Paseo millonario en Bogotá: joven fue robada con cuchillo tras pedir un carro por aplicación

La víctima reveló que el suceso ocurrió en un servicio de transporte privado y que hubo amenazas, por lo que ahora teme salir a la calle - crédito Twin Dani / TikTok

El 5 de julio de 2026, una joven denunció que fue víctima de un robo en Bogotá dentro de un Uber y que durante cerca de 30 minutos fue amenazada con un cuchillo, en un caso que ella misma describió como un posible “secuestro” y que luego identificó como un paseo millonario, una modalidad que le dejó secuelas psicológicas.

El relato fue publicado por la propia víctima en TikTok, allí contó que salió de la casa de unos amigos en el sector de la calle 45 con carrera 13 y pidió el servicio por la aplicación. Dijo que suele movilizarse de noche por sus actividades artísticas, entre clases, entrenamientos y trabajo, y que esa rutina hizo que bajara la guardia.

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Según su testimonio, los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2026, pero solo unos días después tomó el valor de hablar. Recordó que esa noche no compartió con su familia la placa del carro ni su ubicación en tiempo real.

También aseguró que la conductora era una mujer, que le sugirió sentarse en la parte trasera del vehículo porque adelante había desorden y que, una vez iniciado el trayecto, no verificó si el código de seguridad de la aplicación había sido ingresado de forma correcta.

La joven dijo que los criminales abordaron el carro después del Centro Internacional. Allí, mientras el vehículo estaba detenido en un semáforo en rojo, dos hombres intentaron abrir las puertas traseras, no lo lograron porque tenían seguro y entraron por las delanteras, desde donde, al parecer, obligaron a la conductora a entregar su celular y bajar del carro.

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La joven recordó detalles del temor que sintió al ser víctima de robo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La víctima dijo que los delincuentes le exigieron claves bancarias y de iCloud

Ya dentro del vehículo, los atacantes se sentaron a ambos lados de la pasajera y le exigieron el celular. La joven recordó que lo primero que pidió fue que no le hicieran daño ni a ella ni a la conductora, que le había comentado que estaba embarazada.

En ese momento comenzaron las amenazas: “Pues mejor que colabore si no la chuzamos”, le dijo uno de ellos, mientras le exigían desbloquear el teléfono y entregar las claves de Nequi y Bancolombia.

Un tercer hombre entró después al carro y tomó el control del vehículo. La víctima recordó que el recorrido se desvió antes de llegar a la carrera décima, siguió por la calle 26 y se prolongó durante alrededor de 30 minutos, tiempo en el que le pidieron más dinero, números de contacto de familiares y cualquier otro acceso que pudiera servir para sacar fondos adicionales.

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También contó que le quitaron unos AirPods y que la persona ubicada a su derecha la mantuvo amenazada con un cuchillo: “Yo solo oraba todo el tiempo, oraba. A ellos les molestaba mucho, me decían: ‘Cállese, cállese o se va a hacer chuzar’. La persona que estaba a mi lado derecho todo el tiempo me mantuvo amenazada con un cuchillo debajo de la costilla derecha. El de la izquierda se encargó de todo lo que tenía que ver con el celular”.

La joven recordó que el hombre que iba a la izquierda se concentró en vaciar el contenido del teléfono y en conseguir la clave de iCloud para desactivar la función de rastreo del iPhone, aunque afirmó que ese fue uno de los momentos de mayor tensión porque no recordaba la contraseña: “Usted verá si se quiere quedar una hora con nosotros”, dijo que le advirtieron hasta que logró recordarla.

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El episodio se extendió media hora y le causó miedo a salir sola - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

La joven fue abandonada a su suerte

La víctima indicó que uno de los hombres le ordenó cubrirse los ojos mientras la sujetaba del cuello con el brazo, y que en medio del forcejeo sintió que dejaba de respirar y empezó a temblar, por lo que le dijeron: “Si se va a enfermar, nos toca tirarla aquí y encenderla. Usted verá si se calma”. Después de eso, trató de serenarse y seguir instrucciones para evitar una agresión mayor.

Finalmente, los delincuentes la obligaron a bajar del vehículo: “En un punto ellos me dicen como: ‘La vamos a bajar y usted tiene que seguir todas nuestras instrucciones’. Me dicen: ‘Va a contar 20 segundos, se va a quedar en cuclillas como si estuviera vomitando. Ya sabe, nada de gritar, nada de llamar a Policía, nada de Fiscalía, nada de nada. Y si no, disparamos’”.

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Finalmente, la liberaron: “Me bajan del carro, lo único que yo siento es como el pasto mojado(...) Afortunadamente, logré coger mi bolso, ellos no se llevaron mi bolso, entonces tenía la billetera con la cédula y la tarjeta del banco. Y cuando veo, estoy entre un caño y un montón de camiones parqueados y como fábricas”.

Un ciudadano se detuvo al verla deambulando y la ayudó a contactarse con sus familiares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según contó en la publicación, un hombre que conducía por el sector, llamado Sebastián, redujo la velocidad de su carro al verla en estado de vulnerabilidad y la ayudó a contactar a sus padres, que fueron a recogerla.

La joven aseguró que le quedaron graves consecuencias tras lo sucedido. Dijo que quedó desorientada, alterada en sus tiempos, con miedo de salir de su casa, lo que la obligó a cancelar clases nocturnas, entrenamientos y desplazamientos largos, mientras intentaba sostener su trabajo.

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También afirmó que esa experiencia le dejó “su primer trauma consciente”. Durante esos días, explicó, solo pudo usar TransMilenio cuando iba acompañada por su hermana, su madre o algunos amigos.

En el video, la víctima pidió a otras personas no ignorar señales de inseguridad y compartir siempre la ubicación y los datos del viaje en aplicaciones de transporte.