Colombia

El presidente electo Abelardo de la Espriella se reunió con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey: de qué hablaron

El jefe de Estado que comenzará su gestión el 7 de agosto de 2026 aseguró que uno de los problemas que atacará es la centralización

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El presidente electo recibió al gobernador en su despacho de Barranquilla - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sostuvo un encuentro con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, con el objetivo de discutir las principales necesidades y retos que enfrenta el departamento.

La reunión, que tuvo lugar en Barranquilla, fue confirmada por ambos funcionarios a través de sus redes sociales. Durante el encuentro, De la Espriella resaltó el potencial de Cundinamarca, su “enorme potencial y futuro”, y lamentó el abandono histórico de la región por parte del centralismo, “pese a su cercanía con Bogotá”.

Además, reiteró su compromiso con las regiones y aseguró que desde su administración trabajará de manera conjunta por el desarrollo del territorio, “para que sus habitantes se sientan orgullosos de esta nueva era del Tigre y de todo lo que construiremos por su departamento. Llegó la hora de las regiones, de la provincia. Vamos a trabajar por ese bello departamento”, aseguró.

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Así fue la reunión entre el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey - crédito captura de pantalla @ABDELAESPRIELLA/X
Así fue la reunión entre el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey - crédito captura de pantalla @ABDELAESPRIELLA/X

Le dijo al gobernador Rey: “Cuente conmigo. Cundinamarca tiene presidente con el Tigre y vamos a trabajar por ese bello departamento de gente patriota, llena de ardentía, que hace grande a este país todos los días con su trabajo. Bienvenido, gobernador”.

Por su parte, el gobernador Rey manifestó su disposición para preparar una agenda de trabajo común. “Cundinamarca es su casa, lo recibimos con los brazos abiertos, estamos listos para preparar una agenda de trabajo que nos permita seguir revindicando a este departamento”, expresó tras el encuentro.

En sus declaraciones públicas, De la Espriella insistió en la importancia de que los habitantes de Cundinamarca se sientan identificados con el proceso de cambio que se propone para el país.

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Cepeda reconoció que hubo errores en su campaña y asumió la responsabilidad tras la derrota en la segunda vuelta de elecciones del domingo 21 de junio de 2026 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Abelardo de la Espriella confirmó que uno de los enfoques de su gestión será la centralización en el país - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La reunión forma parte de la agenda de acercamientos institucionales impulsada por el presidente electo antes de asumir el cargo, con el propósito de definir acciones prioritarias para el desarrollo regional.

Así quedó el cronograma y dinámica del empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella

El proceso de transición presidencial en Colombia ya cuenta con una hoja de ruta concreta. El viernes 3 de julio de 2026, tras la primera reunión de las comisiones designadas, ambos equipos establecieron el cronograma y la dinámica que regirán el empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el presidente electo.

El calendario se extiende hasta el 31 de julio de 2026, fecha en la que concluirá la entrega de información y el acompañamiento institucional. Lo que se sabe es que las comisiones nacionales de empalme acordaron reunirse dos veces por semana, los martes y los viernes, con el propósito de hacer seguimiento detallado al avance de la transición.

El 7 de julio se instalarán las comisiones sectoriales, instancia clave para el inicio formal de la revisión en cada área del Estado.

Entre el 10 y el 21 de julio, el equipo de De la Espriella recibirá, analizará y procesará la documentación e insumos entregados por la administración saliente. Posteriormente, del 24 al 27 de julio, se resolverán dudas y se harán aclaraciones técnicas, con el objetivo de cerrar el proceso el último día del mes.

Reunión de coordinación del empalme anticorrupción del Presidente Electo Abelardo De La Espriella con el director del empalme del Gobierno saliente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila - crédito @jrestrp/X
Reunión de coordinación del empalme anticorrupción del Presidente Electo Abelardo De La Espriella con el director del empalme del Gobierno saliente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila - crédito @jrestrp/X

En la primera sesión participaron los coordinadores principales de ambos equipos: el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Germán Ávila. También formaron parte de la reunión figuras como María Isabel Ocampo, Jaime Andrés Beltrán, Elsa Noguera y Carolina Restrepo, junto a funcionarios del gobierno de Petro, entre ellos Hollman Morris, gerente de Rtvc.

Al concluir el encuentro, los integrantes de los equipos de empalme firmaron un compromiso que aclara que su participación en el proceso no implica necesariamente su vinculación a cargos en el próximo gobierno.

Por su parte, se desconoce un encuentro personal entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro, De acuerdo con las declaraciones del viceministro electo, José Manuel Restrepo, luego de finalizar una reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, “no existe la posibilidad”.

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