Gobierno Petro anunció denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio, integrante del equipo de empalme de Abelardo de la Espriella: “Afectan la honra y el buen nombre del señor presidente”

Germán Ávila anunció acción judicial contra Carlos Alonso Lucio por declaraciones sobre el presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio, quien integra el equipo de empalme liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, tras sus recientes declaraciones en medios de comunicación, en las que sostuvo que el presidente Gustavo Petro debería enfrentar un proceso judicial.

El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó la decisión del Ejecutivo durante una comparecencia oficial.

De acuerdo con el funcionario, la acción legal responde a la necesidad de proteger la integridad institucional del país. “Creemos en el Estado de derecho y en las instituciones de la República”, afirmó Ávila.

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Según el ministro, las declaraciones de Lucio vulneran la honra y el buen nombre tanto del presidente Petro como de su equipo de gobierno. “Estas manifestaciones afectan la honra y el buen nombre del señor presidente de la República y de su equipo de gobierno”, sostuvo el responsable de la cartera de Hacienda.

Germán Ávila salió en defensa de Gustavo Petro y arremetió contra miembro del empalme de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González/Reuters y Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La denuncia fue radicada ante las autoridades judiciales competentes, conforme detalló Ávila, quien recalcó que este tipo de controversias deben resolverse mediante los canales institucionales y no en espacios ajenos a la justicia.

“Ese asunto deberá resolverse donde corresponde, ante las autoridades competentes, no en la mesa del empalme”, puntualizó el ministro, según recogieron medios nacionales.

En su declaración, Ávila también remarcó la legitimidad de los ciudadanos que respaldan al actual Gobierno: “Representamos a 12.708.712 ciudadanos y ustedes representan a 12.959.542. No olviden nunca esa diferencia”, afirmó.

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El funcionario enfatizó que los votantes de la coalición oficialista “no han desaparecido” y exigió reconocimiento para quienes apoyan la gestión saliente.

El ministro precisó que toda la información que el Ejecutivo debía entregar durante el empalme fue puesta a disposición de la nación en cumplimiento de la ley.

El ministro de Hacienda Germán Ávila destacó diferencias políticas y pidió suspender las mesas de empalme - crédito Presidencia

“La ley establece explícitamente el procedimiento de informes de gestión y de entrega de estos informes, y lo haremos ante la nación, ante los ciudadanos colombianos”, explicó Ávila. Según el ministro, el respeto al procedimiento y la transparencia guiaron la conducta del actual gabinete.

Ávila también abordó las diferencias políticas de fondo entre ambos equipos. “Tenemos dos visiones diametralmente opuestas del Estado y el Gobierno. Nosotros actuamos para la mayoría pobre de Colombia. Ustedes para la minoría industrial, financiera y terrateniente. Evidentemente representamos proyectos políticos absolutamente distintos”, señaló.

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El titular de Hacienda recalcó que el Ejecutivo opta por dirimir las controversias en el ámbito judicial, no en los medios: “Tenemos muchas razones para criminalizar sus actuaciones, pero no lo hacemos en los micrófonos, sino en los estrados judiciales”.

Como consecuencia de este escenario, Germán Ávila solicitó a todos los ministros y directores de departamentos administrativos “suspender las mesas de empalme” y convocó a José Manuel Restrepo a evaluar la situación.

“Lo invito después de que tengan ustedes claridad de las implicaciones de todos los actos que se han cometido para reunirnos y definir el futuro de este proceso”, concluyó el ministro.

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Retomando el caso de Carlos Alonso Lucio, Ávila volvió a sostener que las declaraciones del exsenador buscaban “romper el proceso de empalme” y consideró que “le ha hecho un daño irreparable a la nación”.

Germán Ávila defendió legitimidad oficialista y exigió respeto para los votantes del Gobierno saliente - crédito Luisa González/REUTERS

Como consecuencia de este escenario, Germán Ávila solicitó a todos los ministros y directores de departamentos administrativos “suspender las mesas de empalme” y convocó a José Manuel Restrepo a evaluar la situación.

“Lo invito después de que tengan ustedes claridad de las implicaciones de todos los actos que se han cometido para reunirnos y definir el futuro de este proceso”, concluyó el ministro.

Esto fue lo que dijo Carlos Alonso Lucio sobre Gustavo Petro: “Debe ser juzgado”

Carlos Alonso Lucio, exguerrillero y exsenador, que actualmente hace parte del proceso de empalme de Abelardo de la Espriella, difundió un video en la red social X donde manifestó su respaldo a la postura del presidente electo sobre la necesidad de que el mandatario Gustavo Petro enfrente un proceso judicial.

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“Gustavo Petro debe ser juzgado”, afirmó Lucio y argumentó que el país atraviesa un “cambio de época” que exige poner freno a la impunidad, incluso cuando involucra a altos funcionarios.

Lucio sostuvo que el presidente cometió “delitos que tienen que ver con la traición a la patria”, y citó como ejemplo la decisión del 31 de diciembre de 2022, cuando Petro expidió cinco decretos de cese del fuego bilateral.

Carlos Alonso Lucio pidió que Gustavo Petro sea juzgado por “traición a la patria” - crédito @carluciolopez/X

Según el exsenador, estos decretos incluyeron acuerdos con grupos armados ilegales como las Farc de Mordisco, el ELN, el Clan del Golfo, organizaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y las Marquetalia.

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En el video, Lucio criticó que el mandatario ordenara a las Fuerzas Armadas detener operaciones contra dichos grupos, calificando esa instrucción como “una traición a la patria”. Añadió: “Eso es mucho más que una falsedad en documento público”.