Carlos Fernando Galán entregó detalles sobre la recepción de ayuda humanitaria para Venezuela: hay tres puntos de acopio

El alcalde de Bogotá informó que se requiere de donaciones de ropa para niños - crédito @CarlosFGalan/X

Más de 2.000 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos que se registraron el 24 de junio de 2026. La situación humanitaria que se vive en el país, sobre todo en la ciudad de La Guaira y en Caracas, es grave y las autoridades venezolanas han requerido de la ayuda internacional para atender la emergencia.

Colombia es uno de los países que ha estado colaborando con la atención de la situación. El 29 de junio, las Fuerzas Militares informaron sobre el envío de un tercer vuelo humanitario a Venezuela. El vuelo retornará con 47 colombianos afectados por los terremotos, entre ellos hay niños y niñas.

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“El vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, coordinado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) transporta 3.200 elementos de asistencia, 8 toneladas de bienestarina, medicamentos y kits de emergencia, la carga también incluye carpas, colchonetas, frazadas, sábanas y kits de aseo (...). El grupo especializado #USARCOL-1 ya cumple 72 horas de intensas labores de rescate en estructuras colapsadas”, indicaron las Fuerzas Militares.

Las Fuerzas Militares de Colombia enviaron un tercer vuelo humanitario a Venezuela - crédito @FuerzasMilCol/X

Por otro lado, Bogotá, la capital colombiana, también ha estado aportando con la instalación de centros de acopio de ayuda humanitaria. Según informó el alcalde Carlos Fernando Galán, hay tres puntos de recolección de todo tipo de artículos en la ciudad:

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El parqueadero del Movistar Arena y la sede de la Fundación en Pasadena para recibir donaciones individuales.

Vive Claro, puerta 4.

Corferias, donde hay camiones con donaciones.

De acuerdo con una médica voluntaria identificada como Luisa, que está prestando servicios en el Movistar Arena, se requieren insumos médicos para atender a las personas heridas durante los terremotos.

“Necesitamos sueros, lactatos, necesitamos catéteres tanto para adultos como para niños, cánulas nasales. También necesitamos medicamentos crónicos. Importante, por favor, que tengan fecha de vencimiento mayor del año 2027 y que se vea el lote y la fecha de fabricación. Son datos importantes que nos solicitan para poder hacer el envío a Venezuela”, detalló.

Más de 2.000 personas han muerto en Venezuela a causa de los terremotos - crédito Europa Press

El mandatario local indicó que no se requiere ropa para adultos, pero sí para niños. También es necesario recolectar y enviar elementos de aseo, sobre todo, para las mujeres. Adicionalmente, se necesita de más personas que puedan ayudar en los centros de acopio.

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“Aparte de estos insumos y elementos que podemos seguir donando, y es importante seguir donando estos insumos, necesitamos más voluntarios”, detalló.

Según explicó, hay seis químicos farmacéuticos de la Secretaría de Salud que están apoyando en la selección de medicamentos que se allegan a la población venezolana afectada, pero se requiere de más voluntarios, de todo tipo, para fortalecer la organización de las donaciones.

“Puede llegar a esos tres sitios y ayudarnos con su voluntariado. Con esto seguimos ayudando y recuerden, hasta ahora está empezando la situación crítica en Venezuela. Va a durar mucho tiempo. Tenemos que mantener el apoyo. Bogotá está lista y lo seguirá siendo”, añadió.

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Se requiere de elementos médicos, antibióticos pediátricos, glucómetros y elementos para los grupos de rescate - crédito @Bogota/X

La Alcaldía de Bogotá compartió información adicional sobre las ayudas que se están enviando a Venezuela. Según indicó, cientos de elementos humanitarios ya han sido enviados al vecino país para apoyar en la atención de la emergencia.

Aclaró que ya no se está recibiendo ropa usada. Por el momento, se precisan con urgencia elementos médicos, antibióticos pediátricos, glucómetros y elementos para los grupos de rescate. También se necesita agua potable, alimentos no perecederos y elementos de higiene personal. Para los animales también se necesitan ayudas como alimentos, medicamentos veterinarios y otros insumos.

“Algo que nos han pedido mucho: linternas y baterías. Aquí hay personas de todo el mundo ayudando, así que si tú no puedes sumarte con algo material, están buscando también voluntarios”, añadió.

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