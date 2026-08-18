Luis Díaz volvió a marcar gol con el Bayern Múnich y ya son tres en cinco partidos de la temporada 2026/27

Luis Díaz apareció por el medio del área y conectó el buscapié de Olise y sellar su gol en el triunfo amistoso de Bayern Munich por 4-2 sobre Heidenheim - crédito Bayern Múnich

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Luis Díaz volvió a marcar con el Bayern Múnich y cerró su primera pretemporada con el club alemán con una nueva aparición ofensiva. El colombiano ingresó en el segundo tiempo del amistoso frente al FC Heidenheim y fue determinante para que el equipo dirigido por Vincent Kompany remontara y se impusiera 4-2 como visitante, en el estadio Voith-Arena.

El atacante colombiano comenzó el encuentro entre los suplentes, mientras Kompany utilizó un equipo con varios futbolistas jóvenes. Con el marcador 2-2, el entrenador decidió darle ingreso a buena parte de su base titular. A los 61 minutos, Luis Díaz entró al terreno de juego junto a Harry Kane y Michael Olise, en una modificación que cambió el desarrollo del partido y aumentó la presencia ofensiva del Bayern.

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El partido había comenzado cuesta arriba para el conjunto de Múnich. A los cuatro minutos, Yannik Wagner aprovechó una rápida transición ofensiva para poner en ventaja al Heidenheim, después de una pérdida del Bayern en la mitad del campo.

El equipo visitante mantuvo la intención de jugar cerca del área rival, aunque le costó encontrar espacios ante un conjunto local que aprovechaba cada recuperación para atacar.

El colombiano marcó su primer doblete en la temporada 2026/27 con el Bayern Múnich de Alemania -crédito Bayern Múnich

El golazo del peruano Felipe Chávez

El empate llegó a los 24 minutos y tuvo protagonismo peruano. Felipe Chávez, de 19 años, ejecutó un tiro libre desde el borde del área y puso la pelota en el ángulo izquierdo del arco defendido por Dahne. El 1-1 permitió al Bayern recuperar el control del encuentro, aunque no consiguió trasladar esa superioridad al marcador antes del descanso.

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El Heidenheim volvió a ponerse arriba antes del entretiempo. Niehues aprovechó un balón rechazado dentro del área y, con un remate de primera, marcó el 2-1. En el comienzo de la segunda parte, Bayern consiguió igualar nuevamente mediante un penal convertido por Ibrahimovic, quien remató hacia el palo izquierdo del arquero.

Con el partido empatado, Kompany comenzó a introducir a sus principales figuras. La presencia del tridente ofensivo hizo que el Heidenheim retrocediera varios metros y tuviera que defender con mayor cantidad de jugadores cerca de su área.

En ese contexto apareció el colombiano. A los 77 minutos, Michael Olise recibió por la derecha, ingresó al área y levantó la cabeza para identificar la llegada de Díaz al primer palo. El francés encontró al atacante colombiano, quien de primera y con la pierna izquierda desvió la trayectoria de la pelota para superar al arquero y poner el 3-2.

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Jamal Musiala vuelve a desplomarse en un partido: "Se debe a una disfunción neurológica" - crédito Reuters

Estadísticas de Luis Díaz en el inicio de temporada 2026/27

Con ese tanto, Díaz llegó a tres goles en tres partidos disputados durante la pretemporada con el Bayern Múnich. El colombiano también había convertido frente a Aston Villa y Leipzig, por lo que terminó esta etapa de preparación con una efectividad de un gol por encuentro.

El Bayern todavía tuvo tiempo para ampliar la diferencia. Harry Kane estuvo cerca del cuarto a los 82 minutos después de una acción en la que participaron los tres atacantes ingresados en la segunda parte. El delantero inglés quedó frente al arco, pero no logró darle suficiente fuerza a su remate. En la jugada siguiente, Brown recibió la pelota, eludió rivales y definió cruzado para establecer el 4-2 definitivo.

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El amistoso también dejó preocupación por Jamal Musiala, quien volvió a sufrir una descompensación y tuvo que abandonar el terreno de juego, aunque pudo hacerlo por sus propios medios. El futbolista ya había vivido una situación similar durante el partido del fin de semana ante Leipzig.

El "Guajiro" lució sus nuevos guayos en el entrenamiento del Bayern Múnich-crédito @FCBayernES/X

Próximo partido de Luis Díaz y el Bayern Múnich

Para Luis Díaz, el cierre de la pretemporada representa una señal positiva antes de afrontar su primer partido oficial con el Bayern. El colombiano había manifestado sus objetivos para esta nueva etapa: “Quiero convertir muchos goles y dar asistencias. Por supuesto que el objetivo es ganar tantos títulos como sea posible”.

Ahora, el siguiente reto será oficial. El Bayern Múnich enfrentará al Borussia Dortmund el sábado 22 de agosto, a la 1:30 p. m. de Colombia, por la final de la Supercopa de Alemania en el Signal Iduna Park. Allí, Díaz tendrá la oportunidad de comenzar su campaña oficial con el conjunto bávaro después de una pretemporada en la que respondió con goles.

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