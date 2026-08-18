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Las aseguradoras tendrán que pagar más de $200.000 millones a más de 10.000 dueños de vivienda luego del terremoto en Colombia

Solo una fracción de la población accede a mecanismos formales de respaldo financiero ante riesgos catastróficos, alertó Fasecolda

Montones de escombros de un edificio destruido, con personas sobre ellos y un coche naranja aplastado debajo, bajo un cielo azul en Pereira, Colombia
Son 485.415 los inmuebles asegurados contra terremotos en cinco departamentos de Colombia - crédito Agencia Andina
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El sismo del 10 de agosto de 2026 en Colombia deja un llamativo primer balance de reclamaciones ante las aseguradoras en Colombia, con un notable valor estimado. Según reportó la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), la mayor parte de los avisos corresponde a daños sobre bienes inmuebles. A una semana del evento, el sector asegurador reportó 10.465 reclamaciones en todo el país, 9.310 de ellas por daños sobre bienes inmuebles, y un valor inicial de $281.000 millones.

El balance también muestra que en los cinco departamentos con mayor afectación hay 485.415 inmuebles asegurados contra terremoto y que, en todo el país, el total asciende a 2.681.964.

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Ante esto, el gremio activó el protocolo para la atención de eventos catastróficos desde el momento en que ocurrió el movimiento telúrico. Asimismo, las aseguradoras pusieron en marcha sus propios protocolos y mantienen habilitados los canales para recibir avisos de siniestro, informar sobre las coberturas contratadas y orientar a los asegurados durante el proceso de reclamación.

Gustavo Morales es el presidente de Fasecolda - crédito Fasecolda
Gustavo Morales es el presidente de Fasecolda - crédito Fasecolda

Precisamente, el primer reporte consolidado de las aseguradoras se recibió el viernes 14 de agosto. De las 10.465 reclamaciones registradas en todo el país, 9.310 corresponden a seguros de daños sobre bienes inmuebles y las demás se relacionan con pólizas de automóviles, riesgos laborales, salud y vida.

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Al respecto, el presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, explicó que las compañías siguen con la atención a las personas que reportan afectaciones.

“Las personas que hayan sufrido daños pueden comunicarse directamente con su aseguradora o con su intermediario de seguros para recibir orientación sobre las coberturas contratadas, realizar el aviso del siniestro y conocer los pasos para presentar su reclamación”, afirmó.

Bajo aseguramiento de vivienda frente al riesgo de terremoto

Con corte a marzo de 2026, las compañías que comercializan pólizas de terremoto reportaron:

  • 2.681.964 inmuebles asegurados en Colombia.
  • Ese conjunto incluye viviendas, copropiedades, bienes públicos y privados y otros inmuebles del segmento empresarial, con un valor asegurado cercano a $2.582 billones.
  • Dentro de ese universo hay 1,65 millones de viviendas aseguradas, con un valor cercano a $361 billones.
  • A partir de la información de las aseguradoras y de las proyecciones de viviendas ocupadas del Dane, Fasecolda estima que alrededor del 9,3% de las viviendas del país cuenta con algún tipo de seguro de hogar.

Cómo está distribuido el aseguramiento en la zona más afectada

En los cinco departamentos que el reporte identifica como los de mayor afectación —Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío— hay 485.415 inmuebles asegurados contra terremoto. El valor asegurado de esos bienes supera los $426 billones, de acuerdo con Fasecolda.

En los cinco departamentos con mayor afectación (Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío) se encuentran 485.415 inmuebles asegurados - crédito Fasecolda
En los cinco departamentos con mayor afectación (Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío) se encuentran 485.415 inmuebles asegurados - crédito Fasecolda

El detalle por viviendas aseguradas muestra

  • Quindío: 38.471 (18%).
  • Risaralda: 48.395 (13%).
  • Valle del Cauca: 192.576 (12%).
  • Caldas: 29.319 (8%).
  • Chocó: 1.214 (1%).

Cali, Pereira, Manizales y Armenia en el balance del sector

Otros detalles muestran cómo están los hogares asegurados:

  • Cali: se registran 99.179 hogares asegurados con más de $21 billones. La ciudad también tiene 3.448 copropiedades con más de $35 billones, 13.419 riesgos privados con más de $10 billones y 50.998 inmuebles públicos con más de $85 billones.
  • Pereira: el balance incluye 30.202 hogares asegurados por $8 billones y 1.224 copropiedades con más de $14 billones. La ciudad suma además 2.106 riesgos privados con más de $3,5 billones y 15.369 inmuebles públicos con más de $24 billones.
  • Manizales: cuenta con 20.835 hogares asegurados y $4,7 billones en esa categoría, además de 1.268 copropiedades con más de $11 billones. El reporte agrega 1.964 riesgos privados con más de $3,7 billones y 9.371 inmuebles públicos con más de $17 billones.
  • Armenia: hay 30.297 hogares asegurados con más de $7 billones y 963 copropiedades con $6 billones. A eso se suman 997 riesgos privados con más de $1,7 billones y 10.144 inmuebles públicos con $8 billones.
El valor asegurado de esos bienes supera los $426 billones, de acuerdo con Fasecolda - crédito Santiago Álvarez/Colprensa/DPA
El valor asegurado de esos bienes supera los $426 billones, de acuerdo con Fasecolda - crédito Santiago Álvarez/Colprensa/DPA

Recomendaciones para los asegurados

Fasecolda señaló que las aseguradoras mantienen abierta la atención para los afectados. “Fasecolda reitera que las compañías de seguros continúan desplegando sus capacidades técnicas, operativas y de atención para acompañar a los asegurados afectados”, señaló Morales.

El gremio indicó que:

  • En www.fasecolda.com está disponible un listado con los canales oficiales de atención de las aseguradoras.
  • En Cámara de Comercio de Cali, sede principal, funciona además un punto presencial con atención de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Fasecolda pidió:

  • Usar solo los canales oficiales de las aseguradoras, del gremio y de las autoridades.
  • No entregar dinero ni información sensible a personas no verificadas y confirmar cualquier instrucción directamente con la compañía.

Para verificar si una copropiedad cuenta con un seguro obligatorio de bienes comunes o si una persona es beneficiaria de un seguro de vida, el gremio remitió al Registro Único de Seguros en www.rus.com. Fasecolda añadió que seguirá entregando balances periódicos sobre la evolución de las reclamaciones y la atención a los asegurados.

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