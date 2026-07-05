XM advierte que Colombia enfrentaría déficit de energía por El Niño y retrasos en proyectos eléctricos

El consumo diario de electricidad alcanzó cifras récord durante junio, mostrando un crecimiento sostenido frente al año anterior. - crédito REUTERS/Jon Nazca

La combinación entre el crecimiento de la demanda de energía, los retrasos en la entrada de nuevos proyectos de generación y transmisión, y la alta probabilidad de un fenómeno de El Niño de intensidad fuerte o muy fuerte mantiene bajo seguimiento las condiciones de confiabilidad del sistema eléctrico colombiano. Así lo advirtió XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), en su más reciente boletín energético, publicado el 3 de julio, en el que alertó sobre los retos que enfrentará el país durante el verano de 2026-2027.

Según el documento, la demanda proyectada de energía supera la Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC) disponible durante las próximas vigencias, situación que, de mantenerse las condiciones actuales, incrementa el riesgo de déficit de potencia y energía, especialmente si coincide con un fenómeno de El Niño y nuevos retrasos en la expansión de la infraestructura eléctrica.

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XM proyecta una brecha entre la demanda y la energía firme

De acuerdo con el boletín, la demanda de energía superará la capacidad de generación garantizada por las Obligaciones de Energía Firme (ENFICC) durante los próximos dos años.

XM estima una brecha de 3.906 gigavatios hora (GWh) al año para la vigencia 2026-2027, correspondiente a la diferencia entre la demanda proyectada y la energía firme disponible. Para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026, el desfase proyectado es de 1.971 GWh al año.

El operador indicó que este escenario hace necesario incorporar una mayor oferta de energía firme para atender el crecimiento esperado de la demanda de manera confiable.

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La diferencia entre la energía requerida y la capacidad respaldada se proyecta en 3.906 GWh anuales entre 2026 y 2027 según el último reporte técnico. - crédito XM

El Niño es uno de los principales factores de preocupación

El informe también incorpora las proyecciones climáticas del Centro de Predicción Climática de la NOAA y del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI).

Con base en esos modelos, XM señaló que existe una probabilidad del 63% de que el fenómeno de El Niño alcance una intensidad fuerte o muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027, mientras que la probabilidad de consolidación del evento supera el 95%.

Según el operador, este escenario estaría asociado con menores aportes hídricos, mayores temperaturas y un incremento en la demanda de energía, factores que aumentarían la presión sobre el sistema eléctrico nacional.

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Además, el boletín advierte que, bajo un escenario de El Niño fuerte, el Sistema Interconectado Nacional podría requerir una generación térmica superior a los 90 GWh diarios durante cuatro meses consecutivos, una condición que, de acuerdo con XM, no tiene antecedentes en la historia del sistema.

La demanda de energía continúa creciendo

El boletín también evidencia un incremento sostenido del consumo de electricidad en el país.

Durante junio de 2026 la demanda de energía aumentó 5,75% frente al mismo mes de 2025, alcanzando un consumo promedio de 261,86 GWh diarios, el más alto registrado por el Sistema Interconectado Nacional.

Asimismo, la demanda máxima de potencia llegó a 12.475 megavatios (MW) y, al comparar los mismos días de junio de ambos años, el crecimiento fue de 6,49%, según el operador.

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Para XM, este comportamiento refleja que la demanda continúa aumentando, mientras la entrada en operación de nuevos proyectos avanza a un ritmo inferior al previsto.

La limitada incorporación de nuevos proyectos reduce la capacidad operativa para responder a variaciones en la demanda y eventos climáticos extremos. - crédito

Los retrasos en proyectos reducen la flexibilidad del sistema

Uno de los aspectos que más preocupa al operador corresponde al avance de los proyectos de generación y transmisión.

El informe señala que para 2026 se esperaba la entrada en operación de 4.475 MW de nueva capacidad de generación, pero al 2 de julio únicamente habían ingresado 331 MW, equivalentes al 7,4% de lo proyectado.

XM indicó que este retraso reduce la flexibilidad operativa del sistema y adquiere mayor relevancia debido al crecimiento de la demanda y al escenario climático previsto.

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A ello se suma que 42 proyectos del Sistema de Transmisión Nacional presentan retrasos frente a su fecha original de entrada en operación, lo que corresponde al 60% de la capacidad prevista, según el boletín.

XM identifica riesgos operativos en distintas regiones del país

El operador también reportó un incremento en las restricciones operativas de la red eléctrica.

Actualmente, 36 restricciones se encuentran en estado de emergencia y otras 48 permanecen en estado de alerta. Además, entre abril y junio XM impartió 165 instrucciones de desconexión de carga debido a sobrecargas en equipos de la red eléctrica.

El boletín identifica riesgos específicos en algunas regiones del país. En el área Oriental, XM advirtió sobre la coincidencia entre los mantenimientos programados de las centrales Chivor y Guavio y una eventual disminución de los aportes hídricos durante un fenómeno de El Niño.

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En la región Caribe, el informe menciona riesgos asociados a las limitaciones de la red de transmisión, la disponibilidad de la generación mínima para atender la demanda y la posibilidad de agotamiento de la infraestructura, factores que podrían afectar la confiabilidad del suministro en esa zona.

XM insiste en fortalecer la infraestructura eléctrica

Frente a este panorama, XM consideró necesario fortalecer la infraestructura eléctrica y garantizar condiciones que permitan incorporar nuevas fuentes de generación al sistema, con el objetivo de mantener la confiabilidad del servicio.

El operador advirtió que la combinación entre el crecimiento de la demanda, los retrasos en la entrada de proyectos de generación y transmisión y la posible ocurrencia de un fenómeno de El Niño fuerte o muy fuerte incrementa los riesgos para la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano.

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Por ello, señaló que será necesario avanzar en la incorporación de nueva energía firme y en la ejecución de los proyectos de expansión previstos, con el fin de responder al crecimiento del consumo y reducir los riesgos identificados para el verano de 2026-2027.