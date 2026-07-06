Colombia

Sargento (r) Alexánder Chalá, afín al Gobierno Petro, fue denunciado por presunto concierto para delinquir: “Suboficial retirado de la extrema izquierda”

El recurso fue radicado ante la Fiscalía contra el militar en retiro Alexander Chala Sáenz, quien habría hecho una convocatoria para confrontar al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella

Guardar
Google icon
Los denunciantes sostuvieron que Alexander Chalá usó sus redes sociales para incitar a salir a las calles a “pelear” y convocar a grupos como la primera línea - crédito Colprensa/@SARGENTOCHALA - X
Los denunciantes sostuvieron que Alexander Chalá usó sus redes sociales para incitar a salir a las calles a “pelear” y convocar a grupos como la primera línea - crédito Colprensa/@SARGENTOCHALA - X

Alexander Chala Sáenz, sargento retirado del Ejército Nacional de Colombia, fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por presunto concierto para delinquir e instigación para delinquir.

La denuncia fue radicada por Jorge Castillo, veterano de la institución castrense, al considerar que el militar en retiro había convocado a la organización de los movimientos reservistas de la fuerza pública para, según la denuncia citada por Semana, hacerle frente al gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

La queja se apoya en un video de siete minutos difundido desde la cuenta @SARGENTOCHALA de la red social X, publicado el 27 de junio de 2026, donde habría usado sus redes sociales para incitar a un público determinado a salir a las calles a “pelear” y para convocar a grupos como la primera línea.

PUBLICIDAD

Así mismo, en el filme se observa que Chala Saénz habría cuestionado el equipo de empalme del sector de Defensa por parte del gobierno entrante, al considerar que estarían involucrados en actos de corrupción y presuntos vínculos con actividades ilícitas.

“Les voy a tener la lupa puesta, porque ni me voy a esconder ni me voy a ir del país. Mi trabajo de veeduría va a continuar. Y ahora con más ímpetu, porque lo que se viene a partir del 7 de agosto va a ser una recua de malandros bandidos. En la mayoría de entidades del Estado van a estar. Entonces, vamos a tener trabajo como veedores y los voy a exponer públicamente, de eso que no se tenga la menor duda”, expresó Chala en el video en cuestión, donde se refiere explícitamente a los generales (r) Jorge Eduardo Mora, Jorge Humberto Jerez, Rudy Arias y Eduardo Zapateiro.

PUBLICIDAD

Para el denunciante, ese contenido amerita un examen penal por parte de las autoridades. “Nuestros abogados han decidido denunciar penalmente a un suboficial retirado de la extrema izquierda, Alexander Chalá Sáenz, por los presuntos delitos de concierto para delinquir e instigación a delinquir. Aquí no vamos a seguir permitiendo los violentos. Los que dicen defender la vida, que votaron por la vida, son los más violentos”, dijo Castillo en sus redes sociales.

El texto también señala que el propio denunciado se atribuye una vocería de la reserva en las Fuerzas Militares, una representación que otros sectores de esa misma reserva rechazan.

Esos sectores fueron precisamente los que radicaron la denuncia, y solicitaron al ente acusatorio para que sea llevado ante la justicia.

“Ganamos en las urnas, ganamos democráticamente y bajo el gobierno del tigre todo el peso de la ley caerá sobre ellos. No las armas, la ley. Seguimos firmes por la patria e invitamos a nuestros abogados patriotas a que denuncien también este sujeto”, añadió.

Respuesta de Alexander Chala Sáenz

Ante la denuncia radicada en la Fiscalía, el sargento retirado del Ejército salió en su cuenta de X para fijar su postura al respecto.

Inicialmente, el militar en retiro confirmó que si existe una denuncia formal pero que no ha sido notificado por las autoridades judiciales sobre una condena en su contra. Así mismo, enfatizó en que se le estarían vulnerando varios principios fundamentales en el proceso.

“Me denuncian y solicitan que se me imputen cargos de inmediato. Esto evidencia la mediocridad de ciertos “expertos” en derecho, quienes, por el afán de callarme, ignoran principios fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia, además de vulnerar la libertad de expresión”, mencionó Chala en su publicación.

