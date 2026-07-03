Qué tan preparada está la capital de Colombia para un terremoto u otra catástrofe natural: esto concluyó el análisis de ‘Bogotá cómo vamos’

Los riesgos también comprenden deslizamientos de tierra en la capital colombiana - crédito archivo Policía Metropolitana de Bogotá

A raíz de los dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron la región el miércoles 24 de junio de 2026, el programa ‘Bogotá cómo vamos’ publicó un análisis detallado sobre el nivel real de preparación de la capital colombiana ante una catástrofe natural.

El informe, basado en datos oficiales del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y el componente de riesgo del Plan de Ordenamiento Teritorial (POT), plantea una pregunta clave para la ciudad: “¿está Bogotá lista para enfrentar un evento de gran magnitud como un terremoto?"

El diagnóstico: casi el 13% de la ciudad en amenaza alta

Según los estudios analizados, casi el 13% del área urbana de Bogotá presenta un nivel de amenaza alta por al menos un fenómeno natural.

El diagnóstico se realizó sobre un total de 41.381,7 hectáreas de área urbana, lo que evidencia que más de una de cada diez hectáreas habitadas en la ciudad está expuesta a riesgos significativos.

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El informe destaca que el riesgo está plenamente identificado, pero advierte que la amenaza no se distribuye de manera uniforme en la ciudad. Existen zonas específicas donde la vulnerabilidad es mayor y donde el impacto de un desastre podría ser devastador.

Tres amenazas concentran el mayor riesgo

El análisis de ‘Bogotá cómo vamos’ puntualizó que la ciudad se enfrenta principalmente a tres fenómenos:

3.714,2 hectáreas en riesgo de inundaciones

1.243,9 hectáreas expuestas a movimientos en masa (deslizamientos)

164,8 hectáreas amenazadas por avenidas torrenciales

Estas tres amenazas concentran la mayor parte del riesgo urbano y configuran un panorama complejo para la gestión del territorio y la planificación urbana.

El riesgo se concentra en zonas específicas

Los datos cartográficos presentados por el programa evidencian que el riesgo no afecta por igual a todos los habitantes de Bogotá.

Las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal (sur y suroriente de la capital) se identifican como las más propensas a deslizamientos, mientras que Suba (noroccidente), Bosa y Kennedy (suroccidente) figuran entre las zonas más vulnerables a inundaciones.

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Esta distribución desigual implica que cualquier estrategia de prevención o respuesta debe contemplar intervenciones focalizadas y recursos diferenciados según el tipo de amenaza y el territorio.

crédito @bogotacomovamos_/IG

Bogotá ya ha vivido el impacto de los desastres naturales

El informe advierte que el riesgo no es solo teórico, sino que se traduce en números concretos y dolorosos para la ciudad.

Entre 2021 y 2025, los desastres naturales (inundaciones) dejaron en Bogotá:

70.490 personas afectadas

23.194 niños afectados

2.426 personas lesionadas

140 personas fallecidas