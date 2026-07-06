Colombia

Gustavo Petro cuestionó al ministro de Hacienda de Abelardo de la Espriella por proponer un recorte de $60 billones: “Estupidez de la estupideces”

El presidente colombiano descartó la propuesta al argumentar que un recorte de esa envergadura dejaría al país sin fondos para los sectores de educación y salud, y además provocaría una contracción económica

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Gustavo Petro - crédito Juan Bello/Presidencia/Prensa Abelardo de la Espriella
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado por Abelardo de la Espriella - crédito Juan Bello/Presidencia/Prensa Abelardo de la Espriella

El presidente Gustavo Petro cuestionó el recorte de $60 billones que propuso Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado por Abelardo de la Espriella, y lo calificó en X como una “estupidez de la estupideces”.

El presidente Petro rechazó la propuesta, porque sostuvo que un ajuste de ese tamaño dejaría a Colombia sin educación y salud y tendría un efecto recesivo sobre el mercado. Gómez, por su parte, dijo a El Tiempo que busca recortar $60 billones, una suma equivalente a alrededor de 3% del Producto Interno Bruto (PIB).

El mandatario escribió en X: “Estupidez de la estupideces: un recorte de 60 billones de pesos no solo deja sin educación y salud al pueblo colombiano sino por su efecto recesivo en el mercado llevaría al suicidio a la economía nacional hoy pujante como nunca (sic)”.

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Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro cuestionó el recorte de $60 billones que propuso Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado por Abelardo de la Espriella, y lo calificó en X como una “estupidez de la estupideces” - crédito @petrogustavo/X

También añadió en la red social una crítica al modelo que asoció con Argentina. “Empresarios algo cegatones que no ven que ese modelo en Argentina quiebra 30.000 empresas por año cuando en Colombia creamos 50.000 empresas por año (sic)”, afirmó.

El jefe de Estado también afirmó en X que, durante la campaña de De la Espriella, presionaron supuestamente a trabajadores.

“Se llevaron a las y los trabajadores amenazados de despido si no votaban por Abelardo y ahora ambos, empleadores y trabajadores van a salir despedidos (sic)”, escribió.

La propuesta de recorte y sus argumentos

En entrevista con El Tiempo, Miguel Gómez planteó un ajuste de $60 billones y lo vinculó con el tamaño actual del Estado. “Nuestro objetivo es hacer un recorte de 60 billones de pesos, es decir, de alrededor de 3 por ciento del PIB”, dijo al diario.

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En esa misma declaración, Gómez sostuvo que el país no puede financiar 19 ministerios. “No podemos tener 19 ministerios pues no tenemos la capacidad de financiarlos; hace años había 13”, afirmó a El Tiempo.

El designado también mencionó el Ministerio de Igualdad como ejemplo de gasto que, a su juicio, debe revisarse. Según sus declaraciones recogidas por el diario, esa cartera “le costó al país 2,8 billones en los dos años que estuvo operando y no hizo nada”, y añadió que ahora trasladan personas al Ministerio del Interior.

En la misma entrevista con El Tiempo, Gómez amplió su planteamiento a otras áreas del Estado. Dijo que revisará ministerios, entidades con funciones “puramente simbólicas”, fondos sin objetivos claros, recursos con poco control y dependencias que duplican tareas.

Miguel Gómez planteó un ajuste de $60 billones y lo vinculó con el tamaño actual del Estado - crédito Colprensa
Miguel Gómez planteó un ajuste de $60 billones y lo vinculó con el tamaño actual del Estado - crédito Colprensa

Como ejemplo, mencionó al Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería. También afirmó ante el diario que el Estado ha creado una burocracia que debe reducirse porque, según dijo, no hay cómo pagarla.

Gómez enmarcó ese ajuste dentro de una reforma estatal más amplia y no como una medida que pueda resolverse de inmediato. Según El Tiempo, su propuesta apunta a definir qué estructuras se reducen o se eliminan dentro de esa revisión.

El nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que a partir del 7 de agosto de 2026 se implementará un congelamiento del gasto público. Esta medida, junto con la continuación de subsidios para sectores vulnerables, será el eje inicial de su gestión en el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Gómez Martínez señaló a Semana que realizará una revisión exhaustiva de los beneficiarios de programas estatales, así como de partidas presupuestales no ejecutadas y contratos de prestación de servicios, todo en un contexto donde el gasto supera ampliamente los ingresos del Estado.

Miguel Gómez afirmó que la evasión llega al 35% en el IVA y a cerca del 40% en el impuesto sobre la renta en Colombia - crédito Luisa González/Colprensa
Miguel Gómez indicó que realizará una revisión exhaustiva de los beneficiarios de programas estatales, así como de partidas presupuestales no ejecutadas y contratos de prestación de servicios - crédito Luisa González/Colprensa

Según el funcionario, “la primera medida que vamos a tomar el 7 de agosto, a través de un decreto, es la del congelamiento del gasto”, describiendo una situación fiscal complicada. Detalló que entre enero y abril el Estado ha gastado alrededor de 40 billones de pesos mensuales, mientras los ingresos apenas alcanzan los 28 billones. La diferencia, explicó, se cubre mediante endeudamiento, lo que ha generado una preocupante acumulación de deuda pública.

Aunque reconoció que la mayor parte del gasto es inflexible, Gómez Martínez sostuvo que existe cierto margen para ajustar o frenar gastos aún no ejecutados, con el objetivo de ordenar las finanzas públicas. Crédito: Semana

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