Bancos y empresas le dan la espalda a Gustavo Petro por desconocer la elección de Abelardo de la Espriella como presidente: “No comas cuento”

Abelardo de la Espriella fue elegido para ser presidente de Colombia entre 2026 y 2030 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) y diferentes representantes de gremios productivos rechazaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los resultados de la segunda vuelta de elecciones presidenciales del 21 de junio que dejaron como presidente electo a Abelardo de la Espriella por encima de Iván Cepeda. Advirtieron que esos señalamientos ponen en riesgo la estabilidad democrática e institucional de Colombia y defendieron la legitimidad de De la Espriella, por lo que pidieron que cualquier inconformidad se tramite por las vías legales y constitucionales.

Asobancaria sostuvo, por medio de un comunicado, que la elección quedó validada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) luego del escrutinio previsto en la ley y con acompañamiento de veedurías internacionales.

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“La elección fue verificada y declarada oficialmente por la organización electoral, tras agotar el escrutinio previsto en la ley y con el acompañamiento de veedurías internacionales. Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia y respaldamos plenamente su legitimidad”, apuntó el gremio que preside Jonathan Malagón.

Asobancaria rechazó el desconocimiento de los resultados de la segunda vuelta y respaldó plenamente la legitimidad del presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito Asobancaria

Remarcó que “en un Estado de Derecho, las inconformidades se tramitan ante las autoridades competentes, por los mecanismos que establecen la Constitución y la ley, y no mediante pronunciamientos que socavan las instituciones”. Añadió que la certidumbre institucional es condición indispensable para la confianza, el crecimiento, la inversión y el empleo.

También reiteró su compromiso con la democracia, la separación de poderes y el respeto a la legalidad.

Llamado a respetar los resultados y asegurar la transición

En un segundo mensaje, el gremio pidió al Gobierno nacional avanzar hacia una transición ordenada y de buena fe con el equipo del presidente electo. Resaltó la continuidad de las funciones del Estado y el cumplimiento del calendario constitucional hasta la posesión prevista para el 7 de agosto.

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Asobancaria expresó: “Invitamos respetuosamente al Gobierno nacional a adelantar una transición ordenada y de buena fe con el equipo del presidente electo, que garantice la continuidad de las funciones del Estado y la posesión presidencial el 7 de agosto, como lo ordena la Constitución”. Apuntó que “la entrega pacífica del poder es una de las tradiciones más valiosas de nuestra vida republicana, un patrimonio de todos los colombianos que no puede sucumbir ante el delirio de unos cuantos”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, insiste en que las elecciones presidenciales del 21 de junio hubo fraude - crédito @PetroGustavo/X

Para la Asociación, la voluntad popular expresada en las urnas, escrutada y declarada por las autoridades electorales, es la única fuente legítima del poder en democracia.

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Respaldo del sector gremial a Abelardo de la Espriella

A las críticas se sumó la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, que calificó las declaraciones del presidente como un hecho político y jurídico de la mayor gravedad. Sostuvo que Petro afirmó, sin pruebas, que la elección presidencial habría sido alterada mediante un fraude internacional.

“Aún más grave resulta que desconozca al presidente electo Abelardo de la Espriella para reconocer una inexistente victoria de su candidato Iván . Se trata de una afirmación que desconoce la voluntad expresada por los colombianos en las urnas y carece de sustento democrático”, escribió la dirigente.

Gutiérrez advirtió que sembrar dudas sobre la legitimidad del voto popular debilita la democracia, la estabilidad institucional y la confianza ciudadana. También alertó sobre el riesgo de un escalamiento de las confrontaciones y la violencia que afectan gravemente la convivencia democrática.

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Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, anotó que Gustavo Petro desconoce la voluntad expresada por los colombianos en las urnas y carece de sustento democrático - crédito @NGutierrezJ/X

Luego hizo un llamado a la sociedad civil, las empresas, los ciudadanos, los líderes de opinión, las altas cortes, la Registraduría, el CNE, las Fuerzas Militares, la Policía y los medios de comunicación para proteger la Constitución, las instituciones y la voluntad soberana expresada en las urnas.

“Desde el sector empresarial hacemos un llamado a la sociedad civil, a las empresas, a los ciudadanos, a los líderes de opinión, a las altas cortes, a la Registraduría, al CNE, a las Fuerzas Militares, a la Policía y a los medios de comunicación para rodear y proteger la Constitución, las instituciones y la voluntad soberana expresada en las urnas, rechazando, por las vías exclusivamente legales y democráticas, cualquier intento, presente o futuro, de desconocer el mandato popular”, apuntó.

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Insistió en la importancia de rodear al presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, y de brindar garantías para que la transición de mando se desarrolle con pleno respeto por la Constitución, las instituciones y el Estado de derecho.

Transparencia del proceso electoral

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, defendió la transparencia del proceso y la certificación de los resultados de las autoridades electorales.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, afirmó que las diferencias personales no pueden estar por encima de la institucionalidad ni de los intereses del país - crédito @MCLacouture/X

Puntualizó que la elección contó con garantías y con observadores nacionales e internacionales.

Señaló: “No comas cuento. Colombia sí decidió en las urnas, en un proceso transparente, con garantías, certificado por las autoridades electorales conforme a la Constitución y la ley, y acompañado por observadores nacionales e internacionales”.

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Después fijó una línea sobre la forma de tramitar las diferencias políticas. Afirmó que “en democracia, las diferencias se tramitan con pruebas y por vías institucionales, no sembrando dudas desde el poder. Las diferencias personales no pueden estar por encima de la institucionalidad ni de los intereses del país”.

La presidenta ejecutiva de AmCham Colombia sostuvo además que el jefe de Estado debería ser el primero en reconocer los resultados y respetar la decisión de los colombianos. Pidió respeto al voto y que este debe preservarse frente a cualquier intento de abrir dudas sobre el resultado electoral.