resultado de la contienda del 21 de junio, ya certificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sino también a la manera en que se menoscabará la confianza en la administración del Estado, pues no solo ha denunciado aparentes fraudes, sino que convocó una “resistencia civil” contra, según él, un “gobierno ilegítimo”.

Gustavo Petro causó polémica por sus posturas contra De la Espriella
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro causó polémica por sus posturas contra el presidente electo Abelardo De la Espriella - crédito @petrogustavo/X

Así señaló que podrían configurarse conductas como prevaricato por acción u omisión, abuso de autoridad, fraude a resolución judicial si desobedece órdenes de los jueces y delitos relacionados con la ocultación, destrucción o supresión de documentos públicos. Con ello, el exfiscal también agregó una acusación adicional sobre el efecto de esta línea discursiva, pues estaría siendo protagonista de “instigación a la violencia”.

Y reiteró que el punto de quiebre en esta ruptura institucional no está en la jornada de votación, sino en el respeto al relevo presidencial. “La democracia no termina con las elecciones; también exige respetar la entrega del poder conforme a la Constitución”, afirmó el exfiscal, que desde que ocupaba este cargo se convirtió en opositor de la administración Petro, al hacer énfasis en los alcances legales de sus posturas.

El presidente electo de Colombia ordenó la suspensión del empalme debido a recientes declaraciones del mandatario saliente - crédito VisualesIA
El presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó la suspensión del empalme debido a recientes declaraciones del mandatario saliente, Gustavo Petro, sobre la legitimidad de su elección- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su mensaje del martes 7 de julio, que causó controversia, el presidente saliente se refirió a cómo se han gestado algunos de los conflictos internos en Colombia. “La historia nos enseña. Por fraudes electorales, el pueblo entró en guerras civiles y perdimos nuestro territorio y soberanía”, escribió el primer mandatario, en relación con sus denuncias sobre la supuesta manipulación del software para el beneficio de De la Espriella.

Aunque para matizar su mensaje, el jefe de Estado también buscó separar este desconocimiento a cualquier agresión contra los votantes del presidente electo. “Reconocemos que millones de colombianos votaron por Abelardo, solo que no fueron mayoría”, señaló Petro, que, en esa misma línea, envió un mensaje a quienes respaldaron a De la Espriella. “Nuestra amistad y aprecio jamás deben ser agredidos por su pensamiento”.

Temas Relacionados

Francisco BarbosaGustavo PetroAbelardo de la EspriellaProceso de empalme ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Suiza EN VIVO Mundial 2026: se juega el primer tiempo de los octavos de final en Vancouver

Dos selecciones invictas se enfrentan en el BC Place por un lugar entre los ocho mejores de la Copa de la FIFA y el ganador se medirá con Argentina

Colombia vs. Suiza EN VIVO Mundial 2026: se juega el primer tiempo de los octavos de final en Vancouver

Aplazan audiencia de escucha de testimonios en el proceso penal contra Álvaro Uribe; el expresidente se pronunció: “Imposible defenderme”

El exmandatario es investigado por la presunta conformación de un grupo paramilitar, dos masacres y el homicidio de un defensor de derechos humanos

Aplazan audiencia de escucha de testimonios en el proceso penal contra Álvaro Uribe; el expresidente se pronunció: “Imposible defenderme”

Ella es Katia Itzel, la árbitra mexicana que estará en el partido Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026

La terna central estará comandado por el salvadoreño Iván Bartón, el primero en aplicar la ley Prestiani en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ella es Katia Itzel, la árbitra mexicana que estará en el partido Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026

Sinuano Día resultados de hoy martes 7 de julio: ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados de hoy martes 7 de julio: ganadores del último sorteo

Madre colombiana relató cómo sobrevivió con su hijo a los terremotos en Venezuela: “Nos abrazamos y eso fue todo”

La mujer narró que se encontraba de vacaciones en Caracas cuando ocurrió la emergencia el 24 de junio de 2026

Madre colombiana relató cómo sobrevivió con su hijo a los terremotos en Venezuela: “Nos abrazamos y eso fue todo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Colombiano que se ganó una polla mundialista por $500 millones reveló las claves para conseguir el premio: “Jugué más desde el corazón”

Colombiano que se ganó una polla mundialista por $500 millones reveló las claves para conseguir el premio: “Jugué más desde el corazón”

Creadora de contenido se fue en contra de Taliana Vargas por asegurar que están evitando que “el país caiga en el comunismo”: “Te lo explico con plastilina”

Esta fue la apuesta que aceptó Manuel Turizo con reconocido presentador español sobre la final de la Copa del Mundo 2026: “Ese día no somos amigos”

Estas son las imágenes de la hija de James Rodríguez y la novia del jugador en pleno Mundial de la Fifa 2026

Pirry por fin contó detalles de su salida de la televisión y los retos que enfrenta actualmente con su público: “Me echaron”

Deportes

Colombia vs. Suiza EN VIVO Mundial 2026: se juega el primer tiempo de los octavos de final en Vancouver

Colombia vs. Suiza EN VIVO Mundial 2026: se juega el primer tiempo de los octavos de final en Vancouver

Ella es Katia Itzel, la árbitra mexicana que estará en el partido Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026

Junior, campeón de Colombia, alista la llegada de figura de Independiente Medellín para el segundo semestre de 2026: de quién se trata

Exfigura de la selección Colombia recordó el gol que le anotó a Suiza en el Mundial de 1994: “No sabía qué hacer”

Davinson Sánchez en el radar del Inter de Milán por su alto nivel con la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026