Del mismo modo, Chala Sáenz también instó a los medios de comunicación para que no se emita información que, en sus palabras, pretenda influir en la opinión pública una percepción errónea del proceso judicial.

“No existe, hasta donde se me ha informado formalmente, ninguna decisión judicial en firme que me declare responsable de concierto para delinquir, instigación, amenazas o cualquier otra conducta punible (...) la difusión de una denuncia sin mi versión completa puede afectar mi buen nombre, honra, seguridad, actividad pública y vida familiar”, complementó.

Temas Relacionados

Alexander Chala SáenzFiscalía General de la NaciónConcierto para delinquirSargento retirado del EjércitoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro cuestionó al ministro de Hacienda de Abelardo de la Espriella por proponer un recorte de $60 billones: “Estupidez de la estupideces”

El presidente colombiano descartó la propuesta al argumentar que un recorte de esa envergadura dejaría al país sin fondos para los sectores de educación y salud, y además provocaría una contracción económica

Gustavo Petro cuestionó al ministro de Hacienda de Abelardo de la Espriella por proponer un recorte de $60 billones: “Estupidez de la estupideces”

¿Puede pedir permiso para ver el partido de la Selección Colombia vs. Suiza? Esto es lo que dice la ley

Aunque legalmente no hay ninguna obligación para brindar estos espacios, trabajadores y empleados pueden lograr un acuerdo

¿Puede pedir permiso para ver el partido de la Selección Colombia vs. Suiza? Esto es lo que dice la ley

Colombia vs Suiza: hora y dónde ver el partido de octavos de final del Mundial 2026

La Tricolor ganó por la mínima diferencia a Ghana y ahora se enfrenta al equipo europeo en el BC Place de Vancouver, en Canadá

Colombia vs Suiza: hora y dónde ver el partido de octavos de final del Mundial 2026

Tribunal responsabilizó al Ejército por homicidio de trabajador en Antioquia: “Habría podido evitarse”

La justicia concluyó que la institución incurrió en una falla del servicio, pese a conocer las amenazas. Además, la Policía fue exonerada de responsabilidad

Tribunal responsabilizó al Ejército por homicidio de trabajador en Antioquia: “Habría podido evitarse”

Capturan en Cali a hombre buscado por ‘gota a gota’ en Brasil: se encontraba trabajando en construcción

El operativo, resultado de una acción binacional, permitió desarticular parte de una estructura delictiva extranjera sin levantar sospechas en un contexto cotidiano

Capturan en Cali a hombre buscado por ‘gota a gota’ en Brasil: se encontraba trabajando en construcción
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

ENTRETENIMIENTO

‘Masterchef Celebrity’ tendría un cambio significativo para los participantes: “Una de las temporadas más exigentes”

‘Masterchef Celebrity’ tendría un cambio significativo para los participantes: “Una de las temporadas más exigentes”

Andrea Valdiri llegó a Venezuela con camión de ayudas y dio detalles de la tragedia: “Hay muchos abuelitos que no tienen ni siquiera carpa ni colchoneta”

Juliana Calderón presentó al padre de su hijo: estuvieron en Nueva York

Imitador de ‘Yo me llamo’ relató el intento de robo del que fue víctima en la vía Bogotá-Funza: “Terminó subiéndose al capó”

Presentadora de RCN le pidió matrimonio a su novio y explicó por qué lo hizo: “Este amor me brota por los poros”

Deportes

Colombia vs Suiza: hora y dónde ver el partido de octavos de final del Mundial 2026

Colombia vs Suiza: hora y dónde ver el partido de octavos de final del Mundial 2026

Néstor Lorenzo se refirió al difícil duelo de la selección Colombia ante Suiza en el Mundial 2026: “Juegan muy bien”

Jhon Arias superó la depresión que sufrió en Brasil para brillar con la selección Colombia en el Mundial 2026: esta es su historia

Así quedaron los colombianos en la etapa 2 del Tour de Francia 2026: hora y dónde ver la tercera jornada

Portugal vs. España: hora y dónde ver en Colombia el partido de Cristiano Ronaldo ante Lamine Yamal