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Petro ‘estalló’ por declaraciones del ministro de Ambiente de De la Espriella sobre el páramo de Santurbán: “Era para decidirlo en las urnas”

Fabio Arjona Hincapié aseguró que se podría evaluar la formalización de mineros en el páramo, a través de la participación de la empresa canadiense Aris Mining

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- crédito Ovidio González/Presidencia
El presidente Gustavo Petro aseguró que cualquier proyecto de minería que se haga hasta antes de la toma del acueducto de Bucaramanga, contamina el agua - crédito Ovidio González/Presidencia

El biólogo marino e investigador Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, dio a conocer los retos que tiene que asumir con el liderazgo de la cartera. En conversación con Noticias Caracol, se refirió, entre otras cosas, al cuidado del páramo de Santurbán, un ecosistema estratégico que se encuentra ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander.

De acuerdo con el ministro entrante, además de la delimitación, se debe verificar cómo está funcionando el negocio de la minería alrededor del mismo. “Hay que avanzar, delimitar el páramo, mirar cuáles son las zonas de aprovechamiento, formalizar la minería que ahí existe. Si hay una minería industrial alrededor, podría ayudar a la formalización”, dijo.

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El experto afirmó que se podría evaluar el impacto de la participación de la empresa canadiense Aris Mining. Según detalló, la multinacional tiene 38.000 mineros formalizados en una mina ubicada en el departamento de Antioquia. “Es un ejemplo de lo que podría hacerse en Santurbán”, indicó Arjona Hincapié.

El biólogo marino Fabio Arjona Hincapié se centrará en la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
El biólogo marino Fabio Arjona Hincapié es el ministro de Ambiente que eligió Abelardo de la Espriella - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

El Comité Santurbán, una plataforma cívica que ha defendido el páramo de la minería contaminante durante 17 años, rechazó las declaraciones del ministro de Ambiente designado. En una publicación en X, aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella podría terminar entregando el páramo de Santurbán a la multinacional canadiense. De acuerdo con la plataforma, esto pondría en riesgo el recurso hídrico de la región.

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“Hoy el futuro Min de ambiente de @ABDELAESPRIELLA lo confirma descaradamente en medios nacionales. Alerta Santander, Santurbán no se puede dejar explotar ni por ilegales, ni por multinacionales. La avaricia por el oro de unos pocos, no puede estar por encima del agua de más de dos millones de personas”, señaló.

El Comité Santurbán aseguró que el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella entregará el páramo de Santurbán a la empresa Aris Mining - crédito @ComiteSanturban/X
El Comité Santurbán aseguró que el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella entregará el páramo de Santurbán a la empresa Aris Mining - crédito @ComiteSanturban/X

El comité advirtió que cualquier proyecto minero que se lleve a cabo por encima de las bocatomas del acueducto de Bucaramanga (Santander) es completamente inviable. De hecho, recalcó que hay investigaciones de carácter técnico que así lo indican.

Petro rechazó declaraciones de Fabio Arjona Hincapié

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las afirmaciones que hizo el ministro de Ambiente de Abelardo de la Espriella y a las advertencias que expuso el Comité Santurbán. Según indicó, la minería en el páramo afecta la calidad del agua y, por eso, no debería permitirse la realización de actividades de extracción de minerales en el lugar.

Ante la posibilidad de que desde el nuevo Ministerio de Ambiente se contemple ese escenario, el jefe de Estado recordó que la ciudadanía tuvo la oportunidad de oponerse a ese tipo de realidades en las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 21 de junio, en las que Abelardo de la Espriella ganó con casi 13 millones de votos.

Cualquier uso para explotación del oro desde el páramo hasta antes de la toma del acueducto de Bucaramanga contamina el agua. Pero esto era para decidirlo precisamente en las urnas. Si llega a producirse un atentado contra la vida de la gente de Santander, contaminando el agua por el oro, estaremos al frente para defender la Vida”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro advirtió que cualquier explotación del oro desde el páramo de Santurbán contamina el agua - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro advirtió que cualquier explotación del oro desde el páramo de Santurbán contamina el agua - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, el Comité Santurbán aseguró que se deben adoptar todas las acciones jurídicas requeridas para impedir que se aprueben proyectos de minería en el páramo, ya que eso constituye el inicio de un “desastre ambiental, social y económico para Colombia”. Además, insistió en que se debe hacer una movilización pacífica con ese mismo objetivo.

Mañana les esperamos a las 8 am, en Neomundo para exigir la protección integral de Santurbán”, detalló.

Pero las críticas no solo están dirigidas al Gobierno entrante. De acuerdo con Noticias RCN, las comunidades de los municipios de California, Charta, Matanza, Suratá, Tona y Vetas (Santander) se declararon en desobediencia civil pacífica debido a que la administración Petro no ha desistido de hacer una delimitación “exprés” del páramo de Santurbán.

En este momento, el Ministerio de Ambiente tiene en consulta una resolución para hacer la delimitación progresiva. En 2022, nosotros solicitamos al Tribunal de Santander y al MinAmbiente que nos hiciera una delimitación parcial y nos dijeron que no”, indicó Ivone González, presidenta del consejo del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca Río Alto, Lebrija, citada por Noticias RCN.

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