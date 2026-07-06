¿Puede pedir permiso para ver el partido de la Selección Colombia vs. Suiza? Esto es lo que dice la ley

La expectativa por el partido de Colombia frente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026 ha generado preguntas en miles de oficinas: ¿deben las empresas permitir que sus empleados vean el encuentro en horario laboral? Aunque la emoción crece, la ley colombiana no obliga a suspender el trabajo ni a conceder permisos para seguir a la Selección, dejando la decisión en manos de cada empleador - crédito Due Legal / Intagram

La expectativa crece entre trabajadores, empleadores y fanáticos del fútbol en Colombia a medida que se acerca el partido entre la Selección Colombia y Suiza, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

La cita, prevista para las 3:00 p. m. del martes 7 de julio, ha provocado una pregunta recurrente en los entornos laborales: ¿es obligatorio que las empresas otorguen permiso para ver el partido?

La firma Due Legal aclaró que la legislación laboral colombiana no contempla la obligación de suspender la jornada ni de conceder permisos para seguir los partidos de la Selección. “Aunque todos queremos que existiera, en Colombia no hay una norma que obligue a un empleador darle permiso para que vean los partidos”, explicaron en un video publicado en redes sociales.

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Flexibilidad laboral en época de Mundial

Muchas empresas optan por dejar ver a los empleados el partido en la oficina, en lugar de salir temprano - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante eventos deportivos de gran alcance, como el Mundial, es frecuente que los empleadores adopten medidas internas para permitir a sus equipos disfrutar de los encuentros. Sin embargo, estas decisiones responden a la política de cada organización y no a una exigencia legal. Due Legal resaltó: “Puedes flexibilizar horarios o ver los partidos en la oficina sin que se vuelva una obligación permanente para el futuro”.

En la práctica, muchas empresas optan por ajustar los horarios de almuerzo, implementar acuerdos internos para recuperar el tiempo de ausencia más adelante, o habilitar espacios comunes para que los empleados sigan el partido.

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Todo ello, recordando siempre la necesidad de aplicar el principio de igualdad para evitar futuras reclamaciones. “Cero favoritismos: Dar permisos informales a unos y a otros no puede traerte demandas por trato desigual”, enfatizó la firma.

Es decir, la decisión de permitir ver el partido depende del empleador y no de una norma general. Por ello, la flexibilización de horarios o la habilitación de espacios para seguir el encuentro son medidas opcionales y temporales, adoptadas para mantener el ambiente laboral y la motivación.

Dejar salir a los empleados temprano para ver el partido, depende de cada empresa y de acuerdos internos con los empleados - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Permisos, sanciones y procedimiento disciplinario

La ausencia no autorizada de un trabajador para ver el partido no justifica automáticamente un descuento salarial. Due Legal explicó: “Ojo con los descuentos de sueldo: Si alguien falta por ver el partido, no puedes descontarle salario sin hacer el proceso disciplinario correcto (ojo a la Ley 2466)”. Esto significa que cualquier sanción debe seguir el procedimiento previsto por la normativa laboral, garantizando el derecho al debido proceso.

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La importancia de actuar conforme a la ley es fundamental, ya que una omisión en el procedimiento puede derivar en reclamaciones legales. Las empresas que decidan otorgar permisos deben hacerlo de manera equitativa y documentada, para evitar posibles demandas por trato desigual entre trabajadores en condiciones similares.

Alternativas legales para disfrutar el Mundial en el trabajo

En Colombia existen disposiciones que permiten cierta flexibilidad en empresas con más de 50 trabajadores. El artículo 160 y 21 de la Ley 50 exige destinar dos horas semanales, dentro de la jornada, a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

Estas horas son obligatorias y no acumulables por más de un año, salvo para aquellas empresas que ya aplican la reducción progresiva de la jornada semanal a 42 horas, en cuyo caso la obligación de las dos horas desaparece.

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Medidas excepcionales en Cartagena

El alcalde de Cartagena decretó que la tarde del 7 de julio es cívica para ver el partido Colombia vs. Suiza - crédito @dumek_turbay / X

El caso de Cartagena ilustra cómo algunas autoridades locales implementan medidas especiales para eventos de alto impacto social. El alcalde Dumek Turbay Paz decretó una tarde cívica el 7 de julio, permitiendo a los servidores públicos del Distrito acompañar a la Selección desde la 1:00 p. m.

Sin embargo, la disposición excluye a entidades encargadas de servicios esenciales como salud, movilidad, socorro y atención de emergencias, que deberán operar normalmente para garantizar la atención a la ciudadanía.

La administración distrital también invitó al sector privado a sumarse a la medida y permitir a sus empleados alentar a la Selección junto a sus familias. No obstante, estos días cívicos no son festivos oficiales y solo se aplican tras disposiciones expresas de gobiernos locales o nacionales.

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Clima laboral y motivación

Una encuesta de Great Place to Work, citada por DuoLegal, revela que “el 80 % de los empleados dice que las decisiones de la empresa sobre el Mundial afectan su motivación”. Esto pone en evidencia la relevancia de considerar el clima laboral y el bienestar del equipo al tomar decisiones sobre la jornada durante el Mundial.