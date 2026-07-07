Colombia

Gustavo Petro acusó a Abelardo de la Espriella de entregar “la soberanía nacional” para ganar la Presidencia: “Despedazó la Constitución”

El presidente saliente rechazó las afirmaciones del mandatario electo sobre un supuesto golpe de Estado, luego de que pidiera a las Fuerzas Militares no obedecer sus órdenes

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- crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia
Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El presidente Gustavo Petro lanzó una dura contraofensiva contra el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, al que acusó de “despedazar la Constitución”, luego de que este último instara públicamente a las Fuerzas Militares a desacatar las órdenes del actual jefe de Estado bajo la premisa de un supuesto golpe de Estado en marcha.

El choque, que eleva al máximo la tensión política en el país –sobre todo por la suspensión del empalme–, detonó en las redes sociales y escaló rápidamente a un debate sobre la legitimidad democrática y el control del orden público, en momentos en que las instituciones quedan atrapadas en medio del ‘fuego cruzado’ de declaraciones.

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Gustavo Petro no solo desvirtuó las alertas de una supuesta toma ilegal del poder, sino que revirtió los cargos al señalar que el verdadero infractor de la carta magna es su sucesor; cuestionó la transparencia de los comicios que le dieron la victoria a De la Espriella.

Gustavo Petro anunció que llevará a ‘Iván Mordisco’, líder de las disidencias de las Farc, ante la Corte Penal Internacional por reclutamiento de menores de edad - crédito Ovidio González/Presidencia
Gustavo Petro recordó que él sigue siendo la máxima autoridad de la fuerza pública y lo será hasta el último día de su mandato - crédito Ovidio González/Presidencia

“Usted, señor Abelardo, es el que ya despedazó la constitución. Primero porque se eligió con ayuda extranjera, prohibido por la Constitución. Y peor aún, porque Abelardo entregó la soberanía nacional para ser presidente (sic)”, denunció Petro en X.

En su defensa, Gustavo Petro argumentó que durante sus cuatro años de gobierno las Fuerzas Militares actuaron bajo un estricto apego a los derechos humanos, con el que marcó distancia con los capítulos más oscuros del conflicto interno del país.

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“Jamás he dado orden a las fuerzas militares contra la constitución. No he hecho que maten población civil, como los 6.402 jóvenes asesinados jamás ordené a que un Esmad matara 67 jóvenes solo porque protestarán (sic)”, enfatizó el jefe de Estado.

Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Abelardo de la Espriella y lo acusó de vulnerar la Constitución - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Abelardo de la Espriella y lo acusó de vulnerar la Constitución - crédito @petrogustavo/X

Para frenar cualquier intento de resquebrajamiento en la línea de mando de los cuarteles, Petro recordó que las facultades legales y constitucionales que lo acreditan como la máxima autoridad de la fuerza pública siguen plenamente vigentes hasta el final del periodo presidencial establecido.

“Hasta el 6 de agosto a las 12 de la noche soy comandante supremo de las fuerzas militares. Este 20 de Julio el pueblo festeja a sus fuerzas armadas y grita independencia nacional”, concluyó el mandatario en su cuenta de X.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella que provocó el desequilibrio de Gustavo Petro?

La tensión entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella escaló luego de que este último hiciera un llamado público a las Fuerzas Militares para que no acaten órdenes del jefe de Estado que sean contrarias a la Constitución. Sus declaraciones se produjeron después de que el mandatario publicara en sus redes sociales varios mensajes en los que puso en duda la legitimidad del gobierno entrante.

Presidente electo pidió a militares fidelidad a la Carta Magna ante posibles directrices de Gustavo Petro - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Quince días después de las elecciones, Petro escribió: “El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones. Las mayorías nacionales quedan convocadas este 20 de julio a dar el grito de la independencia nacional en todas las plazas públicas”.

Como respuesta, De la Espriella pidió a la fuerza pública mantenerse del lado de la Constitución y denunció un supuesto intento de alterar el orden democrático: “Le pido como presidente electo a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento: proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario. A la comunidad internacional le reitero la petición que hice durante la campaña. Les pido que estén vigilantes, atentos y respaldándonos hasta que haya cesado el intento de golpe de Estado”.

Las declaraciones del presidente electo provocaron una nueva respuesta de Petro, que rechazó la existencia de un supuesto golpe de Estado y defendió su condición de máxima autoridad constitucional hasta el final de su mandato, mostrando de alguna manera su molestia con las decisiones del nuevo jefe de Estado.

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