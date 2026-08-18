Hombre de 78 años atacó a su pareja a martillazos hasta causarle la muerte y después se suicidó en Antioquia

Las autoridades agilizaron la respuesta tras el caso de violencia intrafamiliar que dejó dos víctimas fatales. La Patrulla Púrpura de la Policía Nacional y un equipo de atención en salud mental forman parte de las acciones - crédito Alcaldía La Ceja / Facebook

Guardar

Una mujer de 70 años, identificada como María Eugenia Cardona Osorio, murió en el municipio de La Ceja (Antioquia) después de que su esposo, José Albeiro Toro Zapata, de 78, la atacara dentro de su apartamento y luego se lanzara desde un tercer piso, en un caso de violencia intrafamiliar que dejó dos fallecidos y quedó bajo investigación de las autoridades.

El hecho ocurrió hacia las 7:30 a. m. del domingo 16 de agosto de 2026 en el edificio Versalles, que se encuentra ubicado en la calle 15 número 20-19, en el barrio Centro del municipio del oriente antioqueño, según informó el medio local Entre Ceja y Ceja a partir del reporte de las autoridades.

PUBLICIDAD

Tras la caída, el hombre fue trasladado a un centro asistencial, pero murió por los traumatismos y fracturas causados por el impacto.

Entre tanto, se confirmó que la víctima sufrió heridas graves en la cabeza provocadas con un objeto cortocontundente. Aunque recibió ayuda y fue llevada al hospital local, falleció minutos después por la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la información publicada por el diario MiOriente, el hecho es tratado por las autoridades como un feminicidio seguido del suicidio del presunto agresor.

El reporte señaló que, en el momento en el que llegaron los agentes de la Policía Nacional y personal de administración del edificio, el hombre se arrojó por la ventana del apartamento, con el fin de evadir su responsabilidad ante la justicia.

PUBLICIDAD

El adulto mayor se dirigió hasta la ventana y saltó al vacío - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso se registró en la vivienda 304 del edificio Versalles. Allí, según el reporte citado por el medio local, Toro Zapata habría agredido a Cardona Osorio con un martillo.

Durante la inspección en la escena, los uniformados encontraron un martillo con manchas de sangre, que fue incautado como prueba. Las autoridades de La Ceja asumieron la investigación y llevaron a cabo la inspección técnica de los cuerpos para esclarecer las circunstancias del hecho.

La información difundida por Alerta Paisa indicó que el ataque se produjo en medio de un altercado familiar, aunque las autoridades reiteraron que ningún tipo de pelea se convierte en una excusa para atacar a otro ser humano y mucho menos en estado de indefensión.

PUBLICIDAD

La mujer murió tras el brutal ataque al que fue sometida por su compañero sentimental de toda la vida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Alcaldía activó atención psicosocial para familiares y vecinos

Después del hecho, la Alcaldía de La Ceja informó a través de sus canales oficiales que desplegó un equipo interinstitucional para brindar atención psicosocial a los familiares de los fallecidos y a los residentes de la unidad residencial.

Luis Alejandro Agudelo, subsecretario de Familia y Entornos Protectores, explicó al medio el alcance de esa intervención: “Nos encontramos brindando apoyo social a la familia de las personas fallecidas y acompañamiento a los habitantes de esta unidad residencial”.

Del mismo modo, agregó lo siguiente: “Queremos reiterar nuestro llamado y nuestra invitación para la resolución pacífica de los conflictos. La violencia intrafamiliar es un fenómeno que pocas veces inicia con acciones o hechos tan graves como este. Inicia desde miradas, desde expresiones, desde silencios incómodos al interior de las dinámicas de pareja en las familias”.

PUBLICIDAD

Las autoridades tienen dispuestos diferentes canales de atención para la resolución de conflictos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En medio de sus declaraciones, el funcionario de la Alcaldía reiteró que están puestas a disposición de la comunidad todas las líneas de atención como la Línea Integral del Cuidado en Salud Mental y de Atención de Emergencias: 5531313, que está disponible las 24 horas al día, los 7 días de la semana.

Además, se habilitó la estrategia Cuidando Familias, de manera presencial y en las viviendas con con psicólogos y trabajadores sociales con los que se acompaña la resolución de todas las afectaciones en las dinámicas familiares.

Asimismo, se cuenta con “Nuestra Comisaría Móvil de Emergencia, las 24 horas del día, 7 días a la semana en campo rodando, nuestra Patrulla Púrpura, que también adelanta acciones con las familias y nuestras mujeres. Nuestra recién creada Subsecretaría de la Mujer con todo su equipo psicosocial y una cantidad de estrategias para que las familias cejeñas puedan acudir de manera temprana, a tiempo, para recibir acompañamiento”.

PUBLICIDAD