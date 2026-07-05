Quién era el ‘Zarco Aldinever’, mando clave de la Segunda Marquetalia y señalado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Sierra Sabogal desempeñó funciones de liderazgo militar y coordinación territorial, participando en la expansión de la Segunda Marquetalia tras la división de las Farc - crédito Insight Crime

José Manuel Sierra Sabogal, conocido como ‘Zarco Aldinever’, fue uno de los principales dirigentes de la Segunda Marquetalia, una organización armada que surgió tras la escisión de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) después del Acuerdo de Paz de 2016.

La Segunda Marquetalia fue formada por excomandantes de las Farc que rechazaron el acuerdo y retomaron la actividad armada. Entre sus líderes estuvieron Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña. En esa estructura, alias Zarco Aldinever ocupó un papel relevante, encargado de la coordinación de operaciones y organización de actividades armadas en distintas regiones de Colombia.

Las autoridades colombianas vincularon a Sierra Sabogal con actividades relacionadas con el narcotráfico, la extorsión y diversas confrontaciones armadas. En 2025, fue señalado oficialmente como responsable de haber ordenado el atentado contra el senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció dos meses después del ataque ocurrido en Bogotá.

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La Segunda Marquetalia fue formada por excomandantes de las Farc que rechazaron el acuerdo y retomaron la actividad armada. Entre sus líderes estuvieron Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña - crédito REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Insight Crime

Según investigaciones judiciales, miembros de la Segunda Marquetalia participaron en la planeación y ejecución del atentado, y la responsabilidad fue atribuida a Sierra Sabogal como dirigente de la estructura.

En julio de 2026, Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, confirmó públicamente la muerte de ‘Zarco Aldinever’.

En una entrevista con la revista Semana, Patiño afirmó que la información sobre la muerte de Sierra Sabogal provino de fuentes de inteligencia consideradas altamente confiables. Según su declaración, la estructura Pablito Arauca del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue responsable del hecho y el cuerpo de Sierra Sabogal fue arrojado al río Arauca, sin que se realizara sepelio.

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Patiño precisó: “Lo que me aseveran fuentes confiables, bastante confiables, es que ese señor murió en manos de ‘Pablito Arauca’, del ELN. A él no lo enterraron, su cuerpo lo arrojaron a un río en los Llanos Orientales; me hablan del río Arauca. Definitivamente, ese señor está muerto. Lo mataron los elenos”.

La confirmación del fallecimiento de Sierra Sabogal se dio en un contexto de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y con las negociaciones entre el Gobierno colombiano y el ELN suspendidas.

Otty Patiño señaló que no existen actualmente mesas de diálogo activas con esa guerrilla y que la certeza sobre la muerte de ‘Zarco Aldinever’ se basa en la calidad y confiabilidad de las fuentes consultadas.

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Otty Patiño señaló que no existen actualmente mesas de diálogo activas con esa guerrilla y que la certeza sobre la muerte de ‘Zarco Aldinever’ se basa en la calidad y confiabilidad de las fuentes consultadas - crédito Colprensa/Insight Crime/Miguel Uribe Turbay/Instagram

La Segunda Marquetalia ha sido descrita por fuentes oficiales y analistas como una de las principales disidencias surgidas tras la desmovilización de las Farc. Su estructura estuvo conformada por antiguos comandantes que retomaron la lucha armada, diferenciándose de otras disidencias por su perfil político y su liderazgo.

Sierra Sabogal nació en Colombia y, desde temprana edad, se integró a las filas de las Farc. Dentro de la organización insurgente, fue ascendiendo hasta alcanzar posiciones de liderazgo en las estructuras armadas. Durante el proceso de paz que culminó en 2016, formó parte de los sectores que rechazaron los acuerdos y se mantuvo en actividad clandestina, oponiéndose a la desmovilización y la reincorporación a la vida civil.

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Por su rol, José Manuel Sierra Sabogal era considerado un eslabón clave en la cadena de mando de la Segunda Marquetalia, responsable de la disciplina interna y de la expansión militar del grupo.

Fuentes oficiales lo describieron como un mando de perfil reservado, con experiencia en operaciones de movilidad y control de corredores estratégicos para el narcotráfico. Su manejo de alianzas con otras estructuras armadas, como el ELN, fluctuó entre la cooperación y la confrontación, dependiendo del control de territorios y economías ilegales.

José Manuel Sierra Sabogal era considerado un eslabón clave en la cadena de mando de la Segunda Marquetalia - crédito Insight Crime

José Manuel Sierra Sabogal es identificado por organismos oficiales como uno de los mandos que mantuvo la línea política y armada de la Segunda Marquetalia tras la fragmentación de la estructura histórica de las Farc. La información sobre su muerte fue difundida el 4 de julio de 2026 y su fallecimiento representa un hecho relevante en la dinámica de los grupos armados en Colombia y en la historia reciente de la Segunda Marquetalia.

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