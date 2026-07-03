Detectado un artefacto explosivo en plena Plaza Botero en Medellín: una persona fue detenida

El artefacto fue dejado en la Plaza Botero y se presume que hace parte de una serie de amenazas contra el Partido Comunista - crédito @AquinoTicias1/X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que este viernes 3 de julio, hacia las 11:28 a. m., las autoridades detectaron un artefacto explosivo en la Plaza Botero, en el centro de la ciudad. Según explicó, equipos antiexplosivos de la Policía Nacional neutralizaron la amenaza y permanecen en el lugar para descartar riesgos.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario local aseguró que el despliegue oportuno de las autoridades fue clave para controlar la situación. Además, sostuvo que el explosivo fue retirado de la zona y que una persona fue detenida.

Autoridades confirmaron artefacto explosivo en la Plaza Botero, en Medellín - crédito Fernando Vergara/AP

“La rápida reacción de las autoridades nos permitió controlar la situación en la Plaza Botero. El material explosivo fue retirado de manera segura, el paso ya fue habilitado y una persona fue capturada. Además, continúan las labores para ubicar a otros tres presuntos involucrados”.

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Y agregó. “En Medellín no vamos a permitir que los delincuentes pretendan sembrar miedo ni poner en riesgo la vida de nuestra gente. A quienes intenten hacerle daño a nuestra ciudad los vamos a buscar, serán capturados y tendrán que responder ante la justicia.”

Federico Gutiérrez explicó que la población está libre de peligro, luego de que el comando antiexplosivos retirara la bomba de la zona - crédito @FicoGutierrez/X

De acuerdo con fuentes de las autoridades citadas por El Tiempo, los procedimientos continuaban e incluían la revisión del artefacto, que fue hallado dentro de una maleta que portaba el hombre capturado. Por su parte, el excandidato a la Cámara de Representantes, David Toledo, afirmó que el detenido sería de origen venezolano.

Incluso, sostuvo que el explosivo encontrado en la Plaza Botero es consecuencia del llamado a desobediencia civil emitido por el excandidato Iván Cepeda tras perder las elecciones del 21 de junio de 2026.

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David Toledo señaló que los hechos son producto de la desobediencia civil incitada por Iván Cepeda - crédito @DavidToledoOsp/X /X

“Atención que algo muy grave acaba de pasar en Medellín. Como lo venimos avisando desde hace rato, la izquierda miliciana que comanda la desobediencia civil de Iván Cepeda no se iba a quedar de brazos cruzados, iba a atentar contra la población civil. En este momento acaban de encontrar un ciudadano venezolano portando una bomba en su mochila en pleno Parque Botero, en el centro de la ciudad de Medellín. Esto es sumamente grave porque es la prueba irrefutable de que la izquierda, esa izquierda asesina y violenta, quiere atentar contra el bastión que tiene Colombia en contra del comunismo, que es Antioquia”, expuso en su cuenta de X.

El concejal de Medellín, José Luis Marín, publicó amenazas al Partido Comunista - crédito @AquinoTicias1

En paralelo, José Luis Marín, concejal de Medellín por el Pacto Histórico, afirmó en sus canales digitales que la alerta por explosivo en el espacio público no está ligada a un acto subversivo, sino que hace parte de una amenaza al Parido Comunista.

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El cabildante publicó videos y correos amenazantes contra el colectivo político y sus miembros. “Ya estan avisados hijueputas sabemos donde estan esa oficina va a quedar en cenizas y a ustedes comunistas de mierda los vamos a picar y dejar regados no queremos comunistas en Antioquia(sic)”.

En las fotografías compartidas se lee: “No renunciaron hijueputas comunistas de mierda pasamos de las amenazas a la acion no va a quedar uno de ustedes vivos los vamos a borrar del mapa antioquia libre de comunismo(sic)”.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá no ha emitido ningún comunicado dando detalles sobre los hechos.

El video de una reunión del Partido Comunista que pudo originar las amenazas

Sectores de izquierda anuncian protestas ante la llegada de Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/X

La filtración de un video de la Juventud Comunista de Colombia (Juco) desató una nueva crisis de polarización en el arranque del ciclo político que llevará a Abelardo de la Espriella a la Presidencia en 2026-2030, después de que su secretaria política, Viviana Marín Carmona, llamara a sostener la presión en las calles contra el gobierno entrante y de que varios sectores interpretaran ese mensaje como una estrategia de desestabilización.

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El material, difundido en redes sociales, mostró a Marín Carmona exhortando a la militancia de la Juco a mantener la movilización social contra la futura administración. En ese registro dijo: “Hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella”.

La dirigente también afirmó: “Decirle a la derecha, pues que sí, hijueputa, somos una plaga. Y somos una hijueputa plaga que les va a salir a la calle todos los putos días de su vida a decirles: ‘Ni mierda, aquí estamos’ (sic)”.