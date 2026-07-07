Colombia

Gobierno Petro también anunció que suspende el empalme presidencial con el equipo de Abelardo de la Espriella: “No aceptaremos un solo insulto más”

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que las declaraciones de Carlos Alonso Lucio vulneran la honra del saliente jefe de Estado

Guardar
Google icon
El Gobierno Nacional presentó una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio por declaraciones relacionadas con el proceso. La suspensión busca restablecer condiciones de respeto recíproco y asegurar un empalme técnico y respetuoso de la Constitución. La Contraloría y la Procuraduría fueron invitadas a participar en las sesiones sectoriales - crédito Presidencia

El presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó la mañana del 7 de julio de 2026 suspender el proceso de empalme con el gobierno del presidente Gustavo Petro, al que acusó de ser un “gobierno corrupto” que “pretende destruir a Colombia”, según afirmó en redes sociales.

De la Espriella dijo que la instrucción fue impartida a José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. “Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República”, expuso.

El líder del movimiento político Defensores de la Patria sostuvo que la decisión responde a una “responsabilidad institucional” ante el cambio de mando: “Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”.

PUBLICIDAD

En su pronunciamiento, también anunció que ampliará los motivos y el alcance de la medida durante el día. “En el transcurso de la mañana me dirigiré a la Nación a través de mis redes sociales para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión y las medidas que adoptaré de inmediato”, señaló.

En reacción, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, hizo una declaración pública en la que anunció la suspensión de los diálogos con el gobierno electo.

Abelardo De La Espriella denuncia que Petro violó la Constitución al retirar al ministro de Hacienda de la junta del Banco de la República - crédito Luisa González/Reuters y Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que las declaraciones de Carlos Alonso Lucio vulneran la honra del saliente jefe de Estado por lo que el Gobierno Petro también se retiró de la mesa de dialogo - crédito Luisa González/Reuters y Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“Solicito a todos los ministros y directores suspender la mesa de empalme. Solicito a José Manuel Restrepo revisar los pronunciamientos emitidos para reunirnos y retomar el empalme”, señaló Ávila.

PUBLICIDAD

A su juicio, no existen garantías institucionales para continuar. La medida no fue presentada como definitiva, sino supeditada a un cambio en las condiciones del proceso.

A la par, el ministro sostuvo que hoy no están dadas las condiciones mínimas de respeto institucional por la persistencia de ataques personales y por el uso de una narrativa incompatible con la naturaleza del empalme: “El Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional suspende su participación en las sesiones conjuntas de empalme hasta tanto existan garantías de respeto recíproco, cese la utilización de expresiones y actuaciones incompatibles con la naturaleza institucional del proceso y puedan restablecerse las condiciones necesarias para desarrollar un empalme técnico, serio y respetuoso de la Constitución”.

El equipo de empalme del Gobierno Petro, liderado por el ministro de Hacienda, vinculó esa decisión a una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio, integrante del equipo del gobierno entrante, por declaraciones que, según la administración saliente, afectaron la honra y el buen nombre del presidente de la República, Gustavo Petro, y de su gabinete.

“Precisamente porque creemos en el Estado de derecho y en las instituciones de la República, informamos que el Gobierno Nacional radicó una denuncia penal contra el señor Carlos Alonso Lucio con ocasión de las declaraciones que ofreció, por considerar que dichas manifestaciones afectan la honra y el buen nombre del señor presidente de la República y de su equipo de gobierno. Ese asunto deberá resolverse donde corresponde, ante las autoridades competentes, no en la mesa del empalme”, expresó el funcionario Ávila.

Gustavo Petro - Carlos Alonso Lucio
Carlos Alonso Lucio, coordinador de empalme de Abelardo de la Espriella criticó duramente al presidente Petro - crédito AP - Colprensa

“El empalme no es una investigación penal. El empalme no es un juicio. El empalme no es una plataforma política”, afirmó Ávila al decir que el comité debe fijar el alcance y tener el proceso entre administraciones.

Y agregó: “Ese asunto deberá resolverse donde corresponde, ante las autoridades competentes, no en la mesa del empalme. No le aceptaremos un solo insulto más”.

