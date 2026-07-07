Almirantes retirados rechazaron la decisión de Petro y Cepeda de no reconocer a De la Espriella como presidente electo: “Enorme gravedad”

El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares recordó que los servidores públicos y los actores políticos tienen el deber de respetar la voluntad popular expresada en las urnas y a las autoridades - crédito @GenerAlmirantes/X

El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares se unió al rechazo generalizado que surgió ante las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro sobre los resultados electorales del 21 de junio de 2026. De acuerdo con el jefe de Estado, hubo irregularidades que no han sido tenidas en cuenta por las autoridades electorales y que pondrían en duda la victoria del ahora mandatario electo Abelardo de la Espriella.

“Las mesas en el exterior donde Abelardo consiguió 177.000 votos por encima de Cepeda, tienen mesas de jurados provenientes de Colombia y no residentes en EEUU y España, lo cual es ilegal y de electores llevados para el mundial de fútbol que pudieron votar siete veces en las urnas con los nombres de los que nunca votan. Eso mismo pasó en varias regiones de Antioquia y Medellín, en el norte de Santander y en puestos del norte de Bogotá (sic)”, detalló el primer mandatario saliente en su cuenta de X.

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Adicionalmente, aseguró que una empresa de inteligencia privada israelí llamada BlackCube proporcionó “algoritmos viciados”. Por eso, advirtió que se registró un presunto fraude electoral “por vía algorítmica” y que, además, contó con financiación extranjera, algo prohibido por la Constitución colombiana.

Gustavo Petro denunció nuevamente fraude electoral y acusó intervención extranjera en los comicios presidenciales - crédito @petrogustavo/X

“El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones. Las mayorías nacionales quedan convocadas este 20 de julio a dar el grito de la independencia nacional en todas las plazas públicas”, aseveró.

La crítica de los generales y almirantes retirados contra el jefe de Estado

El presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares, el almirante (r) Hernando Wills Vélez, rechazó de plano las declaraciones del presidente saliente, así como también el llamado que hizo el excandidato presidencial Iván Cepeda a declararse en desobediencia civil pacífica ante el Gobierno entrante de De la Espriella.

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De acuerdo con el exuniformado, hay mecanismos legales que permiten dirimir diferencias en relación con los procesos y resultados electorales, los cuales estaría desconociendo el primer mandatario.

El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares rechazó el llamado a la desobediencia civil de Iván Cepeda y el no reconocimiento de la legitimidad de Abelardo de la Espriella como presidente electo por parte de Gustavo Petro - crédito AFP / Colprensa

“Estas manifestaciones constituyen un hecho de enorme gravedad institucional. En una democracia, las controversias sobre un proceso electoral deben tramitarse a través de los mecanismos previstos por la Constitución y la ley, nunca mediante declaraciones que puedan afectar la confianza ciudadana en las instituciones o generar incertidumbre sobre la estabilidad del orden constitucional”, indicó.

El almirante (r) recordó que los servidores públicos y los actores políticos tienen el deber de respetar la voluntad popular expresada en las urnas y a las autoridades. Por eso, hizo un llamado a las altas cortes, al Congreso de la República, a los organismos de control, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a las demás instituciones del Estado, para que se garantice el orden constitucional en Colombia.

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De igual manera, solicitó su intervención para velar por una transición pacífica de Gobierno, teniendo en cuenta que el 7 de agosto de 2026, el presidente electo Abelardo de la Espriella ocupará el cargo que hoy ostenta Gustavo Petro. Mientras se acerca la posesión presidencial, las administraciones entrantes y salientes están llevando a cabo un proceso de empalme que ha tenido algunos reveses.

El presidente Petro no reconoció los resultados electorales. Por eso, el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares pidió a la institucionalidad velar por las garantías del orden constitucional - crédito AP

Finalmente, el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares confirmó su apoyo a la fuerza pública colombiana.

“Expresamos igualmente nuestro irrestricto respaldo a las instituciones de la República y a la fuerza pública en el cumplimiento de su misión constitucional de defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y la convivencia pacífica de todos los colombianos. La historia nacional demuestra que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han actuado con profesionalismo, disciplina y lealtad a la Constitución, valores que hoy deben mantenerse inalterables”, concluyó el almirante retirado.

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