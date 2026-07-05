Capturaron a tres delincuentes y recuperaron material hurtado en una vivienda en el sur de Bogotá: así fue el operativo

La Policía ingresó al inmueble con autorización del propietario para recuperar los elementos hurtados - crédito Mebog

Una rápida intervención de la Policía Nacional en el sur de Bogotá permitió la recuperación de una millonaria mercancía proveniente de un hurto a vivienda y la detención de tres personas señaladas como responsables.

Uniformados adscritos al CAI Techo acudieron tras una llamada realizada a la línea de emergencia 123. Las víctimas, al identificar la ubicación de los presuntos implicados, alertaron a las autoridades y propiciaron la movilización policial.

En el operativo, los policías contaron con la autorización del dueño del inmueble para ingresar, en la localidad de Kennedy.

Así lo explicó la mayor Laura Calderón, comandante de la estación de Policía Kennedy: “Uniformados capturaron a tres personas y recuperaron elementos hurtados, avaluados en cerca de 15 millones de pesos. Gracias a la oportuna denuncia de la víctima a través de la línea 123 y la inmediata reacción del personal uniformado, durante el procedimiento realizado con autorización del propietario del inmueble”.

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Los tres capturados en Kennedy quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por receptación - crédito Mebog

La oficial detalló que “fueron hallados dos computadores portátiles, 14 cámaras de vigilancia y una motocicleta que presuntamente habría sido utilizada para cometer el hurto”.

Al percatarse de la llegada de las patrullas, los implicados intentaron darse a la fuga. Sin embargo, los agentes lograron capturarlos y los pusieron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación.

De acuerdo con lo informado, la recuperación de los objetos sustraídos y la reacción inmediata fueron posibles gracias a la coordinación entre la ciudadanía y las autoridades. La Policía Nacional reiteró la importancia de denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea 123.

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Los detenidos enfrentan cargos relacionados con la posesión y posible comercialización de bienes de procedencia ilícita. La mercancía fue restituida a sus propietarios tras la diligencia judicial.

Según las autoridades, el billar donde fue detenido el sujeto es propiedad del hoy capturado - crédito archivo Colprensa

La institución policial destacó que la colaboración comunitaria resulta esencial para combatir este tipo de delitos y mantener la seguridad en los barrios de la ciudad.

“La Policía Nacional invita a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia a través de la línea de emergencia 123”, finalizó diciendo la mayor Laura Calderón.

Otro robo en Bogotá

El robo millonario en un apartamento de un conjunto residencial de Puente Aranda ha generado preocupación entre los vecinos de la zona. Los responsables actuaron con tal sigilo que no hubo señales de violencia en las entradas, lo que ha llevado a las autoridades a sospechar que contaban con llaves y tarjetas para acceder tanto al edificio como al inmueble.

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Las cámaras de seguridad captaron a los delincuentes durante el tiempo que permanecieron en la vivienda. La grabación es ahora una pieza clave en la investigación que adelanta la Policía Metropolitana de Bogotá. Los ladrones aprovecharon la ausencia de los propietarios para revisar cada habitación y llevarse dinero en efectivo, joyas y objetos de alto valor.

Una patrulla de policía con luces encendidas persigue a dos individuos encapuchados que huyen con bolsas tras un hurto en una vivienda en Bogotá, la cual muestra un vidrio roto en su fachada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los reportes iniciales, los sujetos utilizaron una barra metálica y tarjetas para franquear los controles de acceso del conjunto. Este método les permitió ingresar sin levantar sospechas ni activar sistemas de alarma.

La investigación se centra en la revisión de las grabaciones de videovigilancia, así como en la toma de testimonios a residentes y personal de vigilancia. Las autoridades buscan establecer el número exacto de personas que participaron y determinar si se trata de una banda especializada en robos a residencias.

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El caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de algunos sistemas de seguridad, ya que los delincuentes lograron movilizarse dentro del conjunto y el apartamento sin alertar a nadie en el momento del hecho. A raíz de la situación, los residentes han solicitado mayor vigilancia y controles más estrictos en los accesos.

Actualmente, la policía recopila pruebas para esclarecer cómo los responsables obtuvieron los elementos necesarios para ingresar. Parte del trabajo investigativo incluye indagar si existió un seguimiento previo a los movimientos de los propietarios, lo que podría indicar una planificación detallada del robo.