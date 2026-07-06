Ministerio de Educación abrió convocatoria para registrar exámenes de idiomas: con nuevos requisitos técnicos y de acceso para casas evaluadoras

La convocatoria del Ministerio de Educación Nacional está dirigida a casas evaluadoras y personas jurídicas titulares de exámenes estandarizados de idiomas como inglés, francés, portugués y alemán - crédito Colprensa

El Ministerio de Educación Nacional anunció que hasta el 17 de julio de 2026 permanecerán abiertas las inscripciones para que exámenes de idiomas puedan entrar al listado oficial de pruebas reconocidas por esta cartera.

La convocatoria está dirigida a casas evaluadoras y personas jurídicas titulares responsables del diseño, administración y propiedad intelectual de exámenes estandarizados en idiomas como inglés, francés, portugués, español, italiano, alemán, chino mandarín, japonés y ruso.

El proceso busca garantizar mayor confianza y transparencia para estudiantes, instituciones, empresas y la ciudadanía al identificar públicamente las pruebas que cumplen con los estándares nacionales e internacionales para certificar el dominio de una lengua extranjera.

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¿Qué cambia para las casas evaluadoras y titulares de exámenes?

La convocatoria representa un hito para el sector de la evaluación lingüística en Colombia. El ministerio exige que solo podrán postularse personas jurídicas titulares de los exámenes o sus representantes legales, quedando excluidas las postulaciones individuales.

Solo podrán postularse las personas jurídicas titulares de los exámenes o sus representantes legales, y cada prueba deberá presentarse de forma independiente en el portal del Ministerio - crédito Icfes

Para ser incluidas en el listado oficial, las pruebas deberán demostrar resultados confiables, trayectoria comprobada en Colombia, disponibilidad efectiva para los usuarios y alineación rigurosa con la escala del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Mcer), que va desde el nivel A1 al C2.

El proceso no implica un aval o certificación oficial del Ministerio, pero sí su reconocimiento como instrumentos que cumplen con los criterios técnicos y de calidad definidos. Esto otorga visibilidad y respaldo institucional, lo que puede traducirse en mayor demanda y confianza por parte de universidades, empresas y organismos estatales que exigen certificaciones de idioma en procesos académicos, migratorios o laborales.

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La inclusión en la lista oficial será resultado de un proceso técnico riguroso que revisa:

Validez y confiabilidad de la prueba.

Alineación explícita con el Mcer.

Sistema de puntuación transparente y técnicamente sustentado.

Disponibilidad y vigencia en Colombia.

Evidencia documental sobre diseño, propósito, estudios técnicos y mecanismos de seguridad y verificación.

Cada examen debe postularse de forma independiente, incluso si una casa evaluadora tiene pruebas para diferentes niveles (A1, B2, C1): cada una debe contar con su propio expediente y soportes. El formulario de inscripción está disponible únicamente en el portal del ministerio y no se aceptan postulaciones por otras vías.

El Ministerio de Educación Nacional no otorgará una certificación oficial, pero reconocerá los exámenes que cumplan los criterios técnicos y de calidad definidos en la convocatoria - crédito Alcaldía de Bogotá

¿Qué exámenes pueden postularse y cuáles no?

La convocatoria admite exámenes que evalúan y reportan resultados en varios niveles del MCER mediante una escala continua, así como pruebas específicas para cada nivel. Solo serán revisados los exámenes con relevancia y trayectoria en el entorno académico nacional, cuyo uso esté respaldado por prácticas institucionales y profesionales consolidadas.

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No serán aceptadas pruebas de acceso restringido, diseñadas solo para miembros de una institución concreta o de uso interno universitario o empresarial. La disponibilidad abierta es condición indispensable. Tampoco se admitirán exámenes sin correspondencia expresa y verificable al Mcer, ni aquellos con nombres ambiguos o que admitan interpretaciones alternativas de los resultados.

Tipos de exámenes objeto de revisión

El Ministerio clasificará los exámenes postulados según su propósito:

Clasificación (Placement): pruebas para ubicar al candidato en el nivel adecuado dentro de un programa formativo, sin valor de certificación oficial.

Suficiencia/Proficiencia (Proficiency): pruebas que evalúan la competencia comunicativa general en diversos contextos, con resultados clasificados según los niveles del MCER. Su vigencia puede variar, pero es reconocida por el contexto académico y profesional.

Certificación (Certificate): exámenes que validan habilidades o competencias lingüísticas específicas para un trabajo, profesión o contexto especializado, con resultados oficiales y certificados acorde al estándar internacional.

Lengua para fines específicos (LSP): pruebas diseñadas para evaluar competencias necesarias en áreas como salud, aviación, derecho, educación superior, entre otros.

La evaluación y certificación deberán realizarse exclusivamente con base en los niveles y la escala oficial del Mcer, sin adaptaciones, equivalencias o conversiones propias de cada casa evaluadora, para garantizar transparencia y comparabilidad.

La convocatoria excluye pruebas de acceso restringido, exámenes sin correspondencia verificable con el MCER y evaluaciones con nombres ambiguos o resultados de interpretación alternativa - crédito Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes

Cronograma y etapas del proceso

La convocatoria fue publicada el 27 de mayo de 2026. El plazo de recepción de postulaciones va hasta el 17 de julio. Posteriormente, entre julio y agosto, se realizará la revisión preliminar y solicitud de aclaraciones o evidencias adicionales, seguida de la revisión técnica de fondo en septiembre y octubre.

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La integración de resultados y actualización del listado oficial se dará después de octubre, según las decisiones adoptadas por el Ministerio de Educación. Toda la información técnica y documental suministrada será de carácter confidencial y utilizada únicamente para el proceso de revisión.

Impacto en el sector evaluador

Para las casas evaluadoras y titulares de exámenes, esta convocatoria es una oportunidad y un reto. La inclusión en el listado oficial podría convertirse en un requisito de referencia para instituciones que exijan pruebas de idioma en procesos de admisión, graduación, becas, movilidad internacional o selección laboral.

La exigencia de estándares internacionales y transparencia impulsa la profesionalización del sector y promueve la confianza en los resultados que se ofrecen en el país. La cartera de Educación aclaró que la participación implica la aceptación plena de los términos y que la decisión final sobre la inclusión de exámenes en el listado oficial es competencia exclusiva de la entidad.

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Las casas evaluadoras deben asegurarse de que sus exámenes estén disponibles en Colombia, que su denominación sea única y que la documentación esté completa y alineada con los requisitos, para evitar rechazos o exclusiones.

Las bases completas de la convocatoria y el formulario de inscripción están disponibles en el portal del Ministerio de Educación Nacional: Convocatoria Pública para la Postulación de Exámenes Estandarizados de Lenguas Extranjeras.