Elecciones atípicas en San Andrés: inicia la jornada con ley seca, biometría y un amplio despliegue de seguridad

La Registraduría habilitó ocho puestos y 141 mesas para el desarrollo de la jornada democrática en el departamento. - crédito @Registraduria/X

Ya comenzó la jornada de elecciones atípicas para elegir al nuevo gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Desde las primeras horas de este domingo 5 de julio, las autoridades pondrán en marcha un amplio dispositivo de seguridad y control con el propósito de garantizar que el proceso democrático se desarrolle en condiciones de tranquilidad, transparencia y orden público.

En total, 53.872 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto, de los cuales 27.964 son mujeres y 25.908 son hombres. La elección se realiza luego de que el Gobierno nacional expidiera el Decreto 0471 del 7 de mayo de 2026, tras la declaratoria de nulidad de la elección de gobernador celebrada el 29 de octubre de 2023.

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Ocho puestos de votación fueron habilitados para la jornada

La Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso ocho puestos de votación en todo el departamento, siete ubicados en la isla de San Andrés y uno en Providencia, donde funcionarán 141 mesas de votación, distribuidas en 128 en San Andrés y 13 en Providencia.

Como parte de las medidas para fortalecer la transparencia electoral, el puesto de votación del Instituto Bolivariano contará con autenticación biométrica, mecanismo que permitirá validar plenamente la identidad de los ciudadanos antes de sufragar.

Para atender la jornada también fueron designados 1.020 jurados de votación, entre titulares y remanentes. En San Andrés prestarán servicio 926 jurados, mientras que en Providencia fueron asignadas 94 personas, quienes recibieron capacitación previa por parte de la Registraduría.

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Las autoridades recordaron que, de acuerdo con la normatividad vigente, únicamente los residentes del Archipiélago podrán participar en estas elecciones territoriales. Por ello, los ciudadanos deberán presentar tanto la cédula de ciudadanía como la tarjeta de residencia OCCRE al ingresar a los puestos de votación.

La restricción al consumo y venta de licor estará vigente hasta las 6:00 a. m. del lunes 6 de julio para garantizar el orden durante las elecciones. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Providencia mantiene ley seca durante toda la jornada electoral

Con el fin de preservar el orden público, la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina decretó ley seca mediante el Decreto 043 del 1 de julio de 2026.

La medida prohíbe la venta, distribución, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales, espacios públicos y lugares abiertos al público desde las 6:00 p. m. del sábado 4 de julio hasta las 6:00 a. m. del lunes 6 de julio.

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Según explicó la administración municipal, la decisión busca garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana, la transparencia del proceso electoral y el normal desarrollo de la jornada democrática.

Asimismo, el decreto señala que restringir el expendio y consumo de bebidas embriagantes constituye una medida preventiva para evitar alteraciones del orden público durante el desarrollo de las votaciones.

La vigilancia del cumplimiento de la restricción quedó a cargo de la Policía Nacional, en coordinación con las autoridades municipales, que también advirtieron que el incumplimiento de la norma podrá dar lugar a las sanciones previstas en la legislación.

Los residentes del Archipiélago deberán presentar su cédula y la tarjeta OCCRE para poder ejercer el derecho al voto. - crédito @Registraduria/X

Armada, Ejército, Fuerza Aeroespacial y Policía reforzaron la seguridad

De manera paralela al inicio de la jornada electoral, la Armada de Colombia activó un operativo especial de seguridad a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia para proteger los puestos de votación y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos.

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El dispositivo incluye personal del Batallón de Infantería de Marina No. 11, la Estación de Guardacostas de San Andrés, unidades del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, además de la Policía Nacional, que trabajarán de forma coordinada durante toda la jornada.

Las operaciones contemplan patrullajes terrestres y marítimos, vigilancia sobre infraestructura priorizada y monitoreo permanente desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), en articulación con la Registraduría, la Gobernación del Archipiélago y las demás autoridades civiles.

El teniente Jhon Gutiérrez, jefe de Estado Mayor encargado del Comando Específico de San Andrés y Providencia, aseguró que el despliegue cubre la totalidad de los puestos habilitados.

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“Nuestros hombres y mujeres están desplegados en los 8 puestos de votación habilitados en San Andrés y Providencia. A través de nuestras capacidades de la estación de guardacostas, el batallón de infantería de María número 11, y el componente de nuestro ejército nacional, trabajando de manera articulada con la policía nacional, la registraduría nacional del estado civil y todas las autoridades civiles de la isla”, afirmó el oficial según Blu Radio.

La Armada, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía desplegaron un operativo para custodiar la jornada electoral en el Archipiélago. - crédito @FuerzaAereaCol/X

La Armada informó que mantendrá sus capacidades operacionales antes, durante y después de la jornada electoral, reafirmando su compromiso con la seguridad del territorio insular.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que participe de manera pacífica en las elecciones y atienda las recomendaciones de los organismos de seguridad.

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“Invitamos a todos los ciudadanos de la isla a ejercer el derecho al voto con responsabilidad y civismo, acatar las recomendaciones de las autoridades y reportar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de la jornada”, concluyó el teniente Gutiérrez según el medio.