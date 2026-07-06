Alerta en el Nordeste antioqueño por supuesto surgimiento de nuevo grupo armado: anunciaron “guerra frontal contra las guerrillas”

Las fuerzas de seguridad verifican la autenticidad de una grabación donde encapuchados armados advierten ofensiva contra disidencias, en medio de desplazamientos masivos y crisis humanitaria en el Nordeste antioqueño - c

Un video divulgado en redes sociales motivó la reacción inmediata de las autoridades en el Nordeste antioqueño.

En las imágenes se observa a un grupo de hombres fuertemente armado portando prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y encapuchado, que anuncia la creación de la estructura denominada Comandos Armados del Pueblo (CAP) y amenazan de forma directa al Frente 4 de las disidencias de las Farc.

Según el contenido del clip, el grupo presuntamente inició operaciones armadas desde el 3 de julio en Segovia y Remedios, dos municipios afectados por la crisis de orden público. Los encapuchados señalan a supuestos integrantes del Frente 4 y advierten que responderán también ante posibles ataques del Clan del Golfo, aunque niegan interés en disputar economías ilícitas o territorio con esa organización.

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Amenazas y discurso en la grabación

El mensaje difundido en el video incluye amenazas directas contra presuntos colaboradores de las disidencias, así como advertencias de acciones violentas para realizar una supuesta “limpieza social” en la región.

Un video en redes sociales activó la reacción de las autoridades en el Nordeste antioqueño tras la aparición de los Comandos Armados del Pueblo (CAP) - crédito X

Los hombres armados, identificados como CAP, afirmaron que su objetivo es combatir extorsiones, homicidios y otros delitos atribuidos a las disidencias, y lanzan advertencias explícitas a alias Chuzo o “Matías” y “Cigarrillo”, a los que responsabilizan de actividades criminales.

En la grabación, un encapuchado declara: “Anunciamos nuestra llegada a la subregión del nordeste, especialmente Remedios y Segovia. Nuestro movimiento anuncia una guerra frontal en contra de las guerrillas y todo ciudadano que colabore a dicho grupo de delincuentes, porque no merecen ni ser llamados guerrilla, sino un grupo de delincuentes que andan robando, extorsionando, secuestrando y asesinando gente ajena al conflicto”.

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También advirtieron que cualquier persona que colabore con los grupos señalados tendrá 48 horas para abandonar el territorio.

Investigación y contexto de violencia

Tras la publicación del video, organismos de inteligencia y autoridades judiciales iniciaron verificaciones para establecer la autenticidad del material y determinar si corresponde a la aparición real de una nueva estructura armada o a una estrategia de intimidación en medio de las disputas criminales de la zona.

Los hombres armados del video anunciaron la creación de los CAP y amenazaron de forma directa al Frente 4 de las disidencias de las Farc en Segovia y Remedios - crédito X

De acuerdo con las primeras hipótesis, la grabación podría formar parte de una campaña para generar temor entre las disidencias, aunque no se descarta que sea el anuncio de una nueva alianza o estructura ilegal.

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La situación de violencia en el Nordeste antioqueño provocó el desplazamiento de al menos 349 personas, agrupadas en 107 familias del sector de Río Bagre, que abandonaron sus viviendas para refugiarse en las cabeceras municipales.

Pronunciamiento de autoridades y organizaciones

La situación se agravó con la reciente difusión de otro video del Frente 4 de las disidencias, en el que se señalan a los alcaldes de Segovia y Remedios, Edwin Castañeda y Albeiro Arenas, de colaborar con el Clan del Golfo. Los funcionarios negaron cualquier vínculo con organizaciones ilegales y reiteraron su compromiso con la legalidad y la protección ciudadana.

Las autoridades reiteraron que mantienen presencia operacional en la región y que continúan recopilando información para identificar a los responsables del video, establecer el alcance de las amenazas y prevenir posibles afectaciones a la seguridad de los municipios mencionados.

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Los alcaldes de Segovia y Remedios negaron vínculos con el Clan del Golfo, mientras la Alcaldía de Remedios rechazó señalamientos y reiteró su compromiso con la legalidad - crédito Alcaldía de Remedios Antioquia / Facebook

La Administración Municipal de Remedios emitió un comunicado rechazando cualquier intento de vincular a la alcaldía con organizaciones al margen de la ley. El texto indica: “Nuestra gestión siempre ha estado guiada por el respeto a la institucionalidad, la transparencia y el compromiso permanente con el bienestar de todos los remedianos”.

Además, enfatizaron que el alcalde no tiene mando operacional sobre la fuerza pública y que la prioridad es la protección de la vida y los derechos humanos de la población.

Por su parte, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, negó estar detrás de acciones contra la población civil y aseguró que sus operativos buscan impedir el tránsito de armamento hacia las guerrillas, según declaraciones recogidas por medios locales.

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