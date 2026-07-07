Colombia

Icetex abrió becas 2026 para posgrados y cursos en el exterior: oportunidades en cinco países para maestrías y formación avanzada

La entidad divulgó opciones presenciales y en línea para profesionales y funcionarios, con apoyos parciales o totales en Portugal, España, México, Turquía y Singapur

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- crédito Infobae/Jesús Avilés
El Icetex abrió convocatorias internacionales para colombianos que buscan maestrías, doctorados y formación avanzada en el exterior durante el segundo semestre de 2026 - crédito Infobae/Jesús Avilés

Para el segundo semestre de 2026, Icetex anunció la apertura de diversas convocatorias internacionales para colombianos interesados en cursar maestrías, doctorados y programas de formación avanzada en el exterior, con opciones presenciales y virtuales en países como Portugal, España, México, Turquía y Singapur.

Las oportunidades, dirigidas a profesionales y funcionarios, cubren áreas estratégicas y ofrecen financiamiento parcial o total, buscando fortalecer el capital humano nacional y promover el intercambio académico global.

Maestrías en Portugal: becas para diferentes áreas

El Gobierno de Portugal ofrece becas para maestrías en universidades públicas, en áreas prioritarias para el desarrollo de Colombia. La convocatoria, abierta hasta el 10 de julio de 2026, permite a los seleccionados acceder a una formación presencial de un año (renovable una vez) en distintas ciudades.

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El apoyo cubre parte de la matrícula (1.611,39 euros), un estipendio mensual (939,98 euros), gastos de alojamiento (161,14 euros) y un pago único de instalación (268,57 euros). No se financian tiquetes ni viáticos internacionales, que deben ser asumidos por el estudiante. El inicio de clases será en octubre de 2026.

Los beneficiarios podrán contar con becas del 60%, 80% y 100% de cobertura del valor de la matrícula - crédito Icetex
Las becas en Portugal financian maestrías presenciales en universidades públicas con apoyo para matrícula, estipendio, alojamiento e instalación hasta el 10 de julio de 2026 - crédito Icetex

Becas en España: Universidad Antonio de Nebrija y UNIR

La Universidad Antonio de Nebrija ofrece 150 becas del 50% para maestrías virtuales en áreas como neuropsicología, comunicación política, marketing digital, derecho internacional, relaciones internacionales, ciberseguridad, periodismo digital, dirección estratégica y educación bilingüe.

La convocatoria está abierta hasta el 23 de julio de 2026, y los estudios inician en octubre. El beneficio aplica exclusivamente a los programas listados por la universidad, todos con titulación oficial.

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Por su parte, la Universidad Internacional de La Rioja (Unir) mantiene múltiples opciones para colombianos:

  • 100% de beca en matrícula para maestrías virtuales en educación (didáctica de la lengua, matemáticas, tecnología educativa, competencias digitales). Cierre: 31 de julio de 2026.
  • 80% de beca en matrícula para programas como MBA, dirección de recursos humanos y derecho de la empresa en Colombia. Cierre: 31 de julio de 2026.
  • 60% de beca en matrícula para más de 100 maestrías oficiales virtuales en humanidades, ciencias sociales, salud, educación, derecho, ingeniería y administración. Cierre: 17 de septiembre de 2026.
Los candidatos deben demostrar un rendimiento académico sobresaliente y nivel B2 de inglés certificado para acceder a las becas japonesas para colombianos - crédito Icetex
La Universidad Antonio de Nebrija ofrece 150 becas del 50 % para maestrías virtuales en España en áreas como marketing digital, ciberseguridad y derecho internacional - crédito Icetex

Los costos de inscripción, material y el porcentaje restante de matrícula deben ser asumidos por los estudiantes.

La Universidad Europea también otorga 20 becas del 60% para maestrías online en áreas como psicología, animación 3D, diseño, educación, MBA, derecho, sostenibilidad, marketing digital, big data, inteligencia artificial y más. La convocatoria cierra el 14 de septiembre de 2026.

Becas en México: excelencia académica y movilidad

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMexcid) abrió su convocatoria de becas de excelencia para extranjeros hasta el 22 de junio de 2026. Ofrece financiamiento total o parcial para programas de movilidad, maestría, investigación doctoral y posdoctoral en instituciones mexicanas.

La beca cubre manutención mensual, inscripción y colegiatura, seguro médico, exención de visa, transporte aéreo y nacional. Está dirigida a personas extranjeras admitidas en instituciones mexicanas que acrediten excelencia académica.

Formación y cultura en Turquía: programa Katip

Dirigido a funcionarios públicos, diplomáticos y académicos, el programa Katip de Turquía ofrece formación y capacitación en idioma y cultura turca durante 8 meses, totalmente financiado. Incluye formación en idioma (niveles A1–B2), seminarios, talleres de arte, excursiones y actividades culturales.

La convocatoria está abierta hasta el 1 de julio de 2026 e incluye gastos de viaje, alojamiento, estipendio mensual y actividades académicas.

La convocatoria incluye 98 becas para maestrías en áreas de alta demanda laboral como ciberseguridad, inteligencia artificial y marketing digital en Zaragoza, España - crédito Icetex
La Universidad Europea otorga 20 becas del 60 % para maestrías online en psicología, inteligencia artificial, big data, derecho y MBA hasta el 14 de septiembre de 2026 - crédito Icetex

Curso corto presencial en Singapur para servidores públicos

El Singapore Cooperation Programme invita a servidores públicos colombianos a participar en el curso internacional “Trends and Challenges in Tourism”, del 26 al 30 de octubre de 2026. La beca cubre el 100 % del valor de la matrícula, alojamiento, viáticos diarios, transporte interno y seguro médico.

Los tiquetes aéreos y otros viáticos deben ser cubiertos por el participante. El curso está dirigido a servidores públicos de nivel medio y alto involucrados en políticas de turismo.

Requisitos generales y proceso de postulación

Los requisitos varían según el país, programa y nivel de estudios, pero en general incluyen:

  • Nacionalidad colombiana.
  • Título universitario (para maestrías y doctorados).
  • Excelencia académica y, en algunos casos, experiencia profesional.
  • Admisión previa o carta de preadmisión de la institución extranjera.
  • Documentos específicos exigidos por cada convocatoria (certificados, cartas de motivación, referencias, etc.).

El proceso de postulación se realiza a través del portal del Icetex (www.icetex.gov.co), donde se encuentran los formularios, cronogramas y requisitos detallados para cada beca. El Icetex solo difunde y asesora sobre estas oportunidades; la selección y adjudicación corresponden a las entidades oferentes.

Hasta el 18 de octubre de 2022 se encuentra abierta la convocatoria para cursar una maestría en Colombia o el extranjero para el fortalecimiento de estos sectores. Foto vía icetex.gov.co
El portal del Icetex centraliza la postulación a estas becas internacionales para colombianos, cuyos requisitos incluyen nacionalidad, título universitario y admisión o preadmisión en la institución extranjera - crédito Icetex

De acuerdo con el Icetex, estas convocatorias representan una oportunidad para que los colombianos accedan a educación de calidad internacional, fortalezcan su perfil profesional y contribuyan al desarrollo académico y científico del país. Toda la información y enlaces de inscripción en el siguiente link: Convocatorias Icetex.

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