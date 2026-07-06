Sargento (r) Alexánder Chalá, afín al Gobierno Petro, fue denunciado por presunto concierto para delinquir: “Suboficial retirado de la extrema izquierda”

Los denunciantes sostuvieron que Alexander Chalá usó sus redes sociales para incitar a salir a las calles a “pelear” y convocar a grupos como la primera línea - crédito Colprensa/@SARGENTOCHALA - X

Alexander Chala Sáenz, sargento retirado del Ejército Nacional de Colombia, fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por presunto concierto para delinquir e instigación para delinquir.

La denuncia fue radicada por Jorge Castillo, veterano de la institución castrense, al considerar que el militar en retiro había convocado a la organización de los movimientos reservistas de la fuerza pública para, según la denuncia citada por Semana, hacerle frente al gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

La queja se apoya en un video de siete minutos difundido desde la cuenta @SARGENTOCHALA de la red social X, publicado el 27 de junio de 2026, donde habría usado sus redes sociales para incitar a un público determinado a salir a las calles a “pelear” y para convocar a grupos como la primera línea.

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Así mismo, en el filme se observa que Chala Saénz habría cuestionado el equipo de empalme del sector de Defensa por parte del gobierno entrante, al considerar que estarían involucrados en actos de corrupción y presuntos vínculos con actividades ilícitas.

“Les voy a tener la lupa puesta, porque ni me voy a esconder ni me voy a ir del país. Mi trabajo de veeduría va a continuar. Y ahora con más ímpetu, porque lo que se viene a partir del 7 de agosto va a ser una recua de malandros bandidos. En la mayoría de entidades del Estado van a estar. Entonces, vamos a tener trabajo como veedores y los voy a exponer públicamente, de eso que no se tenga la menor duda”, expresó Chala en el video en cuestión, donde se refiere explícitamente a los generales (r) Jorge Eduardo Mora, Jorge Humberto Jerez, Rudy Arias y Eduardo Zapateiro.

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Para el denunciante, ese contenido amerita un examen penal por parte de las autoridades. “Nuestros abogados han decidido denunciar penalmente a un suboficial retirado de la extrema izquierda, Alexander Chalá Sáenz, por los presuntos delitos de concierto para delinquir e instigación a delinquir. Aquí no vamos a seguir permitiendo los violentos. Los que dicen defender la vida, que votaron por la vida, son los más violentos”, dijo Castillo en sus redes sociales.

El texto también señala que el propio denunciado se atribuye una vocería de la reserva en las Fuerzas Militares, una representación que otros sectores de esa misma reserva rechazan.

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Esos sectores fueron precisamente los que radicaron la denuncia, y solicitaron al ente acusatorio para que sea llevado ante la justicia.

“Ganamos en las urnas, ganamos democráticamente y bajo el gobierno del tigre todo el peso de la ley caerá sobre ellos. No las armas, la ley. Seguimos firmes por la patria e invitamos a nuestros abogados patriotas a que denuncien también este sujeto”, añadió.

Respuesta de Alexander Chala Sáenz

Ante la denuncia radicada en la Fiscalía, el sargento retirado del Ejército salió en su cuenta de X para fijar su postura al respecto.

Inicialmente, el militar en retiro confirmó que si existe una denuncia formal pero que no ha sido notificado por las autoridades judiciales sobre una condena en su contra. Así mismo, enfatizó en que se le estarían vulnerando varios principios fundamentales en el proceso.

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“Me denuncian y solicitan que se me imputen cargos de inmediato. Esto evidencia la mediocridad de ciertos “expertos” en derecho, quienes, por el afán de callarme, ignoran principios fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia, además de vulnerar la libertad de expresión”, mencionó Chala en su publicación.

Del mismo modo, Chala Sáenz también instó a los medios de comunicación para que no se emita información que, en sus palabras, pretenda influir en la opinión pública una percepción errónea del proceso judicial.

“No existe, hasta donde se me ha informado formalmente, ninguna decisión judicial en firme que me declare responsable de concierto para delinquir, instigación, amenazas o cualquier otra conducta punible (...) la difusión de una denuncia sin mi versión completa puede afectar mi buen nombre, honra, seguridad, actividad pública y vida familiar”, complementó.

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