Colombia

Gustavo Petro tendrá que detener bombardeos contra grupos ilegales en Arauca: juzgado ordenó revisar los protocolos para proteger a menores de edad

La decisión judicial ordena suspender provisionalmente este tipo de operaciones mientras el Gobierno ajusta los protocolos de inteligencia y actuación para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes que puedan estar en zonas de combate

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Juez ordenó al Gobierno Petro suspender provisionalmente los bombardeos en Arauca hasta revisar los protocolos para proteger a menores - crédito @Ejercito_Div7
Juez ordenó al Gobierno Petro suspender provisionalmente los bombardeos en Arauca hasta revisar los protocolos para proteger a menores - crédito @Ejercito_Div7

Un juez administrativo de Arauca ordenó al Gobierno del presidente Gustavo Petro suspender de manera provisional los bombardeos contra estructuras armadas ilegales en ese departamento mientras se revisan y ajustan los protocolos operacionales para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes que puedan estar presentes en las zonas donde se desarrollan este tipo de operaciones militares.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca al resolver, en primera instancia, una acción de tutela presentada por el personero municipal de Puerto Rondón, Óscar Fernando Vanegas Ávila, quien acudió a la justicia argumentando que las actuales directrices para los ataques aéreos no ofrecen garantías suficientes para proteger a menores de edad, incluso aquellos que hayan sido reclutados por organizaciones armadas ilegales.

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La tutela fue interpuesta contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Defensa, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, al considerar que existe una omisión en la adopción de protocolos acordes con los principios del Derecho Internacional Humanitario y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En el fallo, el despacho judicial concluyó que es necesario adoptar medidas preventivas para evitar que menores de edad resulten afectados durante operaciones militares de bombardeo en el departamento de Arauca, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado y la presencia de grupos ilegales.

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