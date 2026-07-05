Colombia

Baloto y Revancha: números ganadores del sábado 4 de julio

Como todos los sábado, aquí están los números ganadores del sorteo de hoy

Guardar
Google icon
Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto. (Infobae/Jovani Pérez)
Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto. (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de Baloto publicó los números ganadores de su último sorteo celebrado este sábado 4 de julio de 2026.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Baloto

Fecha del sorteo: sábado 4 de julio de 2026.

Números ganadores: 9 14 40 42 43 9.

A qué hora se juega el Baloto

Baloto celebra tres sorteos a la semana, cada lunes, miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que se tiene 365 días desde que se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

¿Cuáles son los números más ganadores de Baloto y Revancha según la IA?

Conoce cuál es el pronóstico de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuál es el pronóstico de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que más han salido como ganadores en Baloto, de acuerdo a la inteligencia artificial, varían según el análisis de los sorteos más recientes del pasado 2025.

Según datos estadísticos, entre los números más frecuentes están el 14, 32 y 39, que han aparecido en 18 ocasiones. Otros números destacados son el 25, que ha salido 16 veces y el 8 y 12, con una frecuencia significativa también.

Estas estadísticas muestran patrones históricos más que probabilidades reales de salir en futuros sorteos, ya que cada sorteo es un evento independiente y aleatorio.

En cuanto a Revancha, que es un sorteo complementario de Baloto, la IA indica que los números que más se han presentado no son tan altos en frecuencia como en Baloto, pero también se pueden identificar tendencias. Números como el 21 y 34 tienen una aparición cercana al 4% de los sorteos recientes, indicando cierta recurrencia. La distribución de números en Revancha es diferente por tener menos opciones (del 1 al 34) y menor cantidad a elegir (cinco números).

PUBLICIDAD

Sin embargo, es importante aclarar que, desde el punto de vista estadístico y matemático, no existe un número con mayor probabilidad de salir en Baloto o en Revancha, pues ambos sorteos son eventos aleatorios y cada número tiene la misma chance de ser seleccionado en cada sorteo. La percepción de “números calientes” que aparecen más veces es simplemente una observación histórica y no una garantía para futuras jugadas.

Qué probabilidades hay de ganar el premio mayor del Baloto

Baloto es una de las loterías más famosas de Colombia. (Colprensa)
Baloto es una de las loterías más famosas de Colombia. (Colprensa)

La probabilidad de ganar el premio mayor del Baloto en Colombia es muy baja, aproximadamente de uno en más de 15 millones.

Esto se debe a que para ganar se deben acertar cinco números entre 43 posibles y además la “súper balota” entre 16 números, lo que da un total de 15 millones 401 mil 568 combinaciones posibles.

En términos matemáticos hay 962 mil 598 combinaciones posibles para los cinco números principales y al multiplicar por las 16 opciones de la súper balota, se obtiene esa cifra total de combinaciones. Por lo tanto, la probabilidad de acertar la combinación ganadora con una sola apuesta es de una entre más de 15 millones.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son muy bajas, el Baloto ofrece premios secundarios por acertar menos números o solo la súper balota, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún premio menor.

Aun así, el premio mayor sigue siendo extremadamente difícil de ganar.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Baloto HoyResultado Baloto revanchaLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro aceptó la renuncia de Patricia Duque al Ministerio del Deporte y designa ministro encargado

La exfuncionaria confirmó que su salida se hizo efectiva de manera inmediata, presentó un balance de los principales logros alcanzados durante su gestión y aseguró que dejó listo el proceso de empalme para facilitar la transición en la cartera

Gustavo Petro aceptó la renuncia de Patricia Duque al Ministerio del Deporte y designa ministro encargado

Resultado Lotería del Cauca hoy 4 de julio

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Resultado Lotería del Cauca hoy 4 de julio

Elecciones atípicas en San Andrés: inicia la jornada con ley seca, biometría y un amplio despliegue de seguridad

Más de 53.800 ciudadanos están habilitados para elegir al nuevo gobernador del Archipiélago tras la nulidad de los comicios de 2023

Elecciones atípicas en San Andrés: inicia la jornada con ley seca, biometría y un amplio despliegue de seguridad

“Lo que inició como una estrategia acertada, después se convirtió en una crisis”: analista sobre la campaña de Iván Cepeda, el ‘corazón coreano’ y la desobediencia civil

Ivonne Vargas, experta en estrategia de comunicación y manejo de crisis, fue consultada por Infobae Colombia para analizar el uso del símbolo ‘corazón coreano’. Además, habló del impacto de los mensajes de la izquierda tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial

“Lo que inició como una estrategia acertada, después se convirtió en una crisis”: analista sobre la campaña de Iván Cepeda, el ‘corazón coreano’ y la desobediencia civil

XM advierte que Colombia enfrentaría déficit de energía por El Niño y retrasos en proyectos eléctricos

El consumo registró máximos históricos, mientras la incorporación de nueva capacidad de generación continúa rezagada. El informe también advierte un aumento de las restricciones operativas y plantea la necesidad de acelerar proyectos para fortalecer la confiabilidad del sistema

XM advierte que Colombia enfrentaría déficit de energía por El Niño y retrasos en proyectos eléctricos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

ENTRETENIMIENTO

La Liendra relató la historia detrás de su mayor “funada” en redes sociales: “Yo no soy irresponsable”

La Liendra relató la historia detrás de su mayor “funada” en redes sociales: “Yo no soy irresponsable”

Karol G publicó una foto entre lágrimas, acompañada de un mensaje que dejó interrogantes: “Lloré lo que no está escrito”

Yuli Ruíz revivió su drama durante el terremoto de Armenia de 1999, luego de ver las imágenes en Venezuela: “La casa se derrumbó por completo”

Shakira celebró con un “trencito” la victoria de Colombia sobre Ghana en el Mundial 2026

La actriz Julieth Restrepo anunció que está embarazada y espera su segundo hijo junto a Sebastián Zuleta: “Muy felices”

Deportes

Un ciudadano estadounidense quedó sorprendido con el himno de Colombia: terminó gritando el gol de la Tricolor en el Mundial 2026

Un ciudadano estadounidense quedó sorprendido con el himno de Colombia: terminó gritando el gol de la Tricolor en el Mundial 2026

Juan Fernando Quintero, uno de los capitanes de la selección Colombia, y su historia de vida: “Plata y miedo nunca hemos tenido”

Juan Fernando Quintero podría igualar marca impuesta por dos leyendas de la selección Colombia en Mundiales

Productor musical reveló curioso detalle sobre cómo se dio la colaboración entre Ryan Castro, Luis Díaz y Juanfer Quintero para ‘El ritmo que nos une’

Ghana superó a Portugal en un aspecto durante el partido ante la selección Colombia en el Mundial 2026: tiene más volumen ofensivo