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De la Espriella anunció dos multimillonarias donaciones para atender la emergencia por el terremoto en Colombia: sector privado sigue sumándose

El jefe de Estado indicó que la reconstrucción de las regiones afectadas demandará cerca de $30 billones y reiteró la importancia de acelerar la recuperación con el apoyo del sector privado y de la ciudadanía, por lo que invitó a más compañías a sumarse a la iniciativa del recién creado Fondo Milagro

El presidente Abelardo de la Espriella continúa sumando esfuerzos de la empresa privada con miras al proceso de reconstrucción - crédito Juan David Duque/REUTERS
El presidente Abelardo de la Espriella continúa sumando esfuerzos de la empresa privada con miras al proceso de reconstrucción - crédito Juan David Duque/REUTERS
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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, informó que Grupo Tecnoquímicas y Bavaria expresaron su intención de hacer aportes millonarios para la atención de la emergencia por el terremoto en Colombia, a ocho días después del inicio de la emergencia tras el fuerte evento telúrico de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto de 2026, que se originó en San José del Palmar (Chocó) y que ya deja cerca de 304 muertos y 4.548 heridos.

El Grupo Tecnoquímicas (TQ) ha manifestado su intención de donar $50.000 millones, y Bavaria, por su parte, $12.000 millones, para contribuir a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país”, indicó De la Espriella a través de su perfil de X, en el que ha venido informando acerca de la manera en que la empresa privada se ha vinculado con importantes aportes económicos para iniciar las labores de reconstrucción.

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Abelardo de la Espriella informó sobre nuevas donaciones
A través de su perfil de X, el presidente Abelardo de la Espriella informó sobre nuevas donaciones que han llegado para atender la emergencia en Colombia, por cuenta del terremoto del 10 de agosto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En el mismo mensaje, el jefe de Estado agradeció a ambas compañías y relacionó esos anuncios con el clima de apoyo tras el desastre.

“En medio de tanto dolor, esta tragedia también ha mostrado la mejor cara de nuestros empresarios y del pueblo colombiano: la solidaridad patriótica”, sostuvo el primer mandatario, que ya adelantó que las labores para levantar de nuevo a las regiones afectadas implicarían $30 billones.

De la Espriella agregó que el objetivo es acelerar la recuperación en las zonas afectadas con el respaldo del sector privado y de la ciudadanía. “Entre todos vamos a reconstruir a Colombia”, afirmó el presidente, que invitó a más empresas a sumarse a este tipo de iniciativas, que buscarían canalizar recursos a través de lo que se denominará el Fondo Milagro, creado para atender a los damnificados.

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Siguen llegando más donaciones

El presidente ya había confirmado otra donación, atribuida a Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, para la atención de la tragedia y los trabajos de reconstrucción.

“Don Luis Carlos Sarmiento Angulo y su señora, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, han decidido donar $200.000 millones para contribuir a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país”, expresó el jefe de Estado.

El presidente Abelardo de la Espriella agradeció a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, por su contribución económica para atender la emergencia derivada del terremoto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella agradeció a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, por su contribución económica para atender la emergencia derivada del terremoto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Al referirse a ese aporte, De la Espriella apuntó a la respuesta empresarial ante el terremoto y al rol de la población en la recuperación. “Con la buena voluntad de nuestros empresarios, con la solidaridad de nuestra gente y con el esfuerzo de todos, vamos a reconstruir a Colombia”, dijo el gobernante, que le tocó asumir este desastre apenas en su primera semana como presidente, tras tomar juramento del cargo el 7 de agosto.

En ese mismo pronunciamiento cerró con una valoración sobre el momento que atraviesa el país. “En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”, afirmó De la Espriella.

Por su parte, el jefe de Estado también confirmó que Proantioquia, en coordinación con las empresas afiliadas a la agremiación, acordó un aporte conjunto de $200.000 millones para apoyar las labores de atención y reconstrucción derivadas del terremoto.

David Vélez, dueño de NuBank, dij oque es un placer ayudar a Colombia - crédito @Velez_David/X
David Vélez, dueño de NuBank, dijo que es un placer ayudar a Colombia, en respuesta al anuncio hecho por el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @Velez_David/X

A este anuncio se sumó la donación de $100.000 millones efectuada por David Vélez, fundador del banco digital Nu, quien oficializó el compromiso tras una conversación con el presidente Abelardo de la Espriella. Asimismo, una empresa de larga trayectoria, cuya identidad se mantiene en reserva a solicitud de sus directivos, comunicó una donación adicional de $100.000 millones para contribuir a la gestión.

De la misma forma, la compañía Drummond reportó un aporte de USD $1,5 millones ($4.685 millones), que se integró a los esfuerzos orientados a la atención de los damnificados y a la recuperación de las zonas afectadas. Estas contribuciones se suman a otras gestiones impulsadas en el marco de la emergencia, como la de la Andi, que recolectó $201.000 millones, de ellos $100.000 del Grupo Santodomingo.

En sus redes sociales, el primer mandatario también informó que, tras una conversación telefónica, Jaime Gilinski y su esposa, Raquel, notificaron la decisión de donar $150.000 millones destinados a la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali, sumando así otro respaldo clave para la recuperación de la infraestructura social en el país.

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