El Gobierno pidió la presencia de la Procuraduría y respaldó a la Contraloría

Germán Ávila solicitó la presencia de la Procuraduría y respaldó a la Contraloría en el proceso - crédito Presidencia
Germán Ávila solicitó la presencia de la Procuraduría y respaldó a la Contraloría en el proceso - crédito Presidencia

Junto con la suspensión de las sesiones conjuntas, el comité informó que extendió una invitación al procurador general Gregorio Eljas Pacheco para que, si lo considera pertinente, disponga la participación de procuradores delegados o de otros funcionarios en las distintas reuniones sectoriales.

La solicitud fue presentada como parte de la función preventiva que la Constitución Política asigna a ese organismo de control. El Gobierno también solicitó el acompañamiento de la Contraloría General de la República y sostuvo que la presencia de ambas entidades fortalece la confianza pública y las garantías para todas las partes.

En ese contexto, el Ejecutivo rechazó cualquier sospecha de ocultamiento. “No tenemos absolutamente nada que ocultar. Este es un gobierno de puertas abiertas y así se va a expresar”, afirmó.

Temas Relacionados

Suspensión mesa de empalmeGobierno PetroAbelardo de la EspriellaCarlos Alfonso LucioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

ELN denunció que escoltas de la UNP estarían vendiendo información sobre sus protegidos a ellos mismos, al Clan del Golfo y disidencias de las Farc

Infobae Colombia se comunicó con la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero, hasta el momento, la entidad no se había pronunciado de manera oficial luego de la grabación en la que un presunto vocero del Ejército de Liberación Nacional señaló dicha acción

ELN denunció que escoltas de la UNP estarían vendiendo información sobre sus protegidos a ellos mismos, al Clan del Golfo y disidencias de las Farc

Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

La jornada contará con cuatro premios de montaña durante su recorrido

Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

El director de Cambio Radical pidió a Estados Unidos que mantenga a Gustavo Petro y a su familia en la Lista Clinton

Enrique Vargas Lleras habló en calidad de director adjunto del partido y recordó que esa colectividad respaldó al gobierno electo, que asumirá el poder el 7 de agosto. Desde esa posición, pidió “respetuosa pero enfáticamente” que Washington se abstenga de excluir al mandatario colombiano

El director de Cambio Radical pidió a Estados Unidos que mantenga a Gustavo Petro y a su familia en la Lista Clinton

Gustavo Petro respondió anuncio de Abelardo de la Espriella de suspender mesas de trabajo con “el gobierno más corrupto de la historia”: “El empalme es con el pueblo”

Las declaraciones del presidente electo de Colombia se dieron a través de sus canales oficiales, en las que cuestionó la gestión de Gustavo Petro durante los cuatro años de gobierno

Gustavo Petro respondió anuncio de Abelardo de la Espriella de suspender mesas de trabajo con “el gobierno más corrupto de la historia”: “El empalme es con el pueblo”

Esto dice la prensa suiza en la previa del duelo ante Colombia por el Mundial 2026: “Preparados para hacer historia”

El cuadro “Cafetero” se volverá a medir ante los “Helvéticos” en el último partido que definirá un cupo a los cuartos de final de Estados Unidos, México y Canadá

Esto dice la prensa suiza en la previa del duelo ante Colombia por el Mundial 2026: “Preparados para hacer historia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

J Balvin, Sebastián Vega y La Liendra le dedican palabras a Cristiano Ronaldo tras eliminación de Portugal del Mundial 2026

J Balvin, Sebastián Vega y La Liendra le dedican palabras a Cristiano Ronaldo tras eliminación de Portugal del Mundial 2026

Karina García derritió a sus seguidores al mostrar la reacción de su hijo Valentino al saber de su embarazo

Ana Lucía Domínguez habló de la decisión de ser madre a los 40: “Mi cuerpo estaba tan preparado”

Hija de James Rodríguez protagonizó video viral con la supuesta novia del futbolista en pleno Mundial 2026: “Parecen hermanas”

Influenciadora suiza explicó por qué apoyará a la Selección Colombia en su encuentro frente a Suiza: “Ojalá no me expulsen de mi país”

Deportes

Esto dice la prensa suiza en la previa del duelo ante Colombia por el Mundial 2026: “Preparados para hacer historia”

Esto dice la prensa suiza en la previa del duelo ante Colombia por el Mundial 2026: “Preparados para hacer historia”

Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Colombia será local en Canadá: así fue el impresionante banderazo en Vancouver previo al partido contra Suiza en el Mundial 2026

Hinchas de Colombia le pusieron la camiseta de la selección a emblemática estatua en Vancouver: de qué se trata