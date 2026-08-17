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Así celebró la gobernadora del Tolima las primeras lluvias tras los devastadores incendios: “Como una niña”

Actualmente 11 municipios del departamento presentan incendios activos

Más de 11.200 hectáreas devastadas y decenas de familias damnificadas resumen la emergencia ambiental que enfrenta el Tolima, donde la llegada de la lluvia fue recibida como un respiro por autoridades y habitantes tras semanas de incendios forestales y sequía. La imagen de la gobernadora Adriana Magaly Matiz celebrando bajo el agua se convirtió en símbolo de esperanza para un departamento aún golpeado por la destrucción - crédito Diario Noticias Tolima / Facebook

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La gobernadora del Tolima Adriana Magali Matiz fue protagonista de un momento que se viralizó rápidamente en redes sociales: saltó y celebró bajo la lluvia, un gesto que muchos interpretaron como símbolo de esperanza tras semanas de angustia por los incendios forestales.

La imagen de la mandataria disfrutando de la precipitación recorrió plataformas digitales, donde la comunidad expresó su alivio y alegría por el regreso del agua, algunos comentaron que la política “celebró como una niña”.

Las precipitaciones llegaron tras un periodo de intensa sequía, durante el cual el departamento enfrentó hasta 46 focos de incendio activos. Ahora, la cifra se redujo a 14, como confirmó la propia Matiz: “Iniciamos con 46 incendios la semana inmediatamente anterior. Hoy tenemos 14 incendios forestales en el departamento”, explicó la funcionaria, quien hizo un llamado a los ciudadanos para que no relajen las medidas de prevención.

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En su cuenta oficial, la gobernadora compartió un video acompañado de un mensaje emotivo: “Después de días de intensa sequía y de una lucha incansable contra los incendios forestales, hoy el cielo nos regala lluvia sobre el Tolima. Que esta agua sea alivio para nuestros campos, nuestros bosques y nuestras comunidades; y que nos dé fuerzas para seguir enfrentando juntos esta emergencia. Gracias a Dios por esta lluvia. Hoy, más que nunca, seguimos sembrando esperanza”.

Después de días de intensa sequía y de una lucha incansable contra los incendios forestales, hoy el cielo nos regala lluvia sobre el Tolima - crédito Adriana Magali Matiz / Facebook

Municipios afectados y reacción de Ortega

No obstante, el reciente alivio que trajo la lluvia al departamento del Tolima no logró borrar el impacto de la emergencia ambiental. El territorio contabiliza más de 11.200 hectáreas arrasadas por los incendios forestales, mientras municipios como Ortega solicitan ayuda humanitaria urgente para miles de familias afectadas.

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En Ortega, la crisis se agudizó por la coincidencia de incendios y un reciente sismo. El alcalde, Diego Matiz Garzón, habilitó un centro de acopio frente al Palacio Municipal. El funcionario urgió colaboración en medios locales: “Nuestra familia necesita mercados, kit de aseo, kit de cocina y todo lo que podamos aportar”.

La demanda de ayuda no se limita a alimentos y elementos básicos. El municipio requiere también materiales de construcción como tejas, cemento y bloques, así como insumos agrícolas y pecuarios, melaza y heno, para apoyar a las familias campesinas que perdieron su sustento.

Actualmente, los municipios con incendios activos son once: Ortega, San Luis, Honda, Chaparral, Valle de San Juan, Alvarado, Herveo, Suárez, Armero Guayabal, Villahermosa, Villarrica y Ortega - crédito Gobernación del Tolima
Actualmente, los municipios con incendios activos son once: Ortega, San Luis, Honda, Chaparral, Valle de San Juan, Alvarado, Herveo, Suárez, Armero Guayabal, Villahermosa, Villarrica y Ortega - crédito Gobernación del Tolima

Las autoridades reportaron que el municipio de San Luis ha logrado controlar el fuego en un 90%, aunque aún persiste un foco activo. El Ejército Nacional y grupos especiales trabajan para sofocar las llamas restantes. En tanto, aeronaves de la Policía Nacional han combatido otro frente que ya consumió 4.000 hectáreas.

Daños materiales y despliegue de socorro

El saldo material es grave: se informó la destrucción total de 50 viviendas y daños en otras a raíz del terremoto reciente, según indicó la gobernadora. “En el Guamo el incendio ya está liquidado, pero tuvimos afectación de cuatro viviendas. Y así en otros municipios, más las 1.071 viviendas que resultaron afectadas por el terremoto”, detalló Matiz.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá lleva cuatro días apoyando en Ortega, sumándose a los refuerzos enviados desde Carmen de Apicalá y Melgar. Los equipos de socorro también permanecen desplegados en zonas como Carmen de Apicalá y Alvarado, donde las autoridades alertaron sobre posibles reactivaciones de focos.

Advertencia sobre las quemas y sanciones

50 viviendas han sido afectadas por los incendios forestales - crédito Gobernación del Tolima
50 viviendas han sido afectadas por los incendios forestales - crédito Gobernación del Tolima

La gobernadora fue enfática al advertir sobre las consecuencias de prácticas irresponsables: “Seremos muy exigentes con quienes se atrevan a realizar las mal llamadas quemas controladas. El Código Penal prevé duras sanciones”, advirtió Matiz.

La mandataria especificó: “No se permitirán quemas controladas. A quienes se descubra se les impondrán multas y sanciones contundentes. Estamos hablando de prisión, que puede ir de dos a ocho años y multas desde 133 hasta más de 1.200 salarios mínimos”.

Las autoridades insisten en la necesidad de mantener la vigilancia y evitar cualquier acción que ponga en riesgo los ecosistemas. El departamento aún no ha entrado de lleno en el fenómeno de El Niño, por lo que los retos medioambientales podrían agravarse si no se refuerzan las medidas de prevención ciudadana.

Actualmente, los municipios con incendios activos son once: Ortega, San Luis, Honda, Chaparral, Valle de San Juan, Alvarado, Herveo, Suárez, Armero Guayabal, Villahermosa y Villarrica, con Ortega registrando el mayor número de focos persistentes.

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