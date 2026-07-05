Mujer denunció acoso en el restaurante de Karol G en Medellín tras negarse a dar propina: “No es un servicio obligatorio”

Una denuncia en redes sociales sobre el trato recibido al rechazar la propina en el restaurante Provenza de Karol G reavivó el debate sobre la presión y las costumbres en la gastronomía de Medellín, luego de que una clienta relatara sentirse hostigada por el personal tras decidir no incluir este pago voluntario - crédito lauravb23 / TikTok

La experiencia de una usuaria de TikTok llamada Laura, en el restaurante Provenza de Karol G, desató una discusión sobre las prácticas en torno a la propina en locales de Medellín, Antioquia. En su testimonio, la joven relató: “Story time de cuando nos hostigaron en el restaurante de Karol G por no querer incluir la propina”.

Ella contó que acudió al lugar con amigos para celebrar su cumpleaños. El ambiente y la comida, según narró, resultaron agradables, pero el conflicto surgió al momento de pagar. Según ella, cuando la mesera preguntó si deseaban incluir el servicio, la joven respondió: “No, gracias”. La ciudadana explicó que solo acepta dar la propina cuando la atención le resulta excepcional.

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En la narración la joven afirmó que la reacción del personal sorprendió al grupo, ya que presuntamente la mesera insistió: “Pero pues solamente son como veinte mil o treinta mil pesos”, y ofreció mostrar la diferencia en la factura. La situación se tornó incómoda cuando una supervisora intervino, señalando la mesa y preguntando: “¿Qué no les gustó del servicio?”. La joven aclaró: “Nada, todo estuvo superbién, la comida superrica, todo muy bien, ¿por qué?”. Al final, sintió presión por parte del personal para que pagaran la propina, lo que describió como un momento bochornoso.

Al parecer la mesera y su supervisora preguntaron de manera insistente por el no pago del servicio - crédito provenza.mde / Instagram

Y añadió que la situación se puso más molesta cuando fue al baño del lugar: “Cuando estábamos en el baño, la señora que nos atendió iba a entrar al baño y apenas nos vio, literalmente, hizo como: “¡Ah!” Y salió. Y me estresa, me estresa porque últimamente todos los restaurantes en Medellín la están volviendo, parce, horrible al momento de ir a pagar una cuenta".

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Además, afirmó que esa es una actitud que parece extenderse a la mayoría de restaurantes en Medellín: “Yo no necesito que me digan ni linda, ni bella, ni preciosa, nada. Porque el momento de que después de toda la lambonería llega la cuenta y uno dice que no desea incluir el servicio, lo miran como culo, le tiran la factura a uno” puntualizó.

La situación generó reacciones encontradas en redes sociales. Algunos usuarios defendieron la postura de la joven, afirmando: “Yo nunca acepto pagar la propina, prefiero darle aparte al mesero que me atendió y ya”. Otros consideraron que siempre es necesario dejar propina: “Siempre hay que incluir la propina, por cultura, respeto y agradecimiento a las personas que nos están atendiendo”.

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Muchos usuarios de redes sociales aseguraron que la propina debe pagarse como respeto a los meseros - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En general, los seguidores de Laura mostraron un marcado desacuerdo con la queja original. Numerosos usuarios defendieron la costumbre de dejar propina, señalando que en muchos restaurantes los empleados dependen de este ingreso para complementar su salario. Algunos recordaron que la propina es una manera de agradecer una atención adecuada.

Entre los comentarios se remarcó que, en ocasiones, los clientes deben justificar por qué deciden no pagarla: “Nos obligan a dar la razón de por qué el cliente decide no pagarla, así que siempre hay que preguntar. Pero eso de decirte que la diferencia era mínima y que tenías que pagarlo no está bien, porque se supone que es voluntaria”.

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En Colombia, la Ley 1935 de 2018 regula este aspecto. El pago de la propina no es obligatorio: constituye un reconocimiento a la calidad del servicio recibido. Los restaurantes y bares pueden sugerir un monto, generalmente hasta el 10% del total, pero la decisión final siempre debe ser consultada al consumidor antes de emitir la factura.

Según la ley colombiana, el pago de propina no es obligatorio en en la país - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La normativa colombiana especifica que si el valor de la propina aparece en la cuenta sin autorización, el cliente tiene derecho a exigir que lo retiren o modifiquen. Si se presentan cobros indebidos, el consumidor puede denunciar al establecimiento ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

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El destino de las propinas está claramente definido por la ley: deben repartirse únicamente entre quienes participan directamente en la atención, como meseros, cocineros y bartenders. Los establecimientos no pueden apropiarse de ese dinero ni destinarlo a otros fines.