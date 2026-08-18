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Daniel Muñoz cambiaría de equipo en la Premier League, pero Crystal Palace puso obstáculo: este es el precio del fichaje

El lateral derecho viene de ser un jugador importante en el fútbol inglés, por eso, su club pediría una fortuna para dejarlo partir a pocos días de terminar el mercado

Daniel Muñoz dejaría al Crystal Palace después de tres temporadas y por un precio costoso en la Premier League - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS
Daniel Muñoz dejaría al Crystal Palace después de tres temporadas y por un precio costoso en la Premier League - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS
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Daniel Muñoz es uno de los jugadores más destacados de la Premier League en la última temporada, no solo porque consiguió con el Crystal Palace la Community Shield y la Conference League en ese año, sino por su aporte tanto en defensa como en ataque, pues tiene capacidad de gol.

Es por eso que el colombiano tendría tres equipos interesados en contratarlo, en medio de los últimos días del mercado de fichajes en Inglaterra y a poco de dar inicio la temporada 2026/2027, por lo que cualquier negociación que arranque, debe culminar lo más pronto posible.

Sin embargo, el Crystal Palace sabe que Muñoz es un hombre determinante para la campaña en la Premier League, FA Cup y la Europa League, así que puso un precio elevado para el club que quiera comprarlo, en especial porque lo obligaría a buscar un reemplazo en poco tiempo.

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“Crystal Palace está abierto a dejar salir a Daniel Muñoz”

Es claro que el defensor ganó más reconocimiento gracias a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues terminó como nada menos que el goleador de la selección Colombia con dos anotaciones, disputó los cinco compromisos, cuatro de ellos como titular, y se consolidó como figura.

Según el periodista Felipe Sierra, a Daniel Muñoz lo buscan nada menos que el Tottenham, uno de los clubes de mayor popularidad en la Premier League, además del dos veces campeón de la Copa de Europa, el Nottingham Forest, y el Everton, club que ya tuvo a colombianos en sus filas.

Daniel Muñoz viene de marcar dos de los cinco goles de la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters
Daniel Muñoz viene de marcar dos de los cinco goles de la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters

El comunicador mencionó que la situación se dio porque el Crystal Palace abrió la posibilidad para que el colombiano negocie su desvinculación, pese a que tiene contrato vigente, y permitirá que negocie con algunos de esos interesados, pero con un precio base.

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“Crystal Palace está abierto a dejar salir a Daniel Muñoz (30), sobre un valor que ronde los 25M£. Everton, Tottenham y Nottingham Forest han preguntado por las condiciones del colombiano", fue lo que escribió “Pipe” Sierra en su cuenta de X el martes 18 de agosto.

Daniel Muñoz
Tres equipos de la Premier League se interesarían en abrir negociaciones con el Crystal Palace por Daniel Muñoz - crédito @PSierraR/X

Cabe recordar que el colombiano viene de disputar 46 partidos con el cuadro inglés, de los cuales, 29 fueron en la Premier y 12 en Conference League, marcó cinco goles y realizó cuatro asistencias, números que lo hicieron un lateral derecho de mucho interés en Europa, incluso sonó para escuadras como el Barcelona.

El fuerte interés de los Spurs

De los tres clubes que se encontrarían interesados en Daniel Muñoz, una de las figuras de la Premier League, el que llama la atención es el cuadro de Londres porque, pese a su historia y campañas en los últimos años, lo ocurrido en la temporada anterior fue un llamado de alerta.

Tottenham buscaría a Muñoz para volver a salvarse del descenso en Inglaterra, ya que en la campaña previa se salvó en la última jornada, en la que West Ham fue el tercer club que cayó a la segunda división y los Spurs disfrutaron de una nueva oportunidad en la máxima categoría.

Tottenham Hotspur es uno de los equipos populares de la Premier League y miembro del llamado "Big Six" - crédito Hollie Adams/REUTERS
Tottenham Hotspur es uno de los equipos populares de la Premier League y miembro del llamado "Big Six" - crédito Hollie Adams/REUTERS

El club incluso alcanzó a contar con cuatro entrenadores, siendo Roberto De Zerbi el último y con el que afrontarán la nueva campaña con el único objetivo de no volver a sufrir en los últimos puestos, subir en la tabla y meterse en un certamen de Europa para 2027.

De esta manera, Muñoz entraría en un proyecto que necesita urgentemente volver a resurgir en el fútbol inglés, sus aficionados sueñan con una temporada histórica y el colombiano, tal como lo hizo con el Crystal Palace en los últimos dos años, aportaría para darles una alegría con un trofeo el próximo año.

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