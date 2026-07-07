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Esta es la mezcla casera con agua oxigenada y sal que quita las manchas difíciles: hay que tener precauciones

La combinación de dos productos comunes del hogar promete facilitar la limpieza de prendas, superficies e incluso ayudar a destapar desagües. Expertos advierten que, aunque puede ser efectiva, debe utilizarse con precaución y nunca mezclarse con ciertos químicos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mezcla de agua oxigenada con sal se populariza como quitamanchas en el hogar - crédito VisualesIA

En los hogares existen productos de uso cotidiano que, al combinarse correctamente, pueden convertirse en aliados para la limpieza. Uno de los trucos que ha ganado popularidad consiste en mezclar agua oxigenada con sal, una preparación que, según expertos en limpieza doméstica, ayuda a remover manchas difíciles de tejidos y otras superficies gracias a las propiedades de ambos ingredientes.

Aunque se trata de elementos comunes presentes en la mayoría de las casas, especialistas recuerdan que esta mezcla debe utilizarse únicamente para fines de limpieza y siempre con precaución, evitando combinar el agua oxigenada con otros productos químicos como el amoníaco, ya que pueden producirse reacciones peligrosas.

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¿Por qué recomiendan mezclar agua oxigenada con sal?

La eficacia de esta combinación radica en las propiedades individuales de cada componente. El agua oxigenada destaca por su capacidad desinfectante y blanqueadora, mientras que la sal aporta un efecto abrasivo que ayuda a desprender la suciedad incrustada y al unirse, ambos ingredientes forman una mezcla que puede utilizarse para tratar manchas difíciles, especialmente sobre prendas blancas, además de otras aplicaciones relacionadas con la limpieza del hogar.

Un vaso de agua tibia con sal gruesa y una cuchara de madera en una mesa rústica. Un cuenco pequeño con sal y un paño de tela están a un lado.
La mezcla de agua oxigenada con sal que se volvió la favorita para quitar manchas difíciles - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con las recomendaciones difundidas por expertos en limpieza, la preparación es sencilla. Solo se necesita incorporar una pequeña cantidad de agua oxigenada junto con sal en un recipiente con atomizador. Posteriormente, la mezcla debe aplicarse directamente sobre la mancha y dejar actuar entre 15 y 20 minutos.

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Transcurrido ese tiempo, se recomienda cepillar suavemente la superficie afectada, retirar el exceso con un paño húmedo y dejar secar. Según quienes promueven este método, la suciedad suele disminuir considerablemente tras el procedimiento.

Sin embargo, también advierten que es aconsejable utilizar guantes durante la aplicación para evitar posibles irritaciones cutáneas y realizar una prueba previa sobre una zona poco visible cuando se trate de telas delicadas.

También puede ayudar a desatascar desagües

Además de utilizarse como quitamanchas, esta mezcla también ha sido recomendada para limpiar tuberías con acumulación de grasa.

El procedimiento consiste en agregar una pequeña cantidad de sal dentro del desagüe, añadir unas gotas de agua oxigenada y completar con agua caliente. La combinación ayuda a desprender parte de los residuos grasos que dificultan el paso del agua.

No obstante, especialistas en limpieza recuerdan que este método solo funciona como apoyo en obstrucciones leves y no reemplaza una intervención profesional cuando el atasco es severo.

Persona con guantes limpia mancha de colchón blanco con paño azul y botella pulverizadora; frascos de bicarbonato de sodio, vinagre y agua oxigenada en mesa.
Así actúan el agua oxigenada y la sal al limpiar- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Más allá de la mezcla con sal, el agua oxigenada tiene múltiples aplicaciones dentro del hogar gracias a su capacidad para eliminar bacterias, aclarar superficies y remover diferentes tipos de manchas.

Uno de los usos más conocidos consiste en recuperar el color de objetos plásticos que se han amarillento con el paso del tiempo, como algunos electrodomésticos o accesorios domésticos.

También es empleada para desinfectar objetos de higiene personal, especialmente los cepillos de dientes, debido a que estos acumulan microorganismos diariamente. Expertos en limpieza recomiendan sumergirlos periódicamente en agua oxigenada para reducir la presencia de bacterias.

Otra aplicación frecuente es la eliminación de manchas de tinta o tintura para el cabello. En estos casos, basta con aplicar una pequeña cantidad directamente sobre la zona afectada, frotar suavemente y posteriormente lavar la prenda de forma habitual.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Expertos piden cautela al usar agua oxigenada en casa por reacciones peligrosas - crédito VisualesIA

Los otros trucos de limpieza con agua oxigenada

  • Moho, sangre y utensilios de cocina

El agua oxigenada también suele utilizarse para combatir manchas de moho cuando se mezcla con bicarbonato de sodio. La pasta obtenida puede aplicarse sobre la superficie afectada para retirar la suciedad visible y disminuir la aparición de nuevos hongos.

En el caso de las manchas de sangre, la recomendación consiste en aplicar agua oxigenada directamente sobre el tejido, dejar actuar durante unos minutos y posteriormente enjuagar con agua fría antes del lavado convencional.

Por último, este producto también puede utilizarse para limpiar espejos y cristales. Humedecer un algodón con agua oxigenada y pasarlo suavemente sobre la superficie ayuda a retirar huellas y pequeñas manchas, dejando un acabado brillante.

Aunque estos trucos domésticos continúan siendo ampliamente utilizados, los expertos insisten en que el agua oxigenada debe manipularse con cuidado, mantenerse fuera del alcance de los niños y nunca mezclarse con productos incompatibles como el amoníaco u otros limpiadores químicos, ya que pueden producirse reacciones peligrosas.

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