Fuerza Aérea Colombiana y Policía Nacional destruyeron 14 laboratorios de droga en Tumaco, Nariño

Operativo en Nariño golpeó economías ilícitas del Bloque Occidental Alfonso Cano - crédito @FuerzasMilCol/X

En una operación conjunta, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional lograron el 4 de julio de 2026 destruir 14 estructuras dedicadas al procesamiento de pasta base de coca en áreas rurales del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.

La acción, reportada oficialmente por las Fuerzas Militares de Colombia a través de su cuenta oficial en la red social X, se dirigió contra la Estructura Bloque Occidental Alfonso Cano, organización criminal vinculada a actividades de narcotráfico en la región.

El operativo, desarrollado bajo el concepto de “#ContundenciaOperacional”, tuvo como objetivo principal debilitar la capacidad financiera de este grupo armado ilegal.

Según el mensaje, la eliminación de estos laboratorios representa “una gran afectación a las economías ilícitas” de la estructura residual.

Autoridades desmantelaron estructuras de procesamiento de coca en zona rural de Tumaco - crédito @FuerzasMilCol/X

Las autoridades señalaron que la intervención impide la producción de grandes volúmenes de alcaloides que abastecen rutas hacia mercados internacionales, así como el flujo de recursos empleados para financiar acciones delictivas.

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Durante la misión, equipos especializados de la Fuerza Aérea identificaron y neutralizaron instalaciones ocultas entre zonas boscosas, donde se almacenaban insumos químicos y maquinaria empleada en la elaboración de la droga.

Por último, la coordinación con la Policía Nacional permitió asegurar el área y evitar la reactivación de estas actividades ilícitas.

Estado colombiano intensificó ofensiva contra laboratorios ilegales en Nariño - crédito @FuerzasMilCol/X

Recientemente, el 4 de julio de 2026, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, reportó un avance en la lucha contra el crimen organizado tras la destrucción de un laboratorio dedicado al procesamiento de clorhidrato de cocaína en San Miguel, Putumayo.

El operativo, liderado por el Ejército Nacional y enfocado en estructuras de las disidencias armadas de las Farc, permitió incautar 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, junto con insumos químicos y equipos empleados en la producción del alcaloide.

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“Tropas de nuestro @COL_EJERCITO ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína perteneciente a las disidencias criminales, en zona rural de San Miguel, Putumayo”, indicó el ministro en su cuenta oficial de X.

Este resultado afectó directamente una de las principales fuentes de financiación de la estructura ilegal.

Ejército desmanteló centro de producción de droga en zona rural de Putumayo - crédito @PedroSanchezCol/X

Según el Ministerio de Defensa, la intervención representó un golpe relevante contra las economías ilícitas que respaldan el narcotráfico en la zona.

El titular de la cartera resaltó que este tipo de acciones debilitan la capacidad de las disidencias para obtener recursos, adquirir armamento y ejecutar actividades terroristas, reiterando el compromiso de las fuerzas de seguridad con la protección y tranquilidad de la ciudadanía.

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Incautaron más de una tonelada de cocaína y desmantelaron laboratorio en Bochalema, Norte de Santander

El 26 de junio de 2026, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció otro resultado importante en la lucha contra el narcotráfico, tras la incautación de más de una tonelada de cocaína y el desmantelamiento de un laboratorio de gran capacidad en Bochalema, municipio ubicado en el departamento de Norte de Santander.

La operación, considerada una de las más relevantes del año, fue ejecutada de manera conjunta por la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

Según el reporte oficial, las autoridades lograron decomisar 1,1 toneladas de cocaína y desarticular una infraestructura utilizada por una red dedicada a la producción y distribución de sustancias ilícitas.

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MinDefensa destacó colaboración binacional tras mayor decomiso de cocaína en la región - crédito @PedroSanchezCol/X

“En Bochalema, nuestra Policía, en coordinación con el Ejército, incautó 1,1 toneladas de cocaína e inhabilitó un laboratorio utilizado por una organización narcotraficante que delinque en la región”, comunicó Sánchez a través de su cuenta oficial de X.

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad también incautaron 300 kilogramos de base de cocaína, junto a 4.309 galones de insumos líquidos y 950 kilogramos de insumos sólidos empleados en la elaboración del alcaloide.

Estos resultados, confirmados por el propio ministro, evidencian el alcance de la operación y su impacto en la logística criminal.

“Este resultado representa un contundente golpe a las finanzas del narcotráfico y a las estructuras criminales que pretenden utilizar Norte de Santander como corredores para la producción y comercialización de droga”, enfatizó el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez.

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