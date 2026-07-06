Colombia

Erling Haaland viven en Carmen de Bolívar, Atlántico: esta es la historia del niño al que registraron con el nombre del goleador de Noruega

El menor fue registrado con los apellidos Estrada Arrieta y el homenaje al delanterio noruego está en el municipio de Carmen de Bolívar

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Un bebé fue registrado en El Carmen de Bolívar con el nombre Erling Haaland Estrada Arrieta como homenaje al delantero noruego - crédito Frank Franklin II/AP Foto
Un bebé fue registrado en El Carmen de Bolívar con el nombre Erling Haaland Estrada Arrieta como homenaje al delantero noruego - crédito Frank Franklin II/AP Foto

La capacidad goleadora de Erling Haaland continúa marcando el rumbo de la Copa Mundial 2026. Con siete goles en el certamen y un liderazgo visible, el delantero noruego se ha consolidado como uno de los protagonistas indiscutidos del torneo.

Su desempeño ha sido clave para la selección de Noruega, que volvió a disputar un Mundial tras casi treinta años de ausencia.

El impacto de Haaland no solo se percibe en la cancha. Su figura ha trascendido fronteras y generado admiración en lugares tan distantes como Colombia, donde se conoció el caso de un niño registrado con su nombre completo: Erling Haaland Estrada Arrieta.

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La historia se conoció en mayo de 2024, cuando la cuenta Out of Context Fútbol Colombiano, dedicada a publicar curiosidades y memes vinculados al fútbol en el país, difundió que una familia había decidido llamar a su hijo recién nacido Erling Haaland Estrada Arrieta.

En redes sociales se dio a conocer el acta de nacimiento del niño al que sus padres bautizaron como el futbolista noruego - crédito @OutofcontextFPC/X
En redes sociales se dio a conocer el acta de nacimiento del niño al que sus padres bautizaron como el futbolista noruego - crédito @OutofcontextFPC/X

Según esa publicación, el nombre fue elegido como reconocimiento al delantero noruego. El dato circuló primero sin confirmación del lugar exacto en el que había ocurrido la inscripción, aunque la información posterior situó el caso en ese municipio bolivarense.

El bebé nació a mediados de 2023. Se sabe además que su padre lleva el apellido Estrada, su madre el apellido Arrieta y que el niño responde al nombre de Erling Haaland, aunque en una referencia del texto original también aparece escrito como Erilgn Haaland.

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La elección del nombre desató reacciones divididas en redes sociales. Como la cuenta que dio a conocer el caso no había precisado inicialmente el lugar de registro, muchos usuarios empezaron a especular con municipios de la región Caribe, una zona donde este tipo de nombres singulares suelen repetirse.

Entre los comentarios aparecieron frases como: “Muy seguramente fue en Soledad o en Malambo”, “De Soledad o Puerto Colombia”, “Yo atendí a un Harry Kane Cansimance Fernández”, “Positivo para costeño”, “Cuando ese man crezca va a estar diciendo que lo que a él le gusta es la ingeniería civil”.

El caso no es aislado. En Colombia ya se han registrado otros episodios en los que bebés reciben nombres inspirados en grandes ídolos del fútbol internacional.

Esa práctica se inscribe en una costumbre más amplia: al momento de registrar o bautizar a sus hijos, muchas familias toman referencias de figuras públicas, y en el país abundan los nombres curiosos o elegidos como homenaje a personalidades. En este caso, el protagonista de ese tributo fue Haaland, hoy una de las principales figuras del Mundial con 7 goles.

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