María Fernanda Cabal arremetió contra Iván Cepeda por decir que no reconoce a Abelardo de la Espriella como jefe de Estado: “Colombia no les tiene miedo”

La oposición liderada por Iván Cepeda desconoció la legitimidad de Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/X

En medio de la coyuntura política tras las elecciones presidenciales en Colombia, el excandidato del Pacto Histórico Iván Cepeda anunció desde Cali el 4 de julio de 2026 que la oposición no reconocerá al nuevo presidente electo Abelardo de la Espriella.

El político aseguró: “No vamos a reconocer a De la Espriella como jefe de Estado, definitivamente. Que no siga por ese camino”, y explicó que esta negativa implica desconocer cualquier medida ordenada por el futuro gobierno del abogado en lo que ha llamado en reiteradas ocasiones la “desobediencia civil”.

“Esto quiere decir que no obedeceremos decisiones y que emprenderemos acciones siempre pacíficas para resistir, protestar y oponernos frente a esas órdenes”, añadió.

La respuesta desde sectores afines al nuevo mandatario no tardó en aparecer. María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático, replicó a través de la red social X que Cepeda actúa como “mal perdedor y copia de Petro, amenaza al país con la desobediencia”.

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María Fernanda Cabal señaló a Iván Cepeda como “mal perdedor” y le pidió renunciar - crédito @MariaFdaCabal/X

De acuerdo con la excongresista, quienes rechacen el resultado electoral deberían “por obligación moral renunciar al cargo de Senador y a su salario de más de $50 millones de pesos”. La dirigente consideró que “Colombia no les tiene miedo”.

En otro pronunciamiento en X emitido el 3 de julio de 2026, María Fernanda Cabal había cuestionado públicamente a Cepeda por su llamado a la desobediencia civil, desconociendo el resultado en las urnas donde Abelardo de la Espriella salió victorioso.

“Cepeda, lo invito a ejercer la desobediencia civil que se inventó sin recibir salario de congresista”, escribió en su cuenta.

Cabal criticó que el legislador promueva la resistencia mientras percibe ingresos mensuales superiores a $52 millones de pesos. Para la dirigente, “hablar de desobediencia mientras gana más de $52 millones de pesos no resulta coherente”.

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María Fernanda Cabal acusó a Iván Cepeda de incitar desobediencia y lo instó a dejar su cargo - crédito Colprensa

Iván Cepeda llamó a la transformación social y explicó qué significa la desobediencia civil

En un acto masivo realizado en Cali el 4 de julio de 2026, el senador Iván Cepeda Castro agradeció el apoyo recibido por parte de organizaciones sociales y jóvenes del Valle del Cauca, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos ciudadanos y el ejercicio de la desobediencia civil pacífica.

Durante el evento, que reunió a miles de personas en el Bulevar del Río, Cepeda transmitió un mensaje de esperanza y determinación ante la coyuntura política tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

El exaspirante instó a los asistentes a “seguir avanzando por el camino de la transformación social, de la resistencia frente a la arbitrariedad, y lograremos nuevas conquistas sociales, políticas y electorales”. También alentó a fortalecer el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, convocando a preparar desde ahora las elecciones regionales de 2027 y animando a los líderes locales a “defender al pueblo y estar a su servicio”.

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Durante su intervención, Cepeda siguió hablando de la desobediencia civil pacífica como la decisión de no acatar órdenes que, a su juicio, atenten contra la Constitución y los derechos fundamentales.

Iván Cepeda ratificó la desobediencia civil pacífica en Cali y llamó a defender derechos sociales - crédito @IvanCepedaCast/X

Según sus palabras, “la desobediencia civil consiste en desobedecer a una autoridad, a las leyes o a las medidas que son contrarias a la Constitución y violan los derechos humanos fundamentales. No vamos a obedecer decisiones que vayan contra el pueblo y yo seré el primero en desacatarlas”.

El legislador puntualizó que esta postura es una reacción ante lo que considera amenazas concretas del nuevo gobierno.

“El amenaza con entregar nuestra soberanía a los Estados Unidos; con acabar las reformas sociales que hemos construido, y debilitar gravemente el Estado social de derecho; con violar la Constitución y con desconocerla abiertamente; con perseguir y con utilizar la violencia contra quienes se opongan a su gobierno”, advirtió Cepeda.

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Aclaró que las acciones de desobediencia civil se desarrollarán en el proceso de la paz, la organización comunitaria y la participación en asambleas populares, mientras persista, según él, el peligro para los derechos de los ciudadanos.

Iván Cepeda convocó a fortalecer el Pacto Histórico y rechazó medidas del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @IvanCepedaCast/X

El senador enfatizó que la desobediencia civil es “una acción pacífica que ha sido empleada históricamente por los pueblos para defenderse y para defender sus derechos”.

Resaltó que su ejercicio se justifica cuando “se viola la Constitución o se atenta contra los derechos humanos fundamentales”. Reiteró que no tolerará la imposición de un gobierno autoritario y que la resistencia se mantendrá hasta que cesen las medidas consideradas lesivas para el país.

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Respecto a la posibilidad de diálogo, Cepeda manifestó su disposición a conversar con Abelardo de la Espriella si este opta por esa vía. Además, recordó que en la última campaña presidencial, donde su coalición obtuvo más de 12,7 millones de votos, propuso construir un Acuerdo Nacional para enfrentar los principales retos del país.

“Como lo propuse en la campaña electoral que terminó el pasado 21 de junio cuando obtuvimos más de 12’700.000 votos, estamos dispuestos a construir un Acuerdo Nacional para resolver los grandes problemas que aún tiene nuestro país”, finalizó.