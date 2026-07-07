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Eliminarán semáforos en la autopista Sur: así mejorará la movilidad entre Bogotá y Soacha, según la Gobernación de Cundinamarca

Las obras de las fases II y III de la extensión de la Troncal Transmilenio en el municipio aledaño a la capital registran un avance del 75% y buscan optimizar la movilidad para más de 400.000 usuarios diarios

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Movilidad - Soacha - Autopista Sur
La Gobernación de Cundinamarca informó que la extensión de la Troncal TransMilenio en la Autopista Sur de Soacha eliminará los semáforos de 3M y calle 22 - crédito Alcaldía de Soacha

La Gobernación de Cundinamarca informó que la construcción de las fases II y III de la extensión de la Troncal Transmilenio en la Autopista Sur, en el municipio de Soacha, permitirá eliminar dos semáforos clave sobre este corredor, modernizando la movilidad e impulsando la conexión con Bogotá.

Gracias al avance del 75% en las obras, los cruces semaforizados del sector 3M y de la calle 22 dejarán de operar, lo que transformará los tiempos de desplazamiento y mejorará la seguridad vial para los más de 400.000 usuarios diarios de la zona.

Las intervenciones centrales de este proyecto son el paso deprimido del sector 3M y el nuevo puente vehicular de la calle 22, infraestructuras que reemplazarán los semáforos existentes y permitirán una circulación continua, especialmente para los buses articulados de TransMilenio y vehículos particulares entre Bogotá y Girardot.

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Paso deprimido del sector 3M: adiós al semáforo y mejor flujo en la Autopista Sur

En el sector conocido como 3M se construye un paso deprimido que conectará las comunas 2 y 6 de Soacha y facilitará el tránsito ininterrumpido entre el sur de Bogotá y la región de Girardot. La obra eliminará el cruce semaforizado actual, punto que representaba uno de los mayores cuellos de botella en la Autopista Sur.

El paso deprimido del sector 3M conectará las comunas 2 y 6 de Soacha y quitará uno de los principales cuellos de botella de la Autopista Sur - crédito Gobernación de Cundinarmarca
El paso deprimido del sector 3M conectará las comunas 2 y 6 de Soacha y quitará uno de los principales cuellos de botella de la Autopista Sur - crédito Gobernación de Cundinarmarca

El deprimido contará con 70 metros de longitud, 156 pilotes de 25 metros de profundidad, muros de contención de hasta 7,10 metros y una estructura de 21,8 metros de ancho promedio. Además, se complementará con dos glorietas que optimizarán las conexiones y el flujo vehicular en el corredor.

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Según el gobernador Jorge Rey, actualmente se culmina la construcción del primero de los tres módulos del deprimido, lo que ha permitido mantener la operación parcial de la Autopista Sur durante la ejecución. El plan de manejo de tráfico incluye desvíos y cambios temporales para mitigar el impacto en la movilidad local. Se estima que la obra, con una duración de nueve meses, estará habilitada para finales de este año.

Puente vehicular de la calle 22: nueva conexión sin semáforo

En paralelo, avanza la construcción del nuevo puente vehicular de la calle 22, infraestructura que conectará la zona centro de Soacha con la Autopista Sur, sentido Girardot-Bogotá, y eliminará el semáforo existente en este cruce.

El puente, que ya se encuentra en montaje estructural, tendrá aproximadamente 430 metros de longitud y contará con dos carriles para ampliar la capacidad del corredor. Su estructura incluye vigas de hasta 49 metros de largo y 92 toneladas de peso, movilizadas con grúas telescópicas de última generación.

El avance del 75% en las obras de TransMilenio en Soacha apunta a mejorar la movilidad y la seguridad vial para más de 400.000 usuarios diarios - crédito Gobernación de Cundinarmarca
El avance del 75% en las obras de TransMilenio en Soacha apunta a mejorar la movilidad y la seguridad vial para más de 400.000 usuarios diarios - crédito Gobernación de Cundinarmarca

El tablero superior del puente permitirá el cruce de vehículos desde la carrera 7 hacia el norte, agilizando el flujo en la conexión municipal.

Obra integral: troncal, estaciones y mejoras ambientales

La extensión de la Troncal NQS en Soacha abarca 4,4 kilómetros de nueva vía, seis estaciones, cuatro puentes peatonales, dos puentes vehiculares y un paso deprimido en El Altico. Además, el proyecto incluye tecnología LED para la iluminación, la siembra de más de 3.000 árboles y la reutilización de materiales de obra, alineándose con objetivos de sostenibilidad.

La fase II, que inicia en la calle 22 y termina en el sector 3M o El Altico, y la fase III, entre la calle 5 y la urbanización Maiporé (El Vínculo), contemplan una infraestructura de 4,5 kilómetros, cuatro estaciones sencillas, una estación intermedia con seis plataformas troncales y nueve de alimentación, nueve pasos peatonales y tres carriles por sentido en las calzadas mixtas, además de tres intersecciones a desnivel.

La finalización de estas obras permitirá una operación más eficiente del sistema Transmilenio, reducirá los tiempos de desplazamiento y ofrecerá mejores condiciones de movilidad y seguridad para los habitantes de Soacha y los miles de usuarios que diariamente se movilizan entre el municipio y Bogotá.

La extensión de la Troncal NQS en Soacha sumará nueva vía, estaciones, puentes peatonales y vehiculares, iluminación LED y más de 3.000 árboles - crédito Gobernación de Cundinarmarca
La extensión de la Troncal NQS en Soacha sumará nueva vía, estaciones, puentes peatonales y vehiculares, iluminación LED y más de 3.000 árboles - crédito Gobernación de Cundinarmarca

El proyecto, valorado en un billón de pesos, es cofinanciado con recursos nacionales (68%), de la Gobernación de Cundinamarca (19%) y del municipio de Soacha (13%). Incluye gestión ambiental, social y predial, obras de redes y adecuación para desvíos en la autopista Sur.

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