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Un futbolista de Atlético Nacional y otro de América de Cali están entre los mejores mediocampistas jóvenes de Suramérica, según FIFA

El jugador del equipo antioqueño apareció en la octava posición y superó al argentino Tomás Porra y al brasileño Álvaro Montoro, mientras que el del cuadro caleño fue segundo y solo lo superó el argentino Milton Delgado

De izquierda a derecha y de abajo a arriba: Juan Manuel Rengifo, José Cavadia, Elkin Rivero y Josen Escobar, jóvenes mediocampistas de Atlético Nacional y América de Cali - crédito AFP
De izquierda a derecha y de abajo a arriba: Juan Manuel Rengifo, José Cavadia, Elkin Rivero y Josen Escobar, jóvenes mediocampistas de Atlético Nacional y América de Cali - crédito AFP
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Juan Manuel Rengifo, de Atlético Nacional, y Josen Escobar, de América de Cali, son los dos futbolistas colombianos dentro del listado de los mejores volantes surámericanos jóvenes, menores de 23 años. El ranking ha sido escogido por el CIES Observatorio del Fútbol oficial de la FIFA, máximo ente regulador mundial del fútbol profesional, y fue dado a conocer en el mediodía de este martes 18 de agosto.

El CIES Football Observatory tuvo en cuenta un índice de rendimiento estadístico, construido con datos de Wyscout. Para los volantes, el análisis considera principalmente su participación en defensa terrestre, juego aéreo, distribución, creación de ocasiones, regate y finalización. Además, se tienen en cuenta la frecuencia y eficacia de las acciones, los minutos disputados, la posición específica y el nivel competitivo de los partidos.

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El CIES también compara el rendimiento del jugador con futbolistas de su misma posición y con sus compañeros de equipo. La edad funciona como filtro para identificar a los jóvenes, pero no necesariamente como un factor que aumente directamente la puntuación.

Juan Manuel Rengifo, jugador de Atlético Nacional, es el octavo mejor mediocampista joven de Suramérica - crédito Luisa González/Reuters
Juan Manuel Rengifo, jugador de Atlético Nacional, es el octavo mejor mediocampista joven de Suramérica - crédito Luisa González/Reuters

Josen Escobar, el segundo mejor mediocampista joven de Surámerica

El mediocampista colombiano de 21 años nació el 12 de diciembre de 2004 en Santa Marta. Mide 1,75 metros y se desempeña principalmente como pivote, aunque también puede jugar como volante por derecha. Actualmente pertenece al América de Cali, club en el que utiliza el dorsal 5 y donde juega desde 2023.

El futbolista samario debutó profesionalmente en 2023 bajo la dirección técnica de Lucas González. Desde entonces, ha ido ganando protagonismo en el equipo vallecaucano, destacándose por sus funciones como volante de quite y por su capacidad para participar en la salida desde el fondo. Además de sus apariciones en la Categoría Primera A, ha tenido participación en torneos internacionales como la Copa Sudamericana.

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Su valor de mercado estimado se encuentra actualmente entre 1,5 y 2,1 millones de euros, según diferentes plataformas especializadas, como Transfermarkt, y ha anotado un gol como profesional, se lo hizo a Atlético Bucaramanga. Además, en promedio recibe una tarjeta amarilla cada 3,5 partidos.

América de Cali-Tigre por la Copa Sudamericana
Josen Escobar, de América de Cali, es el segundo mejor mediocampista joven de Suramérica, según la FIFA - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

Juan Manuel Rengifo, de Atlético Nacional, el octavo del listado

Conocido como “Titi”, es un mediocentro ofensivo colombiano de 21 años que pertenece a Atlético Nacional y es considerado una de las principales joyas del fútbol profesional colombiano. El futbolista debutó profesionalmente en 2025 y, hasta el momento, registra 44 partidos, 11 goles y 9 asistencias con el conjunto verdolaga.

En su primera temporada disputó 21 encuentros entre Liga Dimayor y Copa Colombia, con cuatro goles y tres asistencias, mientras que en 2026 ha tenido un papel mucho más destacado, con 23 partidos, 7 goles y 6 asistencias en Liga.

Rengifo tuvo un debut destacado en 2025, cuando ingresó por Edwin Cardona en un partido de Copa Colombia frente a Deportes Quindío y consiguió marcar su primer gol como profesional ese mismo día. Durante su etapa en Atlético Nacional también ha protagonizado momentos destacados, como el gol olímpico que marcó frente al América de Cali. Además, hizo parte del plantel que conquistó la Copa Colombia 2025 con el conjunto antioqueño.

Su crecimiento deportivo también se ha reflejado en el mercado de fichajes. Su valor se habría duplicado hasta alcanzar los 5 millones de euros, en medio del interés de clubes europeos, de acuerdo con Transfermarkt.

Juan Manuel Rengifo, de Atlético Nacional, y Josen Escobar de América de Cali, dentro de este listado de los diez mejores mediocampistas jugadores jóvenes de Suramérica - crédito CIES Observatory
Juan Manuel Rengifo, de Atlético Nacional, y Josen Escobar de América de Cali, dentro de este listado de los diez mejores mediocampistas jugadores jóvenes de Suramérica - crédito CIES Observatory

Listado completo de los diez mejores mediocampistas jóvenes de Surámerica

  1. Milton Delgado - Boca Juniors, Argentina
  2. Josen Escobar - América de Cali, Colombia
  3. Facundo Muñoz - Bostón River, Uruguay
  4. Alexis Fariña - 2 de Mayo, Paraguay
  5. Sergio Vásquez - Orense, Ecuador
  6. José Correa - Deportivo La Guaria, Venezuela
  7. Leonel Roldán - Juventud, Uruguay
  8. Juan Rengifo - Atlético Nacional, Colombia
  9. Tomás Porrra - Barracas Central, Argentina
  10. Álvaro Montoro - Botafogo, Brasil

Dos colombianos, el mismo número de argentinos y uruguayos, un paraguayo, venezolano, otro ecuatoriano y también uno brasileño, hacen parte del listado.

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