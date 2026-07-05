Colombia

Video: roce entre un bus del Sitp y un carro mal parqueado en San Andresito de la 38 en Bogotá terminó en agresiones contra el bus

El vehículo de transporte público terminó con el parabrisas roto en la vía de San Andresito de la 38, mientras los usuarios reclamaron al grupo de agresores

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Pasajeros del bus defendieron al conductor y discutieron con quienes cuestionaban el roce con el carro mal parqueado - crédito Pasa en Bogotá/X

Un nuevo incidente entre un bus del Sitp (Sistema Integrado de Transporte de Bogotá) y un carro particular mal estacionado alteró la rutina en el sector de San Andresito de la 38, en Puente Aranda, Bogotá.

El roce entre ambos vehículos, según testigos, desató un enfrentamiento que escaló rápidamente en las inmediaciones del comercio local.

El conflicto ocurrió en la tarde del sábado 4 de julio y se volvió visible para el público cuando un grupo de transeúntes, probablemente comerciantes de la zona, arremetió contra el bus. El video que circula en redes muestra cómo algunos de ellos golpearon y lograron fracturar el vidrio frontal del vehículo.

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Dentro del bus, la situación provocó la inmediata reacción de los pasajeros, quienes defendieron al conductor. Una mujer le reclamó a uno de los agresores: “Es que usted no debe estar parqueado ahí. Eso dice la norma, nené”, enfatizó, dejando clara su posición sobre la infracción que habría originado el altercado.

Varias personas se atravesaron para impedir que el bus de TransMilenio continuara su marcha en San Andresito de la 38 - crédito Transmilenio/Captura video
Varias personas se atravesaron para impedir que el bus de TransMilenio continuara su marcha en San Andresito de la 38 - crédito Transmilenio/Captura video

La tensión aumentó cuando la misma pasajera cuestionó el proceder de los atacantes: “Entonces vienen y nos agreden a nosotros ¿y también nos tenemos que aguantar...? Óigalo”, expresó, reflejando la indignación colectiva de quienes se encontraban dentro del vehículo.

Otro pasajero se dirigió directamente al conductor, recomendándole precaución en medio del caos: “No lo mueva”, le pidió con firmeza. Acto seguido, tomó su teléfono y, en una llamada de emergencia, relató: “Buenas, disculpe. Lo que pasa es que estamos en un bus del SITP y nos están atacando unos comerciantes”.

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El video, compartido ampliamente en plataformas digitales, confirma que varios hombres bloquearon el paso del bus, impidiendo que continuara su ruta habitual. La respuesta de los pasajeros fue clave para contener la situación hasta la llegada de las autoridades.

El bus afectado cubría la ruta G501 Bosa San José, con paradas próximas a la carrera 38: una en Br. Los Ejidos (KR 38 - CL 11) y otra en San Andresito 38 - SENA (CL 9 - KR 38).

Un bus zonal de TransMilenio rozó un carro presuntamente estacionado en un sitio prohibido en San Andresito de la 38, en Puente Aranda, Bogotá - crédito Captura video
Un bus zonal de TransMilenio rozó un carro presuntamente estacionado en un sitio prohibido en San Andresito de la 38, en Puente Aranda, Bogotá - crédito Captura video

La congestión generada por el incidente se sumó a las dificultades habituales del sector, conocido por el alto flujo vehicular y peatonal.

Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, “rómpanlo, al otro día ya está arreglado el bus xd y la gva del carro mal parqueado le toca pagar por irresponsable sus propias gracias”; “se les permite ocupar espacio público apoyandoles por que tienen necesidades, se toman los andenes y vías para su beneficio particular, sin pagar impuestos y demás obligaciones que si tienen en los locales comerciales y ahora se ponen violentos”; “Comerciantes de San Andresito: Contrabandistas, Traficantes de vainas raras”;“Usan las vías como parqueaderos y se molestan porque les rayan el carro... Coman mierda ”; “Todos los SITP deberían estar autorizados a volver mierrrr a los malparqueados”; “Ya es hora de recuperar el espacio público”.

Recomendaciones para cuando hay un choque leve en Bogotá

Una colisión leve entre vehículos en Bogotá puede resolverse sin la intervención de agentes de tránsito, según la Secretaría de Movilidad. El organismo recomienda que, ante incidentes menores en los que no haya lesionados, los conductores lleguen a un acuerdo directo.

El procedimiento inicia con la recolección de pruebas visuales. Se aconseja grabar un video y capturar al menos seis fotografías que documenten la escena completa, las señales de tránsito presentes, las placas de todos los vehículos involucrados, las zonas dañadas y la ubicación exacta con puntos de referencia visibles.

Bus del Sitp atropello en el sur de Bogotá a una patrullera de la Policía - crédito captura de pantalla City TV
La ruta G501 Bosa San José del SITP tiene dos paradas cerca de la carrera 38, donde el tránsito se complica por puestos de venta y carros a ambos lados de la vía - crédito captura de pantalla City TV

La autoridad local indica que luego de reunir este material, cada conductor debe intercambiar datos personales, incluyendo el contacto de la aseguradora en caso de contar con una póliza vigente. Este paso es clave si se requiere activar el seguro.

Para evitar obstrucciones en la vía y nuevos accidentes, ambos vehículos deben ser desplazados a un área segura tras el choque. Posteriormente, los conductores pueden negociar los términos de una conciliación económica y dejar constancia de lo acordado, ya sea por escrito o mediante un video.

Cuando ocurre un choque leve en Bogotá, la Secretaría de Movilidad recomienda que los conductores documenten la situación con fotos y videos, intercambien datos y aseguren sus vehículos en un lugar seguro. Solamente después de ese proceso se sugiere llegar a un acuerdo económico, sin necesidad de agentes de tránsito, siempre que no existan lesionados.

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