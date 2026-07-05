Colombia

Alias Veneno, líder del Clan del Golfo en Bolívar, fue detenido por el Ejército Nacional: también se halló documentación clave

Autoridades resaltaron el valor estratégico de la captura de este individuo, quien habría coordinado operaciones criminales por más de siete años

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Golpe a la estructura criminal en Bolívar: cayó alias Veneno, jefe del Clan del Golfo - crédito Policía Nacional - @mindefensa/X
Golpe a la estructura criminal en Bolívar: cayó alias Veneno, jefe del Clan del Golfo - crédito Policía Nacional - @mindefensa/X

El 4 de julio de 2026, en una operación llevada a cabo en el corregimiento de Regencia, municipio de Montecristo, integrantes de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 9 del Ejército Nacional lograron ejecutar la captura de alias Veneno, señalado como el máximo cabecilla de la subestructura Erlin Pino Duarte del GAO Clan del Golfo en Bolívar.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, el operativo permitió incautar una pistola nueve milímetros, dos proveedores y una considerable cantidad de munición, elementos que estaban en poder del detenido.

Alias Veneno habría permanecido durante más de siete años vinculado a esta organización criminal, ejerciendo funciones de mando y coordinando operaciones ilícitas en la región. “La aprehensión de este individuo representa un golpe estructural para la organización”, afirmaron los voceros militares.

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Capturado en Bolívar al principal cabecilla de la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo - crédito @mindefensa/X
Capturado en Bolívar al principal cabecilla de la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo - crédito @mindefensa/X

Durante la intervención, los uniformados también hallaron documentación relevante cuyo contenido está siendo analizado por equipos de inteligencia militar.

Las autoridades consideraron que esta información permitirá avanzar en nuevos procesos investigativos y contribuir al desmantelamiento de redes asociadas a la estructura capturada. “La documentación incautada será clave para futuras acciones judiciales”, aseguró un portavoz del Ejército.

Según los reportes oficiales, la detención de alias Veneno debilita de manera significativa la línea de mando del Clan del Golfo en el sur de ese departamento. Esto afecta sus planes de expansión en la zona y limita la capacidad de confrontación frente a otras estructuras armadas ilegales, en particular contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Autoridades destacaron que “la ausencia de un mando consolidado genera incertidumbre operativa en la organización”.

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Por último, el Ejército Nacional reiteró su compromiso con la seguridad de la población civil e insistió en la importancia de la cooperación ciudadana para consolidar los avances obtenidos.

“La acción coordinada de la fuerza pública busca garantizar la tranquilidad de los habitantes de Bolívar”, expresó un oficial durante el anuncio de la exitosa operación.

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