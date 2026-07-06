Colombia

Joven de 22 años lanzó a una perrita desde un octavo piso tras una pelea con su novia

Los vecinos escucharon los gritos de auxilio de la mujer, por lo que iniciaron la búsqueda del señalado con el fin de lincharlo, aunque la intervención policial evitó la agresión

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El delincuente quedó en manos de las autoridades que lo rescataron de ser linchado - crédito @andreanimalidad / X
El delincuente quedó en manos de las autoridades que lo rescataron de ser linchado - crédito @andreanimalidad / X

En la jornada del 6 de julio de 2026 se confirmó la captura de un joven de 22 años en Dosquebradas (Risaralda) señalado de matar a una perra shih tzu, llamada Princesa, después de arrojarla desde un octavo piso. Además, fue acusado de haber cometido un presunto episodio de violencia física y verbal contra su novia, de 20 años, en el mismo apartamento.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la discusión ocurrió en la madrugada del lunes, cuando los residentes del edificio escucharon golpes y gritos de auxilio sobre las 5:00 a. m. y, poco después, hallaron al animal muerto en el primer piso del edificio.

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Al saber detalles de lo ocurrido, la comunidad participó en la búsqueda del señalado y luego intentó lincharlo, aunque la llegada de la Policía evitó la agresión, de acuerdo con el portal local Pereira en vivo.

El animal quedó gravemente lesionado por lo que murió de inmediato - crédito @andreanimalidad / X
El animal quedó gravemente lesionado por lo que murió de inmediato - crédito @andreanimalidad / X

El caso se difundió ampliamente a través de las redes sociales, por lo que se conoció el pronunciamiento de la senadora animalista Andrea Padilla que indicó lo siguiente: “Este desgraciado fue capturado en la madrugada de hoy por, presuntamente, arrojar a Princesa desde un octavo piso. Al parecer, la pareja del agresor también fue víctima de violencia física y verbal. Princesa murió”.

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Padilla agregó que “la Fiscalía está a la espera del informe de la Policía de Risaralda que hizo la captura en flagrancia” y señaló que “la directora de Alegato Juristas está dispuesta a asumir la representación de las víctimas”.

El agresor estuvo a punto de ser linchado

El indignante hecho causó rechazo entre los residentes del sector que pidieron justicia para Princesa. Además, aseguraron que el sujeto cometió otros ataques dentro del edificio antes de la caída del animal.

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró al hombre todavía dentro del conjunto residencial rodeado por varios vecinos que intentaban cobrar justicia por mano propia por la muerte de la perra y los ataques en contra de su joven pareja.

Las autoridades indicaron que el señalado habría asumido una actitud agresiva frente a los uniformados, aunque ellos se lo llevaron a tiempo para evitar que fuera linchado antes de concretar la captura.

Vista cercana de las manos de dos hombres; uno, con camiseta azul y jeans, es esposado por el otro, quien viste uniforme oscuro. Fondo azul.
La ciudadanía rechazó los actos de violencia y pide que el joven sea judicializado por su responsabilidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La comunidad pide la aplicación de la Ley Ángel y una investigación por violencia contra su pareja

El caso volvió a poner en el foco a la Ley Ángel o Ley 2455 de 2025, que busca fortalecer la lucha contra el maltrato animal en Colombia. La norma endurece las sanciones por lesiones graves o muerte de animales y contempla penas de prisión de más de 4 años, con un tope de hasta 5 años para agresores de animales. Así que los habitantes de Dosquebradas esperan que el sujeto tenga la máxima condena.

Cabe mencionar que la ley también establece multas de hasta 50 salarios mínimos, prohíbe tener mascotas a aquellos que sean condenados por maltrato y también sanciona el abandono.

Ley Ángel pasó a sanción presidencial - crédito Colprensa
El país entero espera que con la Ley Ángel se acaben los actos de violencia que afectan a los animales - crédito Colprensa

Ante la gravedad de lo ocurrido, la intervención de Padilla no solo pidió la actuación penal por la muerte de la mascota, sino que se refirió a la necesidad de proteger a la joven que denunció haber sido maltratada por el capturado. Una versión que respaldaron los habitantes del sector, que actuaron en contra del señalado.

Hasta el momento se sabe que la situación judicial del joven quedará en manos de la Fiscalía General de la Nación que se encargará de armar el caso y recolectar la mayor cantidad de pruebas para que el criminal sea recluido en prisión al representar un riesgo para su pareja y con el fin de que pague el brutal ataque que cobró la vida de la mascota de compañía que tenían en casa.

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