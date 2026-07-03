En medio de gritos, así fue la extradición del ‘Botija’, líder del Tren de Aragua acusado del asesinato de un carabinero en Chile: “¡Me van a matar, me van a matar!”

Este video muestra a un hombre identificado como alias Botija siendo escoltado por oficiales de policía, algunos con insignias de INTERPOL. El individuo se resiste activamente mientras es llevado por al menos dos agentes. La escena ocurre en una pista de aterrizaje, junto al ala de una aeronave blanca. El evento forma parte de su proceso de extradición hacia Chile - crédito Policía Nacional/Interpol

Alias Botija fue extraditado a Chile tras pasar 26 meses recluido en Colombia. El hombre, señalado por la Policía como uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua, es requerido por la justicia chilena por el presunto asesinato de un oficial de Carabineros ocurrido en 2024.

Las autoridades chilenas lo buscan por el presunto homicidio de un uniformado que, de acuerdo con la investigación citada por el medio, murió cuando intentaba impedir un robo. Tras ese hecho, el acusado fue ubicado en territorio colombiano.

El traslado hacia el avión que lo llevó a Chile incluyó resistencia y gritos, además de su negativa a firmar documentos del procedimiento. En las imágenes del operativo, el procesado se escucha decir: “¡Me van a matar!” y luego: “Yo no le voy a firmar nada”.

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El presunto integrante del Tren de Aragua fue capturado en Popayán y permaneció recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, mientras avanzaban los trámites para concretar la extradición. Durante el procedimiento, el esquema de seguridad lo sujetó de brazos y piernas para completar el traslado, de acuerdo con lo reportado por el diario.

Alias Botija fue extraditado a Chile tras pasar 26 meses recluido en Colombia. El hombre, señalado por la Policía como uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua, es requerido por la justicia chilena por el presunto asesinato de un oficial de Carabineros ocurrido en 2024 - crédito Policía Nacional/Interpol

La operación fue ejecutada tras un proceso coordinado por entidades de ambos países, culminando con el traslado del detenido bajo estrictos protocolos de seguridad.

El procedimiento se puso en marcha luego de que la Fiscalía General de la Nación ordenara la captura con fines de extradición el 12 de marzo de 2025. Esta orden fue notificada en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, conocido como La Picota. La decisión judicial estuvo respaldada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que avaló la solicitud de Chile tras concluir que los delitos imputados carecen de motivación política.

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A partir de ese momento, las autoridades colombianas activaron los mecanismos necesarios para cumplir con la petición, demostrando la disposición de Colombia para colaborar en casos de alcance transnacional.

En respuesta a la orden judicial, Orozco Castillo fue puesto bajo custodia de funcionarios de Interpol Santiago de Chile. El traslado se efectuó en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, en cumplimiento de los protocolos de cooperación judicial internacional. Esta acción busca que el extraditado comparezca ante las autoridades chilenas y enfrente los procesos judiciales correspondientes.

​Se trata de Dayonis Orozco, alias "Botija", autor material del homicidio de un oficial de Carabineros de Chile - crédito Policía Nacional/Interpol

Cayó cerca a Medellín el costarricense alias Kokin

La captura de Óscar David Román Ovares, conocido como alias Kokin, ha marcado un golpe directo a las redes del crimen organizado con operaciones en varios países. Este ciudadano costarricense fue detenido en Sabaneta, Antioquia, tras una acción conjunta entre autoridades de Colombia y Costa Rica, bajo la coordinación de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

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La detención de Román Ovares responde a una operación internacional que utilizó información compartida entre la OCN Interpol Bogotá, la dirección de tránsito y transporte de la Policía Nacional y la OCN Interpol Costa Rica. El operativo se centró en el rastreo de movimientos, verificación de datos y vigilancia en terreno, lo que permitió ubicarlo fuera de su país.

Según las investigaciones, alias Kokin es uno de los principales integrantes de la banda criminal Los Saggy. Las autoridades señalan a esta organización por su implicación en tráfico internacional de sustancias ilícitas, lavado de activos y utilización de comercios y vehículos de lujo para legitimar recursos.

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La captura de Román Ovares responde a una estrategia internacional de persecución penal contra estructuras criminales que operan en varios países. La operación evidencia la capacidad de las autoridades para actuar coordinadamente y combatir el narcotráfico y los homicidios atribuidos a bandas como Los Saggy - crédito Policía Nacional/Dijín

El nombre de Román Ovares aparece vinculado a la autoría intelectual y material de al menos 22 homicidios en Costa Rica, de acuerdo con agencias de inteligencia. Por estos hechos, Interpol emitió una notificación roja, lo que activó la cooperación policial internacional para lograr su detención.

Las fuerzas policiales lograron localizar a Kokin en Colombia gracias a la colaboración entre países y el uso de bases de datos internacionales, sumado al apoyo de fuentes humanas y especializadas. La operación puso a prueba la capacidad de respuesta frente a las organizaciones dedicadas al narcotráfico y homicidios transnacionales.